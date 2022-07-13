三伏天丨字体超市携手上首造字精选夏日消暑字体带你玩转这个夏天

夏日炎炎总会伴随着一丝烦躁

而即将到来的三伏天

也让我们随时开启“蒸烤”模式

无论多大的热浪

心情烦躁也不能影响工作啦

为此字体超市精选几款夏日消暑特效字体

携手上首造字一起玩转这个夏天

上首方糖体

上首方糖体，简体中文约6763字，字体笔画加粗，横竖笔进行了改良，整体直线处理，字体笔画简洁，形态萌趣特点。

字体风格:大气、时尚、简约

适用场景:海报、广告、电商、服装、包装、标志等

上首京东体

上首京东体方中带圆，上细下粗，转折圆滑，是此套字库的亮点。字库整体特征圆柔、轻巧，时尚。

字体风格:力量、时尚、简洁

适用场景:电商、广告、标志、印刷、包装、影视等

上首少年体

上首少年体，字体笔画直，横竖笔倾斜处理，整体活泼处理，整个字库字形如少年般富有朝气。

字体风格:大气、时尚、活泼

适用场景:VI画册、海报、广告、电商、服装、包装、标志、自媒体等

上首星岩体

上首星岩体，一个个汉字犹如一块块岩石紧紧拼凑，笔画与笔画之间形成的间隙像极了满天的繁星，又如满天繁星划破天际，字体别致、笔画独特是此套字库的亮点。

字体风格:豪放、力量、大气

适用场景:化妆品、海报、广告、电商、服装、包装等

上首熊猫体

上首熊猫体，字体笔画错落有致;笔画整体采用不规则处理，增加了字体整体的韵律。字体整体圆润可爱、活泼感十足。

字体风格:软萌、动漫、时尚、可爱、活泼、卡通

适用场景:社交、媒体/H5、印刷排版、广告海报、影视、电商等

上首奕星体

上首奕星体，字体笔画流畅，横竖笔进行了改良，整体直线处理，字体笔画简洁，形态苍劲有力 加上四面内凹的点状特点。

字体风格:大气、时尚、简约

适用场景:广告、电商、印刷排版、包装设计、LOGO标志、影视、游戏等

（以上图片均来源于上首造字）

目前，每款上首字体均支持5种商业授权类型（个人商业用途、新媒体平台应用、企业制定汉字、企业电商线上应用和企业线下活动应用），价格低至200元起，且终身商业授权。

（具体价格以字体超市官网为准）

除了本期为大家推荐的这几款上首字体，截止目前为止，上首造字已经在字体超市上线了181款商业授权字体，其中涵盖中文字体156款，英文字体25款。如果想要获取更多上首精选好字，欢迎登录字体超市官网或者字体超市客户端搜索关键词“上首”，即可获取您青睐的字体啦!

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