歌尔股份与米哈游、三七互娱签订合伙协议

站长之家 7 月 18日讯：歌尔股份发布公告称，公司、公司控股子公司同歌创投与米哈游、三七互娱签订合伙协议，拟合计认缴人民币5. 5556 亿元开展创业投资活动，本合伙企业将对先进制造、智能网联汽车、增强现实/虚拟现实、半导体领域的未上市创业企业进行股权或准股权投资。
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歌尔股份在深交所发布公告称，公司、公司控股子公司同歌创投与米哈游、三七互娱签订合伙协议，拟合计认缴人民币5.5556亿元开展创业投资活动...
声明:本文来自于微信公众号锌刻度（ID:znkedu），作者:流 星，授权站长之家转载发布。今年虚拟主播圈似乎格外热闹，观众们先是见证了国内虚拟女团A-SOUL“翻车”，又见证了“虹男人”们在B站引发的打赏狂欢，而现在，他们又将见证新的历史——7月15日，因《原神》而荣登二次元游戏顶流宝座的米哈游，将自家旗下的原创IP角色鹿鸣（@yoyo鹿鸣_Lumi）送进了直播间。不过，鹿鸣在直播间的表现，并没有像《原神》在游戏市场的表现那样惊人，在短短的半小时直播中，这位V圈新秀一共收获了超过47.6万“看过”和超过310名舰长。对于经历了A-SOUL成
成立于2011年，米哈游由上海交通大学3位校友创办——蔡浩宇、刘伟、罗宇皓，同为ACG文化的爱好者，他们三人在一间小小的宿舍里成立了米哈游科技，专做二次元游戏，日后做出了风靡全球的游戏《原神》...终于，在几经波折后，米哈游在2012年拿到了100万元天使轮投资，来自斯凯网络的CEO宋涛，这100万，让宋涛拿到了15%的股权——这也是米哈游至今唯一的一笔融资......
从5月到6月，不下于10款二次元游戏项目走入绝境，老游戏停服，新游戏中止研发...B站代理的游戏中，二次元卡牌回合制手游《拾光梦行》上线半年便宣布将于8月停运，3D动作手游《空匣人型》原IP《BEATLESS-没有心跳的少女》在内地市场的人气本就不如人意，游戏也于今年5月底宣布即将停运...就拿理论上很热门的二次元射击游戏为例，开发者往往要面临一个尤其艰难的选择:是做一款带有射击元素的二次元游戏，还是做一款二次元风格的射击游戏?......
6月7日，罗永浩所持北京云上卓智咨询中心（有限合伙）股权被解除冻结...罗永浩所持的北京明匠合信投资管理合伙企业（有限合伙）股权也解除冻结...
据罗永浩所持北京云上卓智咨询中心（有限合伙）股权被解除冻结，涉及执行通知书文号为（2019）京01财保194号、（2019）京01财保195号...罗永浩在微博宣布，其将退出微博和所有社交平台，再次埋头创业...
由于手机行业创业失败，罗永浩欠下了6个亿的债务，不过他没有做老赖，这两年靠直播带货还债，被网友戏称为真还传，现在只剩下1个亿了，罗永浩债务方面的情况也在好转，即将投入下一次创业...据企查查信息，6月7日，罗永浩所持北京云上卓智咨询中心（有限合伙）股权被解除冻结，涉及执行通知书文号为（2019）京01财保194号、（2019）京01财保195号...上述执行通知书涉及的罗永浩所持北京明匠合信投资管理合伙企业（有限合伙）股权也已解冻...6月12日，罗永浩在其个人微博发文称，将退出所有社交平台，埋头创业......
张总作为西南地区门店数量最多的大店主，一阵见血地指出，现在门店最关心的问题，绝对不是更换门头那么简单，至少被三大问题困扰着：第一是最基本的合规问题；第二是拿到零售许可证后，就意味着所有门店都可以进同样的货，面对产品高度同质化竞争，门店怎么赚钱？第三，他认为，新政后有一部分喜欢水果味的用户可能短时间接受不了新国标产品，面对用户大量流失，门店怎么持续赚钱？针对这一系列门店店主所关心的痛点问题，Hea-in海音团队提供了系统的解决方案......
