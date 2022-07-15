抖音：8月将暂停酒旅业务新增商品售卖

站长之家（ChinaZ.com）7月15日 消息:今天，抖音发布【抖音电商】酒旅业务调整通知。通知称，抖音电商计划于2022年8月暂停酒旅业务新增商品售卖，包括特价酒店/特色客栈/公寓旅馆;度假线路/签证送关/旅游服务;景点门票/周边游;出行与交通类目。
届时抖音电商将对相关类目商品进行下架处理，已售卖订单将不受影响，商家须继续在抖音电商平台为消费者提供履约服务。
如商家有继续经营需求，可向【抖音生活服务】平台申请入驻和经营。
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据6月15日，小米通讯技术有限公司发生工商变更，经营范围新增了服务消费机器人制造、销售；珠宝首饰批发、零售；林木种子生产经营等...据凤凰网科技了解，小米在2021年时发布了搭配AI语音交互系统的仿生四足机器人CyberDog，并于2022年年初开通了小米机器人实验室官方微博帐号...
6月30日，抖音发布关于修订《限制推广商品创作者准入规则》的意见征集通知，核心变化为新增内衣类限制推广商品的准入规则...无论是内衣裤袜还是连体泳衣、比基尼、瑜伽服饰等商品，创作者需申请获得推广资格后方可推广...内衣类限制推广商品创作者准入要求 如下:...（1）「创作者等级≥L5级」或 「自卖型商家创作者」;...2）自卖型商家创作者因分享商品订单数较少等原因未展示口碑分，符合其他准入要求的可通过申请，通过申请后平台将进行考核，口碑分展示后不符合准入要求（≥4.5)的，将取消推广资格......
站长之家（ChinaZ.com）6月21日 消息:今日，抖音电商发布了关于“个体工商户品牌限售”的治理公告。公告称，平台于6月7日起，个体工商户经营部分特定品牌的商品时需提交品牌资质，相关规则可阅读《个体工商户品牌限售细则》。 建议各位商家自本公告发布之日起立即开展相关自查整改工作，请勿发布未提供授权商品，避免对经营产生影响，共同营造良好的平台生态环境。抖音要求，取得品牌方授权的请及时前往资质中心提交品牌授权相关文件证明，需要是商标持有人到开店主体的品牌/经销授权，要求授权链路完整即可，不限制授权层级。平台将于自2
本次修订核心变化为，商品发布违规新增:“低价促销商品”未报备场景...商家出现未按约定时间发货、发错货、少件等发货问题，导致收货人未收到货、拒绝签收商品或者签收后退回商品的，消费者可以申请退货退款，相关运费需要由商家承担...收货人拒绝签收商品后，运费的承担方式如下（消费者滥用会员权利的，所有运费均由消费者承担）...若商家根据其自身运营能力及结合消费者退货后的商品状态，依据海关相关政策规定，将退货商品原状运抵海关原监管作业场所，未被海关征收相应税款的，商家应当及时向消费者退还已收取的相应税款......
抖音电商新增《商品品牌管理规范》，意见征集期:2022年07月14日-7月21日，拟于2020年7月28日首次生效，具体以实际生效时间为准...本规则适用于平台内所有商家...不满足以上要求或品牌所有人的其他品牌如有清退历史的，平台可拒绝其入驻...因上述情形被清退的品牌，将对该品牌在平台上所有存量商品做封禁处理...因不满足准入要求或出现以上清退情形被禁售的品牌明细详见各行业管理规范及治理公告...品牌对应商标的注册类别与平台类目不匹配时，平台可解除该品牌与类目的关系，并下架该品牌下所有在营商品......
今天，抖音发布“关于修订《招商入驻规范》的意见征集通知”...美容护肤、彩妆/香水/美妆工具、个人护理、隐形眼镜/护理液、美容美体医疗器械跨境费率为5%，但彩妆/香水/美妆工具类目下的美体工具、面部美容工具、指甲油/美甲产品/美甲工具跨境费率为6%...奶粉/辅食/营养品/零食、婴童尿裤、婴童用品、孕妇装/孕产妇用品/营养、乐器/吉他/钢琴/配件、酒类、咖啡/麦片/冲饮、零食/坚果/特产、粮油米面/南北干货/调味品、茶、厨房电器、影音电器、3C数码配件、生活电器、智能设备等跨境费率为3%...
