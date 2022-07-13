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三伏天丨字体超市携手上首造字精选夏日消暑字体带你玩转这个夏天

2022-07-13 15:17 · 稿源：站长之家

夏日炎炎总会伴随着一丝烦躁

而即将到来的三伏天

也让我们随时开启“蒸烤”模式

无论多大的热浪

心情烦躁也不能影响工作啦

为此字体超市精选几款夏日消暑特效字体

携手上首造字一起玩转这个夏天

上首方糖体

上首方糖体，简体中文约6763字，字体笔画加粗，横竖笔进行了改良，整体直线处理，字体笔画简洁，形态萌趣特点。

字体风格:大气、时尚、简约

适用场景:海报、广告、电商、服装、包装、标志等

1上首方糖体.jpg

上首京东体

上首京东体方中带圆，上细下粗，转折圆滑，是此套字库的亮点。字库整体特征圆柔、轻巧，时尚。

字体风格:力量、时尚、简洁

适用场景:电商、广告、标志、印刷、包装、影视等

2上首京东体.jpg

上首少年体

上首少年体，字体笔画直，横竖笔倾斜处理，整体活泼处理，整个字库字形如少年般富有朝气。

字体风格:大气、时尚、活泼

适用场景:VI画册、海报、广告、电商、服装、包装、标志、自媒体等

3上首少年体.jpg

上首星岩体

上首星岩体，一个个汉字犹如一块块岩石紧紧拼凑，笔画与笔画之间形成的间隙像极了满天的繁星，又如满天繁星划破天际，字体别致、笔画独特是此套字库的亮点。

字体风格:豪放、力量、大气

适用场景:化妆品、海报、广告、电商、服装、包装等

4上首星岩体.jpg

上首熊猫体

上首熊猫体，字体笔画错落有致;笔画整体采用不规则处理，增加了字体整体的韵律。字体整体圆润可爱、活泼感十足。

字体风格:软萌、动漫、时尚、可爱、活泼、卡通

适用场景:社交、媒体/H5、印刷排版、广告海报、影视、电商等

5上首熊猫体.jpg

上首奕星体

上首奕星体，字体笔画流畅，横竖笔进行了改良，整体直线处理，字体笔画简洁，形态苍劲有力 加上四面内凹的点状特点。

字体风格:大气、时尚、简约

适用场景:广告、电商、印刷排版、包装设计、LOGO标志、影视、游戏等

6上首奕星体.jpg

（以上图片均来源于上首造字）

目前，每款上首字体均支持5种商业授权类型（个人商业用途、新媒体平台应用、企业制定汉字、企业电商线上应用和企业线下活动应用），价格低至200元起，且终身商业授权。

7.jpg

（具体价格以字体超市官网为准）

除了本期为大家推荐的这几款上首字体，截止目前为止，上首造字已经在字体超市上线了181款商业授权字体其中涵盖中文字体156款，英文字体25款。如果想要获取更多上首精选好字，欢迎登录字体超市官网或者字体超市客户端搜索关键词“上首”，即可获取您青睐的字体啦!

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    台积电。GeForce RTX4090将是 NVIDIA 的显卡，预计将于2022年推出。该显卡基于台积电5nm 工艺，基于 AD102图形处理器，在其 AD102-300-A1变体中，支持 DirectX12Ultimate . 这确保了所有现代游戏都将在 GeForce RTX4090上运行。此外，DirectX12Ultimate 功能保证在即将推出的视频游戏中支持硬件光线追踪、可变速率着色等。AD102图形处理器是一个大芯片，芯片面积为611mm²。与完全解锁的 GeForce RTX4090Ti 不同，后者使用相同的 GPU 但启用了所有18432着色器，NVIDIA 已禁用 GeForce RTX4090上的一些着色单元以达到产品的目标着色器数量。

