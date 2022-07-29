异度之刃3怎么换角色 异度神剑3怎么换人操作

如果预算不是很高，且追求轻便，索尼zv1 是不错的选择。索尼zv-e10 是半画幅微单相机，镜头是可以更换的，可以搭配索尼E卡口原厂镜头和副厂镜头拍摄理想的照片，但是用机成本会增加。索尼ZV-E10 拥有更快的对焦性能，和更专业的视频拍摄性能，续航也是翻倍了。而索尼ZV- 1 搭载的则是24-70mm F1.8-2. 8 大光圈蔡司镜头，光学素质也是不错的，但相比索尼zve10 相稍逊色一些。