站长之家 7 月 14 日讯：腾讯新闻发布公告称，7月1日起，将暂停数字藏品的售卖服务...
今天，抖音发布关于新增《“食安保”服务规范》的公示通知，通知显示，商家开通“食安保”服务的，若消费者签收商品90天内发现商品（除冰淇淋外）存在腐烂变质、异物、临期过期问题，签收商品2小时内发现商品存在化冻问题，或食用相关商品后引发腹痛、腹泻、恶心、呕吐等食物中毒症状就医，造成消费者权益受损的，商家须赔偿消费者的损失...本规范仅适用于在小店平台经营（粮油米面/南北干货/调味品、零食/坚果/特产、保健食品/膳食营养补充食品、传统滋补营养品、咖啡/麦片/冲饮、奶粉/辅食/营养品/零食类目）的商家......
腾讯对外宣布海量自研业务完成全面上云，云规模突破5000万核，累计节省成本超过30亿...自研业务全面上云也意味着包括QQ、微信、腾讯视频、王者荣耀等在内的腾讯内部业务，和腾讯云外部客户一样基于公有云的模式来开发运营...腾讯集团高级执行副总裁、云与智慧产业事业群CEO汤道生表示:“把腾讯内部海量业务搬上云端，不仅帮助腾讯构建面向未来的技术架构和研发文化，还推动科技成为公司业务发展和产品创新的动力与支撑，也全面锻炼了腾讯云的产品、技术和综合服务能力...
今天，抖音发布关于修订《违规管理规则》的公示通知，商品发布违规新增:“低价促销商品”未报备场景，该规则预计于2022年7月21日生效...明确场景中，若退货运费本应由消费者承担的，商家出现未按约定时间发货、发错货、少件等发货问题，导致收货人未收到货、拒绝签收商品或者签收后退回商品的，消费者可以申请退货退款，相关运费需要由商家承担...收货人拒绝签收商品后，运费的承担方式如下（消费者滥用会员权利的，所有运费均由消费者承担...
台积电。GeForce RTX4090将是 NVIDIA 的显卡，预计将于2022年推出。该显卡基于台积电5nm 工艺，基于 AD102图形处理器，在其 AD102-300-A1变体中，支持 DirectX12Ultimate . 这确保了所有现代游戏都将在 GeForce RTX4090上运行。此外，DirectX12Ultimate 功能保证在即将推出的视频游戏中支持硬件光线追踪、可变速率着色等。AD102图形处理器是一个大芯片，芯片面积为611mm²。与完全解锁的 GeForce RTX4090Ti 不同，后者使用相同的 GPU 但启用了所有18432着色器，NVIDIA 已禁用 GeForce RTX4090上的一些着色单元以达到产品的目标着色器数量。
精细佳能EOS M6 Mark II配备了佳能自主研发的有效像素约 3250 万新APS-C画幅大型图像感应器。具备高分辨力，能精细还原被摄体细节。细节部分也不会模糊，可细致呈现。另外，截取原始图像的约30%也能得到约 1080 万有效像素的画质，可获得A4 尺寸的清晰照片。
没有华为Mate 50E处理器只有骁龙778G版本，没有天玑处理器的版本。Mate 50E搭载的预计是骁龙778G 4G处理器，是一款中端处理器，6nm制程，CPU架构： 4 大核Cortex-A78 2.4GHz4 小核Cortex-A55 1.8GHz CPU核心最高主频2.4GHz GPU型号：Adreno 642L
两款相机对比佳能EOS M6Mark II是EOS M系列最高规格旗舰机型，更新的感光元件，宽容度更高，视频功能丰富，无裁切的4K视频，可以满足业余拍摄视频的需求。3250万高像素，最高30张/秒的RAW连拍。强劲性能作为专业用户来说是很好的备机，还是爱好者的主力机型都能自如应对。对于旅游、日常生活记录的家庭用户来说也是非常适合。佳能EOS m50Mark II有竖拍视频，还有取景器在阳光下可以看的更清晰，手柄把持感更好，这些是佳能EOS M6Mark II没有的。两者的参数差不多，如果钱不够充足买佳能EOS m50Mark II也是很好用的。如果预算够多，选择佳能EOS M6Mark II它的参数会更好一些。
