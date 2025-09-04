美国“西南偏南”科技艺术节致信2025外滩大会：中国年轻人的蓬勃创造力令人振奋

2025Inclusion·外滩大会即将于9月10日-13日在上海黄浦世博园区召开。近年来，外滩大会因其展现的前沿科技、跨界创意，吸引了全球关注。

2025年外滩大会开幕之际，被誉为全球青年“科技朝圣之地”的美国科技艺术节—“西南偏南”（South by Southwest，简称SXSW）向外滩大会发来一封特别的视频致信。

（西南偏南战略合作副总裁Neil Minocha在视频中点赞中国年轻人创造力）

在视频中，“西南偏南”战略合作副总裁Neil Minocha（尼尔·米诺查）表示，

“外滩大会给我们带来了许多启发，尤其是科技展和创新者舞台，生动展现了人与科技之间深刻而富有创意的链接，中国年轻一代展现的蓬勃活力与创造力令人振奋。”

据了解，“西南偏南”是每年在美国得克萨斯州奥斯汀举行的科技艺术大会，横跨科技讲座、创意展览、电影展映、音乐演出等领域，于1987年首次举行。“西南偏南”还是初创公司测试产品发展方向的摇篮，Twitter、Airbnb、Snapchat等知名产品都是从这里发迹走红。美国桂冠诗人阿达·利蒙去年也曾在“西南偏南”的舞台上发表“太空与诗歌”的演讲，把太空探索的神秘和诗歌的浪漫结合起来，满足了人类无限的好奇心。

（科技创客在“西南偏南”参加前沿科技展）

因其前沿的科创、多元的形式、大胆的跨界，“西南偏南”塑造了超越传统科技节的创新气质，成为科技创业者、科创资本、科技爱好者等的朝圣之地。在大洋彼岸，在黄浦江边的外滩大会上，这些“打破舒适区“的科技与创意交流，也正在上演。

据外滩大会组委会透露，2025外滩大聚集了近百位AI科学家、科技企业创始人、CEO，以及当前科技行业最活跃、最具生命力的年轻AI科技人才，包括图灵奖得主、“强化学习之父”理查德·萨顿（Richard Sutton），全球最热具身智能初创公司宇树科技创始人兼CEO王兴兴、“伯克利归国四子”中的许华哲、吴翼等AI青年领军人物等。大会举办的多项科创活动已吸引中国、美国、英国、澳大利亚、加拿大、韩国、新加坡、巴西、爱尔兰、越南等10多个国家、近两万名青年科技人才报名参与，如创新者舞台、AI科创赛、创投Meetup等。

（AI歌手Yuri将在外滩大会创新者舞台首发新歌）

外滩大会的科技展览和创新者舞台等，展现了宏大科技命题的具象化，链接到了普通人日常生活的点滴。在科技展区，通过蚂蚁健康管家AQ 使用一键拍药盒、读体检报告、咨询病症，进行睡眠管理、皮肤管理、肺功能检测等360度健康管家服务，让先进医疗服务成为每个普通人都能享受到的日常。在机器人小镇，观众还可围观机器人拳击赛、武术、足球赛等极具未来感的互动，体验低空飞行器、自动驾驶等未来生活方式。在创新者舞台，观众可与科学家面对面，近距离了解可控核聚变等尖端科学领域，触摸下一代能源曙光。更有科技发烧友们用AI复刻味觉和触觉，把城市噪音变成预防阿尔兹海默症的创意DJ，这些看似“异想天开”的实践，正是外滩大会最年轻的底色。

（外滩大会“机器人”小镇效果图）

外滩大会组委会相关负责人表示，“科技不止是芯片和火箭，也可以是一个一呼即应的AI生活伙伴、提醒老人及时用药的AI助手”。这也与尼尔·米诺查在视频中提到的，“科技不仅关乎宏大的构想，更影响着日常生活与创意表达”观点不谋而合。

Inclusion·外滩大会是在上海举办的全球高级别金融科技和前沿科技大会，目前已成功举办了四届。2025年外滩大会以“重塑创新增长”为主题，共设1场开幕主论坛、40多场开放见解论坛、全球主题日、18场Creator创新者舞台、近万平米科技展览、5000平科技集市、1场科技智能创新大赛等环节。

2026年“西南偏南”即将迎来40周年庆典。在此重要节点，尼尔·米诺查也向中国的年轻创新者们发出邀请:“期待看到更多的中国年轻力量、外滩大会的参与者们共赴奥斯汀，一起参与让科技从宏大走向具体，共同见证创新的力量。”

