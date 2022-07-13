7月国产游戏版号下发 67款游戏获批

站长之家（ChinaZ.com）7月13日 消息:7月12日，国家新闻出版署发布7月国产网络游戏审批信息，共67款游戏获批，包括65款手游，以及一款PC/PS5游戏、一款PC游戏，审批时间为7月11日。
其中，中青宝《三国演义:兵临城下》、创梦天地《永恒轮回:无限》、游族《战火与永恒》、哔哩哔哩旗下《暗影火炬城》等游戏过审。
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此前腾讯方面曾表示，对规模大的，手握多款游戏的公司，没有游戏版号伤害还没有那么大，所以先给新创公司发版号是情理之中的...
7月12日，国家新闻出版署发布7月国产网络游戏审批信息，共67款游戏获批...昨日，针对“尼康将停止开发单反相机”的报道，尼康官方回应称，这篇媒体文章只是猜测，尼康没有就此发表任何声明...有媒体尼康将停止开发单反相机，未来将专注于无反相机的开发...乐视回应员工过神仙日子:基本属实...昨日，针对“乐视仍有400多名员工，过着没有‘老板’的神仙日子，无996无内卷”的报道，乐视官方回应称，情况基本属实...
在此次公布的名单中，头部游戏厂商腾讯和网易仍不在这是二者今年以来第三次无缘游戏版号的发放...
近日有数码博主进一步带来了全新的腾讯ROG游戏手机6的相关爆料...据知名数码博主@数码闲聊站 最新发布的信息显示，与此前曝光的消息基本一致，全新的腾讯ROG游戏手机6系列将于7月5日正式发布，这也是目前已知明确发布时间的首款骁龙8+旗舰机型...并且该机依然将与腾讯深度合作，搭载腾讯定制Solar Core游戏加速引擎，能够实现腾讯全系游戏的深度优化，保持高画质、高帧率运行，有效降低游戏的网络延迟，给玩家沉浸式游戏体验...
红魔在今年2月发布了红魔游戏手机7系列，其中红魔7Pro透明版采用类钻排屏下前摄、135W超级快充，且内置散热风扇...
除了新机，小米官方还将发布一款手环-小米手环7Pro，不少已经买了小米手环7的米粉表示被背刺，这刚发了多久？升级款就出来了...
中关村在线消息：今天，红魔官方宣布：红魔宇宙新装备将于7月亮相，预计为红魔游戏手机7SPro...
在持久酣战时，升级版散热系统一定会带给大家惊喜...
中关村在线消息：华为官方宣布将于7月4日召开新品发布会，本次发布会将发布重磅机型华为nova 10系列。此外，最近还有一款华为新机被曝光-华为畅享50 Pro。这款手机很有可能同华为nova 10一同出现在发布会当中。华为nova 10将会拥有全新的配色，后置摄像头模组配有金边，影像系统是最大卖点，同时搭载鸿蒙手机操作系统。华为畅享50 Pro则是性价比机型，采用星环设计，同样搭载鸿蒙系统。更多华为新机相关消息，还请等到后续报道。
红魔游戏手机官方展示了“稳帧大魔王”红魔7S系列游戏手机，官测该机的安兔兔跑分成绩达到了惊人的1156044分！该系列搭载了新一代骁龙8+处理器，将于7月11日15:00正式登场...