至少5年以上。RTX 4090显卡能用多久其实还是需要看个人需求的，就目前游戏的发展情况来看，4090显卡是最起码可以用5年以上是至少的，如果对游戏画面的要求还不是很高的话，那么更长时间也是可以用到的，除非显卡老化损坏。
有佳能EOS M6Mark II内置闪光灯，以夜景为背景进行拍摄时，可提亮人物面部等主被摄体。用户可以根据所需和拍摄场景手动弹起内置闪光灯。
画质高EOS M系列专用的EF-M镜头与EOS M6Mark II的机身设计相得益彰，小巧轻便具有较高便携性。采用了短法兰距的光学设计。还实现了基于APS-C画幅CMOS图像感应器的高画质。佳能EOS M6Mark II具备小型轻便的机身设计，并根据用户的不同品味，提供了正统稳重的黑色与给人以传统旁轴相机感觉的复古银色，供用户选择。佳能EOS M6Mark II配备了对焦模式开关，能够快速在自动对焦与手动对焦间进行切换。此外，还具备了自动对焦启动按钮。采用了可向上翻转约180°、向下翻转约45°的可翻转液晶监视器。方便自拍以及非常规角度的拍摄。相机具备自拍人像模式。自拍时可根据需要设置背景模糊、亮度、驱动模式等。朝向前方的液晶监视器会自动镜像显示，方便确认自己的身姿，轻触屏幕即可完成对焦并释放快门。在拍摄人像方面，可搭配不同的镜头拍出来不一样的感觉，但是画质效果都是不错的。
参数如下。GeForce RTX4090将是 NVIDIA 的显卡，预计将于2022年推出。该显卡基于5nm 工艺，基于 AD102图形处理器，在其 AD102-300-A1变体中，支持 DirectX12Ultimate . 这确保了所有现代游戏都将在 GeForce RTX4090上运行。此外，DirectX12Ultimate 功能保证在即将推出的视频游戏中支持硬件光线追踪、可变速率着色等。AD102图形处理器是一个大芯片，芯片面积为611mm²。与完全解锁的 GeForce RTX4090Ti 不同，后者使用相同的 GPU 但启用了所有18432着色器，NVIDIA 已禁用 GeForce RTX4090上的一些着色单元以达到产品的目标着色器数量。它具有16384个着色单元、512个纹理映射单元和192个 ROP。还包括512个张量核心，有助于提高机器学习应用程序的速度。该卡还具有128个光线追踪加速核心。NVIDIA 已将24GB GDDR6X 内存与 GeForce RTX4090配对，使用384位内存接口连接。GPU 运行频率为2235MHz，可提升至2520MHz，内存运行频率为1325MHz（21.2Gbps 有效）。
没有包括Mate 50E在内的Mate 50系列都没有徕卡调教的镜头，全系列都使用的是华为新的XMAGE影像。这是华为移动影像的专属标识，华为称，这是对过去影像领域创新的凝结，也是对未来影像领域探索的承诺。
没有佳能EOS M6Mark II是没有取景器的，3250万有效像素支持全像素双核CMOS AF，DIGIC8影像处理器，是佳能M系列史上最高规格旗舰机型，无裁切4K短片，眼睛检测对焦，约5481个对焦点位。但是可以外接电子取景器。
能。RTX 4090支持4K144HZ的显示器是完全无压力的，如果你要买4K显示器的话，那么首先要考虑到你的用途是什么。1.如果是拿来平常办公或者是单纯生活用，那么建议不要买这么高配置，1660这样的显卡也是完全无压力带的动不玩游戏的4K的。2.如果是拿来玩游戏的话，那么也是不用担心RTX 4090会带不动，要是RTX 4090这样的显卡都带不动4K的话，那么目前市面上就没有能带的动4K的显卡了，所以完全是可以带的动并且很稳定。