优信集团对外发布公告，58集团以1.03美元/美国存托凭证（“ADS”）的价格认购公司183，495，146股A类普通股（等同于61，165，048股ADS）同时公司在2019年6月10日发放给58集团的可转换票据及其相关补充协议项下的义务全部解除...NPS（顾客净推荐指数）从2020年1月的10分提高到目前的59分，越来越多的顾客从优信买到满意车辆，购车体验和满意度大大提升...
歌尔股份（002241.SZ）股价开盘闪崩，不到20分钟股价触及跌停...截稿前因为跌幅超10%，已经停盘，价格停留在34.09元...财联社公司相关负责人回应表示，已观察到有某知名分析师的关于客户产品的信息...分析多认为，歌尔股价的异动与知名分析师郭明錤透露的最新信息有关，其在社交平台发声表示，Meta（原 Facebook）推迟了2024年之后的所有新耳机/AR/MR硬件项目，并将2022年的出货量预测下调40%...
5Ghz。英特尔酷睿 i9-12900HX默认运行频率为 2.3 GHz，但根据工作负载可提升至 5 GHz。Core i9-12900HX 的 TDP 为 55 W，消耗现代 PC 的典型功率水平。Intel 的处理器支持双通道接口的DDR4 和 DDR5 内存。还支持 ECC 内存，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。为了与计算机中的其他组件通信，Core i9-12900HX 使用 PCI-Express Gen 5连接。该处理器采用 UHD Graphics770集成图形解决方案。
ISO100-25600佳能EOS R5的短片拍摄与静止图像拍摄不同，由于不能使用长时间曝光，在昏暗的场景下，就需要提高ISO感光度来拍摄。EOS R5拍摄短片时可以使用DIGIC X数字影像处理器进行降噪处理，实现了ISO100-25600的常用感光度，并可扩展至ISO51200。即使是在夜晚或光线较弱的室内，也能得到明亮且低噪点的高画质影像。
铝合金边框，玻璃后壳努比亚Z40S Pro使用了铝合金的边框材料和星光AG玻璃后壳，采用了超窄搭边装配技术配合顶部全新屏下感光器件，使屏幕边框达到超窄的级别，顶部边框为0.95mm，侧边框为1.46mm，屏占比94.8%，机身厚度8.05mm
Alder Lake-HX架构。英特尔酷睿 i9-12900HX 是一款 16 核的移动处理器，于 2022 年 5 月推出。它是酷睿 i9 系列的一部分，采用 BGA 1964 的 Alder Lake-HX 架构。得益于英特尔超线程技术，核心数为有效地翻了一番，达到 24 个线程。Core i9-12900HX 具有 30MB 的三级缓存，默认运行频率为 2.3 GHz，但根据工作负载可提升至5GHz。
支持。酷睿I912900HX是支持windows11系统的。Windows11是由微软公司（Microsoft）开发的操作系统，应用于计算机和平板电脑等设备 。于2021年6月24日发布 ，2021年10月5日发行。
有佳能EOS R5 具备语音备忘录功能，可在静止图像回放时通过相机内置麦克风为当前图片添加音频注释，方便新闻、体育记者等专业用户日后对图像进行整理。语音备忘录 1 次最长可录制约 30 秒，并可为同一张图像进行多次录制，每次录制的音频会叠加保存为一个文件。此外，还可以对录制的音频质量进行选择。
处理器、屏幕、摄像头等不同处理器：Z40S Pro处理器是骁龙8Gen 1 Plus，台积电4nm工艺，Z40 Pro处理器是骁龙8 Gen1，是三星的4nm工艺屏幕：Z40S Pro屏幕是6. 67 英寸 144hz的 oled屏幕，支持10bit的色深，拥有10. 7 亿的绚丽色彩范围，支持100%的DCI-P3 色域，最大亮度达到 1000 尼特，对比度高达 300 万比1；Z40 Pro的屏幕6. 67 英寸OLED屏幕，分辨率2400x1080，395ppi，93.45%屏占比，144Hz屏幕刷新率，对比度3000000:1，1000nits峰值亮度，100%DCI-P3摄像头：Z40S Pro是定制的原生高感IMX787，支持 6400 万高像素，ISO可以完美调用到25600，拥有F1. 