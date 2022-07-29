异度之刃3怎么换角色 异度神剑3怎么换人操作

异度之刃3的战斗系统是非常复杂的，所以会经常的涉及到换角色操作的情况，那么遇到这样的情况到底怎么才能换人操作呢？下面就来为大家详细的介绍一下攻略。
问题：异度之刃3怎么换角色？
答案：ZL+L/R。
1.异度之刃3如果要操作另外的角色就需要按住ZL，然后按L或者是R键才可以执行换人操作。
2.注意一下切换操作角色跟切换目标不是一个意思，切换目标就是更改锁定的敌人，直接用L键或者是R键就可以执行切换目标。
3.【ZL+R3推下】可拉远视角，战斗中使用比较看得清楚整体方向。
（举报）
异度之刃3的战斗系统是非常复杂的，所以会经常的涉及到换角色操作的情况，那么遇到这样的情况到底怎么才能换人操作呢？下面就来为大家详细的介绍一下攻略。
问题：异度之刃3怎么换角色？
答案：ZL+L/R。
1.异度之刃3如果要操作另外的角色就需要按住ZL，然后按L或者是R键才可以执行换人操作。
2.注意一下切换操作角色跟切换目标不是一个意思，切换目标就是更改锁定的敌人，直接用L键或者是R键就可以执行切换目标。
3.【ZL+R3推下】可拉远视角，战斗中使用比较看得清楚整体方向。
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是moto X30 Pro采用的是6.67英寸2400*1080p OLED打孔曲屏，首发200MP 1/1.22" OIS超大底主摄，骁龙8 Gen1 Plus处理器，4500mAh+125W快充，屏下指纹，机身尺寸为161.7*73.5*8.3mm，重量是195g。
LCD特性，触摸屏，翻转屏取景器/显示屏伸缩调板，LCD类型为TFT LCD，LCD尺寸为3. 0 英寸，像素约为92万，视野率约100%。
SD存储卡/SDHC存储卡/SDXC(UHS-I)存储卡/索尼各类记忆棒存储卡方面，索尼ZV E10支持常见的SD存储卡/SDHC存储卡/SDXC(UHS-I)存储卡外，还支持索尼自家的各类记忆棒。包括但不仅限于SD/SDHC/SDXC卡、SDHC/SDXC卡（ 10 类，或U1 或更快）、SDHC/SDXC卡（U3）、Memory Stick PRO Duo、Memory Stick PRO-HG Duo、Memory Stick PRO-HG Duo。
是一加Ace Pro支持屏下指纹解锁方式，同时还是屏下光学指纹解锁。一加Ace Pro预计将配备6. 7 英寸的E4 基材AMOLED显示屏，1080x2412 像素的分辨率，具备120Hz刷新率和屏下光学指纹。目前屏下光学指纹解锁已经是中高端旗舰智能手机中常见的配置，该功能可以大大提高手机解锁速度，同时也保证了更高的安全性
4K (UHD) - 3840 x 1920 视频索尼ZV E10 视频拍摄支持4K (UHD) - 3840 x 1920分辨率的视频。
是索尼ZV E10是一台专精视频拍摄的微单相机，它拥有出色的视频画质表现以及精准的对焦性能，极大的提升了视频质量，是一款针对当下流行的短视频和直播设计的相机，而且针对直播推流、续航、收音、和连接电脑手机直播方面都是相当专业而且容易上手的设备
203.5克一加Ace Pro手机重量为203.5克，该手机机身厚度8.75 毫米，屏幕是 6.7 英寸 2412×1080 分辨率 AMOLED 屏幕。一加 Ace Pro 拥有黑森和青雾两款配色。黑森配色使用“钻刻・双 AG 工艺”，不仅升级了柔滑质感，还拥有出色的握持感；青雾配色采用了“青釉玻璃工艺”，带来陶瓷般质感的同时有效控制机身重量，做到了颜值和手感兼具
4800mAh一加Ace Pro内置4800mAh电池，支持 150W 闪充，一加官方表示，充电 1 分钟，通话 3.05 小时，看视频 1.51 小时，抖音 1.16 小时。这样的快充速度可以满足绝大多数用户的需求，续航方面预计也可以达到一天重度使用的要求。
接近120帧满帧根据一加中国区总裁李杰表示，一加Ace Pro率先适配《王者荣耀》 120帧+极限画质模式。在该模式下，一加Ace Pro运行 1 小时，平均帧数是119. 38 帧，温度最高是45.7℃。另外一加Ace Pro也会提供英雄联盟手游 120 帧模式，如果是玩原神的话，在810P高画质的情况下 1 小时游戏时间，平均帧率为59.3帧，因此可以看出该手机在玩游戏的帧率是比较高的
