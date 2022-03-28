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赶快收藏！字体超市清明节特辑来袭 上首造字新品上新

2022-03-28 17:30 · 稿源：站长之家

再过几天清明节就要到了，

清明小长假也随之而来，

在这踏青游玩的日子，

当然少不了各种应景的清明节海报啦!

为了解决设计师清明节海报标题用字选择难的问题，

字体超市为大家安利一波上首造字新品字体，

希望可以为您的标题设计提供灵感!

「上首简一体」字体横笔带小翘脚带着些许活泼气质，带有明显特征的断口，使字体灵活不沉闷。

01上首简一体.jpg

上首玄黑体」字体具有力量感，简洁硬朗，断开的部分又使字体打破原有的结构空间，多了些层次和变化，更加透气。

02上首玄黑体.jpg

上首墨遥体」字体笔锋简约大气，雄浑有劲，粗细错落有致是此套字库的亮点。

03上首墨遥体.jpg

上首墨遥体」字体笔锋简约大气，雄浑有劲，粗细错落有致是此套字库的亮点。

04上首墨遥体.jpg

上首墨遥体」字体笔锋简约大气，雄浑有劲，粗细错落有致是此套字库的亮点。

05上首墨遥体.jpg

本期字体超市为大家安利的这5款新品上首字体均含有简体中文6763字符，此外还包括常用的标点符号和24个英文字母，在字符上基本可以满足用户常规用字需求。

此外，上首字体的应用场景也是十分广泛，具有很强的实用性。不仅适用于各种社交、媒体/H5、VI设计、印刷包装、排版阅读，还可以用于海报企宣、视频影视、游戏、广告、电商等方面，都极具高端属性

在授权方面，上首字体在字体超市平台均支持个人商业授权和企业商业授权模式，其中商业授权涵盖新媒体平台应用、企业制定汉字、企业电商线上应用和企业线下活动应用这4种类型。

而在价格方面，上首字体个人商业授权价格仅需200元，企业商业授权低至198元起最高不超过899元。对用户而言，不仅字体优质，价格美丽，关键的是一经授权终身商用，免去用户后续使用而导致的续版权问题。（具体价格以字体超市官网为准）

06价格表.jpg

自字体超市上线以来，上首造字团队已累计在字体超市发布了155款正版可商用字体，其中130款中文字体，25款英文字体。为了让用户享受绝对的优惠价格，字体超市平台的每一款上首字体均已同样的价格和版权类型进行商业授权，喜欢的小朋友赶紧收藏哦!

字体超市全部在线字体均由字体品牌商家和设计师亲自发布，100%正版保证，价格实惠。为了让您的字体授权和使用更加便捷，字体超市还为用户提供可字体超市客户端。如果想要获取更多新品字体，可别忘记关注字体超市官网或者下载字体客户端哦!

海量商用字体 会员免费商用

字体下载方式一

前往字体超市官网:www.font.cn/

搜索字体名称，即可下载商用版字体。

字体下载方式二

下载字体超市客户端:www.font.cn/download/

搜索字体名称，即可一键使用字体。

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