米哈游诉“蚕豆网”泄密案迎终审判决：获赔33万

站长之家（ChinaZ.com）4月21日 消息:今日，米哈游官方法务部门通过社交媒体平台发布公告，正式通报其与游戏资讯网站“蚕豆网”之间的涉密内容侵权案迎来终审裁决。此案因涉及热门游戏《原神》的未公开信息泄露而备受行业关注。

据米哈游法务部披露，在案件起诉前的两年间，“蚕豆网”及其关联自媒体账号持续发布近百条关于《原神》的涉密内容，覆盖16个游戏版本更新计划。这些未经授权的泄露行为不仅严重损害了游戏开发团队的创作权益，更对玩家社区生态造成了负面影响。网站运营方通过夸大或断章取义的描述传播泄密信息，导致玩家群体对游戏内容产生误解，进而引发争议，破坏了原本健康的社区交流氛围。

米哈游强调，游戏版本的保密性是维持玩家新鲜感与参与度的核心要素之一，而泄密行为直接扰乱了正常的运营节奏，对游戏品牌及开发团队的声誉造成不可估量的损害。

经法院审理，一、二审判决均认定“蚕豆网”的行为构成对米哈游著作权的侵犯，并违反《反不正当竞争法》相关规定。法院责令“蚕豆网”运营方公开声明消除影响，并需向米哈游支付33万元的经济赔偿。

值得关注的是，此案作为全国首例依据《反不正当竞争法》第二条判定传播涉密游戏内容构成侵权的生效判决，为游戏行业知识产权保护树立了新的法律标杆。

回顾案件始末，米哈游在日常监测中发现“蚕豆网”及其关联账号多次在《原神》新版本发布前夕，提前披露游戏角色、武器、技能等核心数据，并使用“内鬼爆料”等诱导性标题吸引流量。此类行为不仅侵犯了游戏开发者的知识产权，更对玩家体验与游戏产业的健康发展构成威胁。

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