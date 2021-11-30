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字体优选丨萌动有趣说的就是你 「上首萌动体」字体超市惊喜上线

2021-11-30 17:39 · 稿源：站长之家

戳戳戳，抓紧11月的小尾巴，我们的上首造字团队又马不停蹄地为大家上线一款新品上首字体，接下来字体超市就带着大家伙一起来解锁这款软萌有趣的「上首萌动体」吧!

「上首萌动体」作为上首造字团队上线的第93款中文字体，不仅继续保持了上首字库的高颜值外表，也有着自己独特的特点。字体笔画圆润，横竖笔进行了倒角处理，字型方正，给人一种可爱活泼的感觉

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上首萌动体」符合国家标准简体字库GB2312所包含6763汉字，涵盖数字、英文和简体中文3种字体语言，完全可以满足设计师日常用字需求。此外，这款字体支持Mac和Window系统，对于各种设计软件均能安装使用

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「上首萌动体」作为一款粗胖型字体，妙用也是多方面的。不管是简单的诗词歌赋排版，还是作为搭配标志、广告标语、商业广告都极具高端属性。看看以下这些，由上首造字设计师提供的排版案例，你就知道了。

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【诗词排版】

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【标题应用】

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【海报设计】

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【标志LOGO】

（以上图片来源于上首造字）

目前，这款「上首萌动体」在字体超市以零售方式进行商业授权，支持个人用户和企业用户商业授权使用。喜欢这款字体的小伙伴可以根据自己的需求，选择合适的商业授权类型。

在价格方面，个人商业授权仅需250元，即终身授权使用;而在企业授权方面，新媒体平台应用仅需198元一经授权终身商用，免去后期版权续费问题。

上首造字团队一直坚持致力于开发适合用户需要的现代艺术字体，设计的字体字形多变，风格多元很多原创手迹更是家喻户晓，用途广泛。除了这款「上首萌动体」，上首造字已经在字体超市上线了102款字体，其中涵盖10款英文字体。每一款字体都极具个性，值得每一个设计师拥有。

如果想要获取更多的上首字体，欢迎登陆字体超市官网或者下载字体超市客户端，搜索关键词“上首”，即可快速获取!

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