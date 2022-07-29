异度之刃3怎么解锁英雄职业 让其他角色解锁英雄职业方法

异度之刃3中英雄职业是有非常多的，20多个，一些职业是需要继承者才能首先解锁，很多玩家就不知道队友要怎么才能解锁英雄职业，下面就来为大家详细的介绍一下攻略。

问题：异度之刃/神剑3怎么让队友解锁英雄职业？

答案：让英雄加入队伍练级。

1.很多玩家发现，在英雄职业的界面，有一些是上锁的，有一些是没上锁但是背景是黑色的，这些没上锁的职业队友也可以解锁。

2.你必须让队友想解锁的职业加入队伍进行练级才可以让队友获得这个职业的解锁经验。

3.也就是说英雄职业非继承者，其他人解锁方式，队伍内要有该职业才会获得经验解锁，最简单方法就是让英雄加入队伍打怪赚取经验。

4.队伍中该职业的人数越多，其他未解锁该职业的人物解锁这个职业的速度就越快。

5.通俗的意思就是，一个人先得到这个职业，把他看成师傅去教未解锁该职业的角色，所以必须这个师傅装备这个职业，而且必须在队伍中，才能教其他队友角色，这时候你会看到黑色的职业背景会有进度条一样的再涨，涨到满就解锁了这个职业。

6.完成解锁进度要看角色的适配度，有快慢先后顺序，在队伍中当师傅的人越多，也就是想解锁的这个职业越多，其他未解锁该职业的角色解锁进度条就涨的越快。

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