    RTX 4090

  • 佳能EOS M6 Mark II局部裁剪画质如何？

    精细佳能EOS M6 Mark II配备了佳能自主研发的有效像素约 3250 万新APS-C画幅大型图像感应器。具备高分辨力，能精细还原被摄体细节。细节部分也不会模糊，可细致呈现。另外，截取原始图像的约30%也能得到约 1080 万有效像素的画质，可获得A4 尺寸的清晰照片。

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    佳能EOS M6 Mark II

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    RTX 4090

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    有佳能EOS M6Mark II内置闪光灯，以夜景为背景进行拍摄时，可提亮人物面部等主被摄体。用户可以根据所需和拍摄场景手动弹起内置闪光灯。

    佳能EOS M6 Mark II

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    佳能EOS M6 Mark II

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    参数如下。GeForce RTX4090将是 NVIDIA 的显卡，预计将于2022年推出。该显卡基于5nm 工艺，基于 AD102图形处理器，在其 AD102-300-A1变体中，支持 DirectX12Ultimate . 这确保了所有现代游戏都将在 GeForce RTX4090上运行。此外，DirectX12Ultimate 功能保证在即将推出的视频游戏中支持硬件光线追踪、可变速率着色等。AD102图形处理器是一个大芯片，芯片面积为611mm²。与完全解锁的 GeForce RTX4090Ti 不同，后者使用相同的 GPU 但启用了所有18432着色器，NVIDIA 已禁用 GeForce RTX4090上的一些着色单元以达到产品的目标着色器数量。它具有16384个着色单元、512个纹理映射单元和192个 ROP。还包括512个张量核心，有助于提高机器学习应用程序的速度。该卡还具有128个光线追踪加速核心。NVIDIA 已将24GB GDDR6X 内存与 GeForce RTX4090配对，使用384位内存接口连接。GPU 运行频率为2235MHz，可提升至2520MHz，内存运行频率为1325MHz（21.2Gbps 有效）。

    RTX 4090

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    没有包括Mate 50E在内的Mate 50系列都没有徕卡调教的镜头，全系列都使用的是华为新的XMAGE影像。这是华为移动影像的专属标识，华为称，这是对过去影像领域创新的凝结，也是对未来影像领域探索的承诺。

    Mate 50

  • 佳能EOS M6 Mark II有没有取景器？

    没有佳能EOS M6Mark II是没有取景器的，3250万有效像素支持全像素双核CMOS AF，DIGIC8影像处理器，是佳能M系列史上最高规格旗舰机型，无裁切4K短片，眼睛检测对焦，约5481个对焦点位。但是可以外接电子取景器。

    佳能EOS M6 Mark II

  • 4090显卡能支持4K144HZ吗？

    能。RTX 4090支持4K144HZ的显示器是完全无压力的，如果你要买4K显示器的话，那么首先要考虑到你的用途是什么。1.如果是拿来平常办公或者是单纯生活用，那么建议不要买这么高配置，1660这样的显卡也是完全无压力带的动不玩游戏的4K的。2.如果是拿来玩游戏的话，那么也是不用担心RTX 4090会带不动，要是RTX 4090这样的显卡都带不动4K的话，那么目前市面上就没有能带的动4K的显卡了，所以完全是可以带的动并且很稳定。

    RTX 4090

  • 华为Mate 50E有3.5mm耳机孔吗？

    没有Mate 50E没有3.5mm耳机孔，使用的是type-c接口，这样可以减少手机内部空间，用来装下更多其他的零部件，同时也可以提升手机的防尘防水性能。目前绝大多数的智能手机都没有3.5mm耳机孔，都是使用了type-c接口方式，另外更多的厂商推出了无线蓝牙耳机，也十分的方便。

    Mate 50

  • 佳能EOS M6 Mark II防尘防水吗？

    防尘防水佳能EOS M6Mark II是无反相机的完美伴侣，可以在水中或周围使用，用于水肺、浮潜、冲浪、泳池或任何探险。该外壳需要增加一个兼容的DLM镜头接口以实现防水操作。