没有Mate 50E没有3.5mm耳机孔，使用的是type-c接口，这样可以减少手机内部空间，用来装下更多其他的零部件，同时也可以提升手机的防尘防水性能。目前绝大多数的智能手机都没有3.5mm耳机孔，都是使用了type-c接口方式，另外更多的厂商推出了无线蓝牙耳机，也十分的方便。
防尘防水佳能EOS M6Mark II是无反相机的完美伴侣，可以在水中或周围使用，用于水肺、浮潜、冲浪、泳池或任何探险。该外壳需要增加一个兼容的DLM镜头接口以实现防水操作。
1000W以上。根据最新的小道消息，RTX4090显卡很可能至少是600W的功耗，大家要知道3090ti目前是450W的功耗，那么RTX4090显卡就得用超过1000W的电源了。大多数消息来源将高端40系列显卡的 TBP 置于450W 和600W 之间。德国记者 Igor Wallossek估计整体 TGP/TBP 为600W，GPU 本身在负载 （450W） 下的功耗超过了整个 RTX3090。剩下的150W 被内存、VRM、风扇等消耗掉了。GDDR6X内存模块预计每个消耗3.4 W。添加其中的12个，您将获得大约40W 的内存芯片功率。这仍然低于 RTX3090的12个12GB 模块消耗的60W。内存 VRM 的效率应该在60-70% 左右，GPU 核心 VRM （NVVDD） 达到90%。加上风扇、散热器、分流器等，这达到了150W，不分上下，构成了整体600W 的数字。
没有佳能EOS M6Mark II机身没有防抖功能，二代有萤石镜片，从光圈全开就有很好的成像。一代全开光圈会有紫边，二代有萤石镜片有防抖成像优于一代很多很多佳能机身都不带防抖。
不可以Mate 50E不支持无线充电功能。Mate 50E可以使用有线快充，速度为66W，同时需要搭配华为快充套件，另外它还可以使用OTG反向充电，充电功率预计是5W左右。无线充电目前在一些高端机型中比较常见，比较适合在车载充电等场景中使用。
基本不会。根据目前爆料的RTX4080显卡的数据来看，它的算力大概是在80MH/s，这个算力其实是和3070TI是差不多的，毕竟算力是和显存位宽有很大关系，其中40系显卡的算力基本就和30系差不多，加上矿机的流行，所以40系显卡是主流矿机的几率还是很小的，所以不用太担心了。
PCI-Express4.0X16。作为双插槽显卡，NVIDIA GeForce RTX4080通过1个16针电源连接器供电，最大额定功率为420W。显示输出包括:1x HDMI2.1、3x DisplayPort1.4a。GeForce RTX4080使用 PCI-Express4.0x16接口连接到系统的其余部分。该卡的尺寸为336毫米 x140毫米 x61毫米，采用双槽散热解决方案。
没有Mate 50E没有屏下摄像头功能，它使用的是挖孔屏的设计，前置单摄像头，预计该摄像头的参数是1300 万像素超广角摄像头（f/2. 4 光圈）。 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；支持720p@240fps慢动作视频
存储卡参数如下:4K（29.97P/25P）/IPB(标准):约120Mbps/UHS-I、UHS速度等级U3或更快; 全高清(119.88P/100P)/IPB(标准):约120Mbps/UHS-I、UHS速度等级U3或更快; 全高清(59.94P/50P)/IPB(标准):约60Mbps/速度等级C10或更快; 全高清(29.97P/25P)/IPB(标准):约30Mbps/速度等级C4或更快; 全高清(29.97P/25P)/IPB(轻量):约12Mbps/速度等级C4或更快; 高清(59.94P/50P)/IPB(标准):约26Mbps/速度等级C4或更快;4K延时短片(29.97P/25P):约40MB以上(读取速度); 全高清延时短片(29.97P/25P):约20MB以上(读取速度)