2021 年 8 月索尼ZV E10是 2021 年 8 月上市的一款APS-C画幅的微单相机，索尼ZV-E10 拥有 2420 万有效像素，旋转显示屏，内置WiFi和蓝牙等功能。这是一款性价比很高的入门级微单相机，支持4K HDR视频拍摄，支持索尼E卡口镜头。作为ZV系列的第二款相机，ZV-E10同样是一款便携性的Vlog相机，有黑和白两种配色。
150 分钟。根据索尼官网上公布信息索尼ZV E10电池电量完全耗尽的情况下，充电时间约为 150 分钟。在25°C的温度下给完全放电的电池充电时，上述充电时间适用。根据使用条件和情况的不同，充电可能花费更长时间。当充电结束时充电指示灯熄灭，说明电池已充足电。
如果预算不是很高，且追求轻便，索尼zv1 是不错的选择。索尼zv-e10 是半画幅微单相机，镜头是可以更换的，可以搭配索尼E卡口原厂镜头和副厂镜头拍摄理想的照片，但是用机成本会增加。索尼ZV-E10 拥有更快的对焦性能，和更专业的视频拍摄性能，续航也是翻倍了。而索尼ZV- 1 搭载的则是24-70mm F1.8-2. 8 大光圈蔡司镜头，光学素质也是不错的，但相比索尼zve10 相稍逊色一些。
可以一加Ace Pro官方公布的数据玩原神在810P高画质的情况下 1 小时游戏时间，平均帧率为59. 3 帧。此外在游戏方面，一加Ace Pro会提供英雄联盟手游 120 帧模式以及一加与 Unity 达成战略合作，一加AcePro#将会为用户带来既高帧，又稳帧
1/4000 秒索尼ZV-E10 可以以最高速度连续拍摄11.0 帧/秒并具有最大快门速度1/4000 秒.”
钻刻・双AG工艺和青釉玻璃工艺一加Ace Pro黑森配色采用了“钻刻・双 AG 工艺”，该工艺不仅升级了柔滑质感，还拥有出色的握持感，此外，延续了 AG 玻璃不沾指纹的优势。该配色的一加 Ace Pro 后壳充满线条感，并且采用了一道高光、一道哑光的光栅设计。青雾配色采用了行业首创的“青釉玻璃工艺”，带来陶瓷般质感的同时有效控制机身重量，做到了颜值和手感兼具。
16GB一加Ace Pro最大内存是16GB，使用的是满血版的LPDDR5，存储空间最大是512GB，整机厚 8.75 毫米，重 203.5 克。该机其他主要配置还包括骁龙 8 Gen1 Plus，6.7英寸 2412×1080 分辨率 AMOLED 屏幕，内置 4800mAh 电池，支持 150W 快充，前置 1600 万像素摄像头，后置 5000 万像素主摄 + 800 万像素广角镜头 + 200 万像素镜头
散热性能不错，拥有5177mm²超大VC面积一加Ace Pro拥有 5177mm² 超大 VC 面积，八通道全贯穿设计，热量扩散速率更快、散热效果更均匀，导热能力相比普通 VC 提升一倍。另外搭配骁龙8 Gen1 Plus处理器，是采用台积电4nm工艺，比上一代的三星4nm工艺的骁龙8Gen 1的功耗表现更出色，因此散热应该会更好
只用核显不可以。做剪辑也是十分吃显卡的，单单靠R7 5800H中的核显自然是不够的，因为R7 5800H的核显是Radeon Vega 8，这个性能大概相当于MX250或者是GTX650TI，如果你仅仅是一些短视频自媒体的剪辑，那么或许是可以用的。但是如果你是专业剪辑，需要用到PR、AE这样的软件，那么R7 5800H是完全不够用的，所以还得看个人需求去。这边建议无论是不是专业剪辑，建议还是搭上一个独立显卡，至少是20系的，不然就用R7 5800H的核显，很可能完成不了工作，影响可比一个显卡值钱，而且内存一定要选择大点的，高分辨率的起码要32GB或者是64GB的内存。
6个MateBook X Pro 2022的扬声器有6个，还有4个麦克风，同时它还搭配了720P高清前置摄像头、指纹电源键、全尺寸背光键盘，在机型的配置方面也是比较中高端的。
4.4GHz。R7 5800H睿频是4.4GHZ，默认运行频率为3.2GHz，得益于现代7纳米制造工艺，锐龙75800H 是一款相当节能的 APU。APU 的默认TDP（也称为长期功率限制）为45W，OEM 可以将其更改为35W和54W之间的任何值。此外，除了八个 CPU 内核外，APU 还配备了Radeon RX Vega8图形适配器。顾名思义，Vega8具有8个计算单元（8x64=512个统一着色器），对于 Ryzen 7 5800H，Vega的运行频率高达2000MHz。