    佳能EOS M6 Mark II

  • 4090需要多少w电源？

    1000W以上。根据最新的小道消息，RTX4090显卡很可能至少是600W的功耗，大家要知道3090ti目前是450W的功耗，那么RTX4090显卡就得用超过1000W的电源了。大多数消息来源将高端40系列显卡的 TBP 置于450W 和600W 之间。德国记者 Igor Wallossek估计整体 TGP/TBP 为600W，GPU 本身在负载 （450W） 下的功耗超过了整个 RTX3090。剩下的150W 被内存、VRM、风扇等消耗掉了。GDDR6X内存模块预计每个消耗3.4 W。添加其中的12个，您将获得大约40W 的内存芯片功率。这仍然低于 RTX3090的12个12GB 模块消耗的60W。内存 VRM 的效率应该在60-70% 左右，GPU 核心 VRM （NVVDD） 达到90%。加上风扇、散热器、分流器等，这达到了150W，不分上下，构成了整体600W 的数字。

    RTX 4090

  • 佳能EOS M6 Mark II有没有防抖功能？

    没有佳能EOS M6Mark II机身没有防抖功能，二代有萤石镜片，从光圈全开就有很好的成像。一代全开光圈会有紫边，二代有萤石镜片有防抖成像优于一代很多很多佳能机身都不带防抖。

    佳能EOS M6 Mark II

  • 华为Mate 50E可以无线充电吗？

    不可以Mate 50E不支持无线充电功能。Mate 50E可以使用有线快充，速度为66W，同时需要搭配华为快充套件，另外它还可以使用OTG反向充电，充电功率预计是5W左右。无线充电目前在一些高端机型中比较常见，比较适合在车载充电等场景中使用。

    Mate 50

  • 4080显卡会有矿卡吗？

    基本不会。根据目前爆料的RTX4080显卡的数据来看，它的算力大概是在80MH/s，这个算力其实是和3070TI是差不多的，毕竟算力是和显存位宽有很大关系，其中40系显卡的算力基本就和30系差不多，加上矿机的流行，所以40系显卡是主流矿机的几率还是很小的，所以不用太担心了。

    RTX 4080

  • 4080显卡总线接口是什么类型？

    PCI-Express4.0X16。作为双插槽显卡，NVIDIA GeForce RTX4080通过1个16针电源连接器供电，最大额定功率为420W。显示输出包括:1x HDMI2.1、3x DisplayPort1.4a。GeForce RTX4080使用 PCI-Express4.0x16接口连接到系统的其余部分。该卡的尺寸为336毫米 x140毫米 x61毫米，采用双槽散热解决方案。

    RTX 4080

  • 华为Mate 50E有屏下摄像头吗？

    没有Mate 50E没有屏下摄像头功能，它使用的是挖孔屏的设计，前置单摄像头，预计该摄像头的参数是1300 万像素超广角摄像头（f/2. 4 光圈）。 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；支持720p@240fps慢动作视频

    Mate 50

  • 佳能EOS M6 Mark II存储卡性能参数？

    存储卡参数如下:4K（29.97P/25P）/IPB(标准):约120Mbps/UHS-I、UHS速度等级U3或更快; 全高清(119.88P/100P)/IPB(标准):约120Mbps/UHS-I、UHS速度等级U3或更快; 全高清(59.94P/50P)/IPB(标准):约60Mbps/速度等级C10或更快; 全高清(29.97P/25P)/IPB(标准):约30Mbps/速度等级C4或更快; 全高清(29.97P/25P)/IPB(轻量):约12Mbps/速度等级C4或更快; 高清(59.94P/50P)/IPB(标准):约26Mbps/速度等级C4或更快;4K延时短片(29.97P/25P):约40MB以上(读取速度); 全高清延时短片(29.97P/25P):约20MB以上(读取速度)

    佳能EOS M6 Mark II

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