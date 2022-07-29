国家邮政局：2022年上半年邮政行业业务收入6543亿元 同比增长6.5%

站长之家(ChinaZ.com) 7月29日 消息:今日，国家邮政局公布了关于2022年上半年邮政行业经济运行情况。整体来看，上半年，邮政行业增速快速修复。数据显示，邮政行业业务总量和收入分别完成6808.5亿元和6543.1亿元，同比分别增长6.0%和6.5%。
其中，快递业务量收分别完成512.2亿件和4982.2亿元，同比分别增长3.7%和2.9%。行业经受住疫情带来的冲击，业务总量和收入增速在4月触底后呈现逐月提升势头，6月，业务总量和收入增速分别达8.5%和9.3%，较4月增速分别提高15.9个和14.2个百分点。
报告还指出上半年邮政寄递业务逆势增长、异地快递业务增速领跑、头部城市增速分化等特点，具体表现如下：
邮政寄递业务逆势增长。上半年，邮政寄递服务业务量和收入分别完成142.1亿件和199.1亿元，同比分别增长11%和3.1%，增速比上年同期高10.5个和13.7个百分点。函件、包裹、汇兑继续收缩，订销报纸和杂志增速实现转正。
异地快递业务增速领跑。上半年，同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的12.0%、86.3%和1.7%，其中:异地快递业务量累计完成442.3亿件，同比增长5.7%，比快递整体增速高2个百分点。同城和国际/港澳台降幅明显收窄，6月业务量分别下降11.1%和13.3%，较4月分别收窄4.7个和22个百分点。
头部城市增速分化。上半年，快递业务量前10城市累计完成223.2亿件，同比下降0.3%，比全国增速低4个百分点。广州、揭阳、汕头增速高于全国，5个城市出现负增长，北京首次跌出前十之列，上海降至第8。前50城市中，17个城市业务量出现了不同程度下降，其中14个为东部城市。31个省会城市快递业务量占比跌破35%，仅为34.3%，同比降低1.2个百分点。
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