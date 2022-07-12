魔兽世界10.0盗贼天赋树技能汇总 超详细潜行者天赋技能一览

魔兽世界10.0的盗贼天赋树已经正式的曝光了，很多玩家还不清楚本次的天赋树的技能到底是什么样的，下面就来为大家详细的介绍一下。

盗贼基础技能

所有满级盗贼都可以使用以下技能。这些技能可通过升级习得，不需要消耗天赋点。

伏击:伏击目标，对其造成物理伤害。奖励2个连击点数。需要潜行。

偷袭:使目标昏迷4秒。奖励1个连击点数。需要潜行。

猩红之瓶:喝下一瓶炼金混合物，在4内为你恢复20%的最大生命值。

扰乱:投掷物体吸引附近所有怪物的注意力，持续10秒。可在潜行状态下使用。

刺骨:终结技，攻击目标的要害，根据连击点数决定造成的伤害。

脚踢:快速用脚踢目标，打断其正在施放的法术，并使其在5秒内无法施放该系的任何法术。

开锁:可以打开需要开锁技能达到一定水平的锁住的箱子和门。

搜索:收集目标携带的物品。

药膏:为你的武器涂抹强力的毒药。

速效 药膏

药膏 减速毒药

致伤药膏

潜伏帷幕:用阴影披风笼罩30码范围内的小队和团队成员，使其在15秒内潜行。

影袭:恶毒地攻击一个敌人，造成381点物理伤害。奖励1个连击点数。

切割:终结技，消耗连击点数，使攻击速度提高50%。根据连击点数决定持续时间。

疾跑:使你的移动速度提高70%，持续8秒。可在潜行状态下使用。

潜行:使你进入潜行状态直到取消为止，悄悄地接近敌人而不被发现。

消失:使你从敌人的视野中消失，在战斗中进入潜行模式。消失后的最初3秒内，受到伤害和有害效果影响都不会脱离潜行。同时解除一切移动限制效果。

安全降落:减少从高处坠落所受的伤害。

盗贼职业天赋

第1行

锁喉:对敌人施放锁喉，在18秒内对其造成流血伤害。

选择奇袭专精时默认获得。

致盲:使目标暂时失明并迷惑地乱转，持续1分钟。任何伤害都会打断此效果。同一时刻只能施放一个。

选择狂徒专精时默认获得。

闷棍:使一个非作战状态下的目标瘫痪1分钟，只能作用于人型生物、野兽、恶魔和龙类。任何伤害都会使其苏醒。同一时刻只能施放一个。

选择敏锐专精时默认获得。

第2行

闪避:你的躲闪几率提高100%，持续10秒。

佯攻:做出闪避动作，使你在6秒内因范围攻击而受到的伤害降低40%。

暗影斗篷:提供短暂的魔法免疫，并立即移除所有的有害法术效果。斗篷激活期间，抵抗所有有害法术效果，持续5秒。

第3行

毒物大师:使你武器上的药膏的非伤害性作用效果提高20%。

迟钝药膏:使用非致命药膏给一件武器浸毒，效果持续1小时。每次攻击都有50%的几率使敌人中毒，使其变得反应迟钝，攻击和施法速度降低15%，持续10秒。

心灵手巧:佯攻和猩红之瓶的能量消耗降低5点。

凿击:凿击敌方目标的眼睛，令其瘫痪4秒。伤害会打断此效果。只能在目标的前方施放。奖励1个连击点数。

快速备战:肾击、偷袭、闷棍和扰乱的能量消耗降低20%。

嫁祸诀窍:从30秒内的下一次伤害性攻击开始，将你产生的所有威胁值转移给选中的小队或团队成员，持续6秒。

暗影奔行者:潜行或暗影之舞激活时，你的移动速度提高20%。

第4行

强化致伤药膏[名称暂定]:现在致伤药膏可以额外叠加2次。

健步如飞:移动速度提高15%。

铜肠铁胃:你从猩红之瓶、治疗药水和治疗石获得的治疗效果提高25%。

强化疾跑[名称暂定]:疾跑的冷却时间缩短60秒。

欺凌:被你的偷袭或肾击瘫痪的敌人从所有来源受到的伤害提高10%，持续6秒。

暗影步:获得1层暗影步充能。在阴影中穿行，出现在目标身后，并使你的移动速度提高70%，持续2秒。

诡诈:脱离潜行状态后的3秒内，原本需要潜行的技能仍可继续使用。

第5行

