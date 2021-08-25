开学季丨字体超市携手上首造字发布新品字体 开启新学期新风貌

暑假悄溜溜的过去，又到了九月即将开学的日子，“开学季”的字眼也即将开启了霸屏模式。

虽然设计师大大们不用开学了，但是依旧还要面对开学季这波热潮。为此，字体超市已经贴心地为大家备好了一波新品上首字体，希望这些字体能够助力设计师们创作出精美的开学季海报。

上首锐锋体

上首锐锋体，字体笔画采用规整的几何图形做法，底部横线采用锋锐的三角形，整体粗细均匀，字体方正饱满，在方正之中给人一种锋锐和力量的感觉，又不失稳重和美感。

上首喵尾体

上首喵尾体，字体笔画粗细对比明显，大体粗细交错，字体勾角处设有猫尾的特征。整体体型圆润可爱、赋有灵动性，适用于搭配在比较新颖、可爱、有特点的设计作品上。

上首正雅体

上首正雅体，字体视觉呈现效果更为有科技感，整套字采用了方正优雅的做法是此套字库的亮点。横笔采用了切角的特征。

上首太空体

上首太空体，字体笔画融入了圆形的可爱之感。笔画采用倒圆处理更添科技感，整体造型偏向太空星系。一撇一捺都显示科技，可爱圆滑其结构紧密。

上首夏木体

上首夏木体，字体修长，线条粗细统一，起笔落笔圆角处理，使得字体整体呈现出一种精巧的感觉。

上首和风体

上首和风体，是一款自带毛笔书法风格的手写艺术字体。字体线条粗细相间，整体透着一丝活泼、创意、童真、动漫、有趣 的感觉。

上首轩宋体

上首轩宋体，整体字形简洁，时尚，笔画粗细关系明确，使得字形空间结构自然平衡;一改传统宋体的间架结构，对其进行大胆的创新设计，让其同时具有宋体的特点，黑体的框架，符合现代审美识别要求。

这一波新品上首字体风格迥异，各具独特美感的同时，还具有很强的实用性。在各种搭配标志、广告标语、商业广告等方面都极具时尚高端属性。

目前，上首字体在字体超市平台均支持个人商业授权和企业商业授权模式，企业商业授权模式涵盖:新媒体平台应用、企业制定汉字、企业电商线上应用和企业线下活动应用。

此外，除了授权类型多样化，上首字体的授权价格也很亲民，个人商业授权仅需250元，即可享受终身授权。企业商业授权低至198元，即可实现终身商业授权。

当然，字体超市除了这种零售商业授权模式，也开通了会员免费商用模式。您只要登录字体超市官网或者下载字体超市客户端成为字体超市会员，1550+款会员免费商用字体即可任性选，价格实惠，100%商用授权。

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