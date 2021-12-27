迎元旦过新年！字体超市携手上首造字最后一波新品字体相约送祝福

一转眼12月底已进入最后倒计时阶段，回顾2021年上首造字团队不断地进行市场调研和探索创新，已经在字体超市平台发布了40+款新品商业授权字体，每一款字体都极具个性，深受用户喜欢。

赶着2021年的脚步，喜迎2022年，字体超市携手上首造字为广大设计师朋友们奉上最后一波上首新品字体，希望可以为您新一年的作品设计锦上添花，赶紧喊您的小伙伴一起来接收吧！

上首昆仑体

「上首昆仑体」字体风格稳重呈方块形，整体特征坚硬、有力。具有现代、国际化的指向性字形紧凑，但不失美感。刚正而不失稳重，横竖笔画加人了尖突的效果，让字形更显英朗气质。突出个性，端庄秀美。

新年第一天，怎么可以没有安排一张关于元旦的祝福呢？元旦快乐海报送给大家，希望大家在新的一年快快乐乐！

上首锦宋体

「上首锦宋体」字体笔画简约，秀美而有个性，端庄大方，橫竖笔直，笔画整体曲线优美。适用于搭配标志、广告标语、商业广告等高端属性。

2022年作为虎年，虎年元素自然必不可少，一款简单的元旦字体，配上虎年元素，节日的氛围不言而喻。

上首国宋体

「上首国宋体」字体笔画采用较为接近宋体做法，但笔画整体更加大气，直线与曲线交汇，特点是横笔呈直角梯形，笔画整体粗细均匀，字体整体柔美稳重但又不大气浑厚，给人一种稳重踏实的感觉。

挂彩灯，赏烟花，配上一款「上首国宋体」，不管是元旦快乐还是新年快乐，简单的海报中寄予这一份新年的祝福，希望2022年的你们都是快乐的。

上首元正体

「上首元正体」每个字中都带有一个弯，使字体显得更具特点，其余笔画利用的直线，使字体方中带圆，笔画粗而平稳，笔形方头方尾是这套字的一大特色，使字体富有视觉冲击力的同时又给整体呈现出规整，稳定的感觉。

不管2021年过的如何，2022年过个元气满满的新年，一家人和和乐乐，满载所有的快乐。

上首奥丁体

「上首奥丁体」字体风格锐利偏粗壮，线条框架的点缀让字体更加方正，但却在转角处导圆角增添了字体的活跃性，而且字体中有断开处，使字体显得生动。

元旦即将到来，春节还会远吗？春节作为中国的传统节日，鲜艳的中国红最受设计师的喜爱，“恭贺新春”配上这款上首奥丁体，也提前祝大家新春快乐！

自字体超市上线至今，上首造字团队已经在字体超市上线100+款中英文商用字体，不仅支持个人商业授权，也支持6种不同类型的企业商业授权。

在价格方面，个人商业授权仅需250元，即终身授权使用；而在企业授权方面，新媒体平台应用仅需198元，一经授权终身商用，免去您后期版权续费烦恼！

除了上面新品字体，如果您想要获取更多相关上首字体，欢迎欢迎登陆字体超市官网或者下载字体超市客户端，搜索关键词“上首”，即可快速获取！

当然，新年的一年如果想要让自己用字更轻松，字体超市会员模式也是一个不错的选择哦，只要成为字体超市会员，1800+在线会员字体免费商用，还不行动起来！

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