6 的超大光圈，7P高透镜片，并支持OIS光学防抖。35mm等效焦距 +F1. 6 大光圈的组合；还搭配了 5000 万像素超广角超微距二合一主摄，14mm等效焦距、 116 度超广角，支持最近对焦距离为2cm的超高清微距拍摄、8K微距视频拍摄；一颗潜望式长焦镜头，125mm等效焦距，并且支持OIS光学防抖Z40 Pro的后置摄像头是6400 万像素人文主镜头+ 5000 万像素超广角主镜头+ 800 万像素潜望式长焦镜头，主摄索尼IMX787，后置摄像头光圈f/1.65+f/2.2+f/3.4，后置： 9 倍光学变焦（从广角到长焦整体光学变焦范围），双主摄OIS光学防抖快充：Z40S Pro有80W和120W两种快充速度，Z40 Pro的快充是80W
2022年5月。英特尔酷睿 i9-12900HX 是一款16核的移动处理器，于2022年5月推出。P 核支持超线程，与 E 核结合使用时可支持24个线程。性能集群上的时钟频率范围为2.3至5GHz，效率集群上的时钟频率范围为1.7至3.6GHz。E 核心的性能应该与旧的 Skylake 核心相似（与Core i7-6920HQ 相比）。所有内核最多可使用30MB 三级缓存。作为 HX 变体，CPU 提供了一个开放的倍频器，因此可以对 CPU 内核进行超频。与类似的 i9-12950HX 相比，12900HX 不提供 vPro 或 ECC 内存支持。
推荐镜头如下佳能EOS R5适合哪些镜头既能做到兼顾性价比又能满足需求1、佳能RF15-35mm F2.8L镜头:这个镜头是应用在全画幅单反相机上的超广角变焦镜头，恒定F2.8的大光圈减少了拍摄的局限性，商业摄影师以及摄影发烧友的最爱，15-35是个不错的选择。2、佳能RF245-70mm F2.8L镜头:佳能所有镜头中口碑最好的一支，涵盖了从广角到中焦的常用焦段，F2.8的恒定光圈足够应付所有的场景，适合风景、人文、人像等众多题材。3、佳能RF70-200mm F2.8L镜头，配备USM超声波对焦马达，对焦安静切迅速，全时手动对焦功能可迅速改变对焦距离，标准变焦镜头能涵盖从广角到中焦的常用焦段，使用方便灵活，适合风景、人文题材。这三款镜头被业界成为顶配大三元，另外这三款镜头都是带防抖功能，配上佳能R5最高能达到8级防抖，对新手非常的友好。
支持。酷睿I9 12900HX支持双通道接口的 DDR4 和 DDR5 内存。还支持 ECC 内存，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。为了与计算机中的其他组件通信，Core i9-12900HX 使用 PCI-Express Gen 5 连接。该处理器采用 UHD Graphics 770 集成图形解决方案。
是努比亚Z40S Pro配置了大尺寸双扬声以及DTS Ultra，立体声场，沉浸式3D音质，带来现场级的音质享受，在游戏中更容易听音辩位。目前双扬声器的配置，也是旗舰智能手机的标配，在影音和游戏的体验可以获得比较高的提升。
支持在拍摄现场利用平板电脑及时对RAW（CR3）图像进行处理可以大幅提升照片的使用效率。利用佳能推出的iOS应用程序“Digital Photo Professional Express”，与通过Wi-Fi从相机向移动设备传输图像的应用程序Canon Camera Connect联动，有助于缩短工作时间和及时在网络上发布所拍照片等。
55瓦。Intel Core i9-12900HX 是一款基于 Alder Lake 架构的笔记本电脑高端移动 CPU。它于2022年年中发布，提供8个性能核心（P 核心、Golden Cove 架构）和8个高效核心(E 核心、Gracemont 架构)。在制造过程中，在 SKU 分段和配置数据表中指定的基本频率和结点温度执行英特尔指定的高复杂度工作负载时，处理器被验证不超过的时间平均功耗为55W。
