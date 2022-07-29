国家邮政局：2022年上半年邮政行业业务收入6543亿元 同比增长6.5%

趁着明悟的思路还在，我仔细梳理这半年的种种，从产品策划梳理到商业洞察，从为人处世梳理到学习成长——共计55条心得总结...用户的任何问题都有了现成的解决方案...2、新产品的机会在于对旧产品的替代...虽然结果都是用户增长，但前者产品为核心，团队更有耐心...9、在降本提效的大环境下，能为业务赚钱的产品经理就是好产品...当互联网不是好选择，当产品经理跌落神坛，（付费）转行也就不是大家的关注点了...19、没有什么事情是能做10年20年的，即使是大厂也在不断用新的产品接力......