约6.5英寸华为Mate 50E定位的是小屏手机，其屏幕尺寸大约是6.5英寸。这样的尺寸在目前的安卓手机中算是比较小的，但对比iPhone还是比较大。iPhone屏幕的尺寸为6.1英寸和6.7英寸两种，安卓阵营的尺寸都稍微大一点，但Mate 50E屏幕尺寸还是小一点点，也可以算是小屏旗舰。
骁龙778G华为Mate 50E的处理器将会是骁龙778G 4G处理器，6 纳米工艺技术，核心分别是1*A78 2.4GHz+3*A78 2.2GHz+4*A55 1.9GHz，GPU是Adreno 642L，支持LPDDR5 内存跟UFS 3. 1 闪存。该处理器的跑分成绩为：Geekbennch5 单核跑分 800 分，多核 2900 分。性能相当于骁龙 865 的86%。GPU上性能相当于骁龙 865 的64%。安兔兔跑分 54 万分
Ada Lovelace架构。GeForce RTX 4070 将是 NVIDIA 的显卡，预计将于 2022 年推出。该显卡基于 5 nm 工艺，基于 AD104 图形处理器，NVIDIA 的 AD104 GPU 使用 Lovelace 架构，并使用台积电的 5 纳米生产工艺制造。它的芯片尺寸为 300 mm²，是一个大芯片。AD104 支持 DirectX 12 Ultimate（功能级别 12_2）。对于 GPU 计算应用程序，可以使用 OpenCL 版本 3.0 和 CUDA 9.0。此外，DirectX 12 Ultimate 功能保证在即将推出的视频游戏中支持硬件光线追踪、可变速率着色等。它具有 7680 个着色单元、240 个纹理映射单元和 80 个 ROP。还包括 240 个张量核心，有助于提高机器学习应用程序的速度。GPU 还包含 60 个光线追踪加速核心。
主要参数如下:兼容镜头:佳能EF-M、EF和EF-S镜头（RF镜头不可用）镜头卡口:佳能EF-M卡口有效像素:约3250万像素 除尘功能:自动、添加除尘数据自动对焦类型:全像素双核CMOS AF（Dual Pixel CMOS AF）相差检测方式可用的自动对焦点位:最大5481个 对焦覆盖范围:长约88%×宽约100%的面积，长约80%×宽约80%的面积快门类型:电子控制焦平面快门快门速度:1/4000至30秒（总快门速度范围。可用范围随拍摄模式各异）、B门、闪光同步速度1/200秒监视器尺寸和点数:宽屏，3.0〃（3:2），约104万点亮度调节:手动（7级）角度调节:向上翻转约180°，向下翻转约45°触摸屏技术:电容式4K单帧截取:可将截取的帧保存为JPEG图像电池:电池LP-E17（1块）电池拍摄能力（基于CIPA测试标准）:室温(23℃)约305张、尺寸（宽×高×厚）:约119.6×70×49.2毫米重量:黑色款:约408克（含电池、存储卡）/约361克(仅机身)
有华为Mate 50 Pro支持双系统功能。该手机支持隐私空间，可以在设置下，点击隐私>隐私空间>开启，按照屏幕提示创建隐私空间。双系统功能可以帮助用户更好的保护自己的隐私，该功能目前在少部分的安卓手机内有出现
能。就单单显卡方面RTX4070就足以应付4K的视频剪辑了，但是4K视频剪辑还不只看显卡，你的CPU、内存、硬盘都是需要相对应的配置才能流畅的剪辑4K，所以抛开其他的，就显卡而言，剪辑4K视频的性能是足够了，不用担心，剩下的就是需要从其他方面考虑。
24小时佳能EOS M6Mark II配备了型号为LP-E17电池正常情况下可以续航24小时，如果拍摄视频的话，可以在闲暇期间使用USBType-C接口，为相机进行充电，方便随时补充电量，以消除用户长时间使用相机时对电池续航的担忧。短片拍摄时间:室温（23℃）约1小时20分钟 ※使用充满电的电池LP-E17，并使用短片自动曝光的默认设置拍摄时
能。RTX 4070显卡的性能非常高，绝地求生吃鸡的要求很低，最低配置是显卡 GTX 660或者HD 7850，CPU则是Intel i3-4340/AMD FX-6300，660显卡都是2012年出的，距离今天都10年了，也就是说10年前的显卡都能玩吃鸡，何况是2022年才出的显卡呢？而且绝地求生的顶级配置要求是GTX1070，4070显卡的性能也是秒杀，所以不用担心可以不可以玩吃鸡。
8499EOS M6Mark II拥有约3250万有效像素APS-C画幅感光元件+DIGIC8影像处理器的成像组合。佳能EOS M6Mark II仅机身售价8499（不含内存卡、相机包、大礼包等），佳能EOS M6Mark II黑色款，15-45套机售价8899。
是华为Mate 50 Pro是双卡双待机型，卡槽1，2 可以任意切换为默认移动数据卡。如果两张都是电信卡，副卡（非默认移动数据卡）必须开通电信VoLTE业务，才能同时使用电信双卡。5G/4G网络使用，需要根据运营商网络和相关业务部署情况确定是否支持。
GPS、AGPS、GLONASS、北斗等华为Mate 50 Pro支持GPS (L1 + L5 双频) / AGPS / GLONASS/ 北斗(B1I+B1C+B2a+B2b四频) / GALILEO (E1 + E5a + E5b三频) / QZSS (L1 + L5 双频) / NavIC