散热性能不错努比亚Z40S Pro采用了直通式冷封散热系统，拥有高达十层的散热材料。 3062平方毫米的VC，航天级微纳腔石墨烯相变均温板，以及金刚石导热凝胶，形成一个双层合围的结构，在极短时间内把热量快速传导出去，散热系统总面积高达 38387 平方毫米
微单佳能EOS R5 是一款全画幅微单旗舰机，同时也是 一款能够满足你所有需求的专业相机，它配备了 210 万像素的3. 2 英寸翻转屏，机身大小适中，外观设计符合佳能的 一贯水准，整体重量只有650g，轻巧方便，画质表现也是非常出色的，可以拍摄4500W像素的高画质照片，搭配佳能全新的低噪点全画幅传感器，使其拥有极其出色的高感表现，支持8K高清视频录制，无论是清晰度还是细节的丰富度都让人眼前一亮。对焦和防抖也是目前微单的第一梯队，除了过热之外，几乎是一台完美的相机。
10纳米。酷睿I912900HX基于10nm 工艺制造集成内存控制器支持高达 DDR5-4800和 DDR4-3200的各种内存类型。线程控制器（在硬件中）可以支持操作系统决定在性能或高效内核上使用哪个线程以获得最佳性能。对于 AI 任务，CPU 还集成了 GNA3.0和 DL Boost(通过 AVX2)。版本8中的快速同步与 Rocket Lake CPU 中的相同，并且在硬件中支持 MPEG-2、AVC、VC-1解码、JPEG、VP8解码、VP9、HEVC 和 AV1解码。CPU 支持48个 PCIe 通道，包括16Gen5(x16或2x8)、20Gen4和12Gen3。
有以下区别。1.酷睿I9 12900HX核心数是16，I9 12900hk核心数是14。2.线程方面，12900HX是24，HK是20。3.基本频率方面，I9 12900HX是2.3GHZ，I9 12900hk是2.5GHZ，最高睿频都是5GHZ。4.TDPI9 12900HX是45-55瓦，而I9 12900HK是35-45瓦。5.GPU 加速时钟酷睿I9 12900HX是1550MHZ，而I9 12900hk是1450 MHZ。
可以佳能EOS R5 相机具备外接麦克风端子及耳机端子。两者均为3. 5 毫米直径微型插孔，外接麦克风能够提供高质量音频录制，并可通过耳机对录音进行监听，且耳机音量可调。此外，除自动录音模式外，还可根据短片拍摄时的不同需要，对录音进行手动设置或关闭。手动时录音电平可进行 64 级调整。此外，相机还具有衰减器和风声抑制功能，可应对突然出现大音量时的破音，以及降低受风声影响而产生的噪音。
是努比亚Z40S Pro使用的是X轴线性马达，振动量提升80%，300+振动效果。X轴线性马达相较于Y轴和Z轴线性马达，可以模拟出更多的振动效果，因此也被许多中高端手机使用。
有以下笔记本。1.联想新款 ThinkPad P16联想新款 ThinkPad P16笔记本搭载12代酷睿 HX系列处理器，可选12核i5-12600HX以及16核的i7-12800HX到i9-12900HX。显卡可选4GB显存的RTX A1000到16GB显存的RTX A5500。主板芯片组为 WM690，支持128GB DDR5内存，支持安装两个PCIe4.0SSD。2.联想拯救者 Y9000K联想拯救者Y9000K是联想公司旗下的一款笔记本电脑，于2019年01月正式发布。联想拯救者Y9000K系列一共有3个版本。3.惠普 暗影精灵8Plus惠普 暗影精灵8Plus笔记本使用i9-12900HX处理器，16核24线程，睿频可达5.0GHz，支持Wi-Fi6/6E。搭配RTX3080Ti显卡，支持显卡直连，功耗可达175W，支持性能释放调节。使用32GB DDR54800MHz双通道内存，搭配2TB PCIe4.0SSD。使用一块17.3英寸屏幕，拥有85%屏占比，2560*1440分辨率，支持165Hz刷新率，3ms响应时间，100%sRGB高色域，支持DC调光，通过德国莱茵低蓝光认证。4.Alder Lake-HX2022年，英特尔最新一代 Alder Lake-HX 笔记本电脑处理器 i9-12900HX 得到确认。