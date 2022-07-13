苹果结束了与前设计总监Jony Ive 30多年的合作关系

站长之家(ChinaZ.com) 7月13日消息：据《纽约时报》报道，自从前苹果设计总监Jony Ive于2019年离开苹果后，他继续通过他的LoveFrom设计公司作为顾问为公司工作，但现在苹果和Jony Ive之间的合作已经结束。

苹果和Jony Ive已经同意停止合作，结束了30多年的合作关系。Ive一直负责苹果公司一些重大的产品，设计iPhone、Apple Watch、Mac、苹果零售店等。

Jony Ive在2019年6月宣布离开苹果，创建自己的设计公司。当时，Jony Ive表示，苹果将是他的主要客户之一，Jony Ive将继续从事设计工作。从那时起，Jony Ive参与了24英寸iMac和其他产品的设计，另外他还为苹果汽车的设计提供了指导。

当Jony Ive离开苹果时，苹果与他签订了一份多年的合同，价值超过1亿美元。根据条款，苹果是LoveFrom的主要客户，但该协议限制Ive从事苹果认为有竞争关系的项目。

Jony Ive和苹果原定续签合同，但他们决定不延长合同。据报道，苹果高管质疑苹果付给Jony Ive多少钱，据说他们还对苹果设计师为LoveFrom工作而离开感到沮丧。同时，Jony Ive希望有选择自己客户的自由，而不需要苹果公司的许可。

有传言称，Jony Ive离开苹果是因为他在Apple Watch推出后感到不满，因为苹果正变得不再注重设计，而是更加注重运营。据称，Jony Ive认为库克对产品开发过程兴趣不大，而且据称他对苹果公司董事会中的董事具有金融和运营背景而非技术背景感到沮丧。

自从Jony Ive离开后，Jony Ive一直在监督苹果的设计团队并将继续监督团队。工业设计继续由Jony Ive领导，软件设计则由Alan Dye领导。据称苹果公司的营销主管Greg Joswiak也在产品设计选择方面发挥了核心作用。

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