2019年9月佳能EOS M6Mark II于2019年9月上市，它采用约3250万有效像素的高画质，最高可达约30张/秒的RAW连拍以及无裁切4K短片等功能，强劲性能令其无论是作为专业用户的备机，还是爱好者的主力机型都能自如应对。此外，对以旅游、日常生活记录为目的的家庭用户来说，也非常适合。
为300到400W之间。GeForce RTX4070将是 NVIDIA 的显卡，预计将于2022年推出。该显卡基于5nm 工艺，基于 AD104图形处理器，作为双插槽显卡，NVIDIA GeForce RTX4070通过1个12针电源连接器供电，最大额定功率为300W。显示输出包括:1x HDMI2.1、3x DisplayPort1.4a。GeForce RTX4070使用 PCI-Express4.0x16接口连接到系统的其余部分。该卡的尺寸为336毫米 x140毫米 x61毫米，采用双槽散热解决方案。
是华为Mate 50 Pro将会预装HarmonyOS 3.0系统。鸿蒙3.0系统将在2022年7月底发布，该系统延续了全场景智慧体验，在交互设计、多设备互联互通、性能、 用户关怀等方面带来了全面的提升。鸿蒙3. 0 系统首批支持的设备包括 P50 系列、Mate 40 系列，以及 MatePad Pro 12.6 英寸 2021 款。
可以。RTX 4050 显卡是完全带的动4K显示器的，4050的性能按照爆料是跟3060差不多，所以3060都能带的动4K，那4050也是可以带的动的，4K显示器要求其实没很多人想的那么高，4K显示器只要不是玩3A大作，对画面要求极高的游戏，就日常办公来说是完全无压力的。如果你玩3A大作的话，就4050的性能也是可以带的动，不过一些极其要求画面的游戏或许有掉帧的情况，到时候开2K或者是1080P也是轻松可以解决。
是华为Mate 50 Pro内置双扬声器，可以提供更细腻音质，立体环绕的音效。Mate 50 Pro是华为在2022年推出的旗舰智能手机，屏幕支持120Hz刷新率，HDR10+，内置双扬声器，在影音表现上是目前安卓旗舰手机中十分突出的机型
非常适合。如果你喜欢玩单机大作，又喜欢所有游戏跑最高参数，那么 4050 随着之后新游戏的发售，很可能会不够支撑你开到最高。但是如果你对这些无所谓的话，那么 4050 足以跑市面上的甚至未来几年出来的游戏，而且 4050 的性价比还是不错的，作为普通玩家而言还是够用的。
两款相机对比如下：佳能EOS R7防抖性能:可与镜头协同最高8档防抖;富士XT4防抖性能:可与镜头协同最高6.5档防抖佳能EOS R7对焦性能:全像素双核对焦抓拍快准狠与佳能R5性能一样;富士XT4对焦性能:基本只能用单点对焦拍摄运动物体或者抓拍有点吃力。佳能EOS R7直出色彩:直出色彩优秀拍人像色彩讨喜;富士XT4直出色彩:胶片模拟加持原片直出无压力佳能EOS R7的APP照片传输:传输速度快且稳定;富士XT4的APP照片传输:传输速度慢且容易中断佳能EOS R7相机像素:3250万像素;富士XT4相机像素:2610万像素佳能EOS R7相机颜值:传统单反设计颜值较低;富士XT4相机颜值:复古设计颜值较高佳能EOS R7相机视频性能:4K60帧，4K30帧是7K超采，C-LOG和HDR PQ是10bit422;富士XT4相机视频性能:4K60帧，1080p240帧，同时1080p和4K没有超采。综上，从防抖性能看两款性能相当，对焦性能方面R7完胜，直出色彩XT4小胜，APP照片传输R7完胜，相机像素R7小胜，相机颜值XT4完胜，相机视频性能佳能小胜。
高端显卡。GeForce RTX4050将是 NVIDIA 的显卡，预计将于2023年推出。该显卡基于5纳米工艺，基于 AD106图形处理器，支持 DirectX12Ultimate。外，DirectX12Ultimate 功能保证在即将推出的视频游戏中支持硬件光线追踪、可变速率着色等。AD106图形处理器是一个平均尺寸的芯片，芯片面积为203mm²。它具有3840个着色单元、120个纹理映射单元和48个 ROP。还包括120个张量核心，有助于提高机器学习应用程序的速度。该卡还具有30个光线追踪加速核心。NVIDIA 已将8GB GDDR6内存与 GeForce RTX4050配对，使用128位内存接口连接。作为双插槽显卡，NVIDIA GeForce RTX4050通过1个12针电源连接器供电，最大额定功率为150W。显示输出包括:1x HDMI2.1、3x DisplayPort1.4a。GeForce RTX4050使用 PCI-Express4.0x16接口连接到系统的其余部分。
没有华为Mate 50 Pro没有徕卡认证。华为和徕卡的合作已经到期，所以手机上的徕卡Logo也会被华为刚发布的影像品牌XMAGE字样取代，之后在华为手机上不会再出现徕卡的LOGO，可能出现的会是XMAGE。XMAGE是华为在2022年7月发布的影像品牌，华为方面称，这是对过去影像领域创新的凝结，也是对未来影像领域探索的承诺。