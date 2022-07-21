继微软，谷歌冻结招聘两周以审查“员工人数需求”

站长之家(ChinaZ.com) 7月21日 消息:近日，美国各大科技巨头包括苹果、微软等公司纷纷宣布放慢招聘速度。另外，谷歌也宣布冻结招聘两周的时间，用来审查其人数需求并决定未来的行动方针。该公司上周宣布在今年下半年也会放缓招聘。

据外媒报道，谷歌高级副总裁 Prabhakar Raghavan 已向员工发送了一封电子邮件，说明决定停止招聘两周。邮件称，“我们将利用这段时间审查我们的员工人数需求，并调整一组新的优先级未来三个月的人员配备请求。”

此前，Alphabet 和谷歌 CEO Pichai告诉员工，随着全球宏观经济状况继续影响各行各业，公司将在今年余下时间放慢招聘步伐。不过，这位谷歌首席执行官表示，公司仍将招聘“工程、技术和其他关键职位”。他强调，不确定的全球经济前景一直是首要考虑因素。

此前，微软表示，在可预见的未来，招聘冻结将持续下去，但它拒绝透露哪些部门和业务会受到影响。微软称，会尊重已经发出的空缺职位工作邀请，一些关键职位例外。这是微软进一步限制招聘的举措。微软已在今年5月披露放缓招聘，当时主要影响了Windows、Office和Teams团队。

另外，知情人士称，在大通胀和经济下行的情况下，苹果公司也开始计划放慢部分部门2023年的招聘计划和预算投入以应对可能出现的经济低迷状况。知情人士透露，2013年部分团队拿到的预算要低于预期，同时一些部门的编制在2023年也会被冻结，而通常来说苹果每年会给5%-10%的人员增长计划。据悉，针对部分岗位，公司也计划在现有员工离职后不再招聘新人来填补位置。

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