强化锁喉[名称暂定]:在潜行下发动锁喉会使目标沉默3秒。

休养疗伤:切割每2秒最多为你恢复1%的最大生命值。

强化闷棍:闷棍的能量消耗降低100%。

第6行

致命精准:可产生连击点数的攻击的爆击几率提高[5/10]%。两级天赋。

恶毒药膏:你的武器上的药膏造成的伤害提高[10/20]%。两级天赋。

全能加成[名称暂定]:全能提高[2/4]%。两级天赋。

强化伏击:伏击有[50/100]%的几率额外生成1个连击点数。两级天赋。

精打细算:终结技的能量消耗降低[8/15]%。两级天赋。

夜行者:当你处于潜行状态时，你的技能造成的伤害提高[10/20]%。两级天赋。

第7行

冷血:你的下一个伤害性技能的爆击几率提高100%。45秒冷却时间。

杂耍打击:所有近战攻击的范围扩大3码。

死亡标记:标记目标，立即产生5个连击点数。如果目标在1分钟内死亡，则会立即重置冷却时间。

第8行

吸血药膏:给你的夺命药膏和致伤药膏添加吸血药膏效果，使你的吸血提高12%。

致命偷袭:爆击几率提高[1/2/3]%。可生成连击点数的攻击的爆击伤害加成提高[10/20/30]%。三级天赋。

飘忽不定:佯攻还会使你受到的所有非范围类伤害降低30%，持续6秒。

敏锐:你的终结技每消耗一个连击点数，都有[7/14/20]%几率获得2%急速，持续20秒，可叠加5次。三级天赋。

装死:原本致命的攻击转而使你的生命值降到最大生命值的7%。之后的3秒内，你受到的伤害降低85%。该效果每6分钟只能触发一次。

第9行

封印命运:当使用可产生连击点数的近战攻击对目标造成爆击时，每次爆击有[50/100]%的几率使你额外获得一个连击点数。两级天赋。

精力:使你的能量值上限提高50点，能量恢复速度提高15%。

申斥回响:对一个敌人造成奥术伤害并汲取其心能，从而对一个连击点数进行心能充能，持续45秒。伤害性终结技消耗与你的心能充能相等的连击点数时，可以造成相当于消耗7个连击点数的效果。奖励2个连击点数。

深邃诡计:额外获得1个最大连击点数。终结技消耗超过5个连击点数时可以增强效果。

洞悉弱点:你的潜行技能将暴露目标的防御弱点，使你所有的攻击能够忽略敌人[20/40]%的护甲值，持续10秒。两级天赋。

第10行

菊花茶:恢复100点能量。最多3层充能。1分钟冷却时间。

明澈回响:申斥回响额外对[1/2]个连击点数进行心能充能。两级天赋。

暗影之舞:获得1层暗影之舞充能。可以使用所有潜行技能，并获得潜行状态下的所有战斗增益，持续9秒，并且造成的伤害提高10%。受到伤害或攻击时不会打破此效果。

奇袭盗贼天赋

奇袭盗贼基础技能

毁伤（替代影袭）:用两把武器进行攻击，造成物理伤害。奖励2个连击点数。

毒伤（代替刺骨）:终结技，将你淬毒的刀刃深深刺入目标体内，立即造成自然伤害，并使药膏的生效几率提高30%。根据连击点数决定造成的伤害和持续时间。

剧毒之刃:投掷一把淬毒的匕首，造成伤害，并对目标施放你当前所使用的致命及非致命药膏。

奇袭第1行

夺命药膏:使用致命药膏给一件武器浸毒，效果持续1小时。每次攻击都有30%的几率使敌人中毒，并使其在12秒内受到自然伤害。随后产生的药膏效果将立即造成自然伤害。

奇袭第2行

刀扇:向周围10码范围内的所有敌人掷出无数利刃，造成物理伤害，并使你的药膏按其正常触发几率施加效果。目标数量超过8个后造成的伤害降低。奖励1个连击点数。

潜行药膏[名称暂定]:潜行激活时，你的攻击必定施加当前所使用的致命和非致命药膏。

暗影步:获得1层暗影步充能。在阴影中穿行，出现在目标身后，并使你的移动速度提高70%，持续2秒。

奇袭第3行

穷追猛砍:毒伤每消耗一个连击点数，就可以使切割技能的持续时间延长最多[1/2]秒。两级天赋。

深谋远虑:使用终结技后会使你造成的伤害提高[4/8]%，持续4秒。两级天赋。

强化药膏几率[名称暂定]:你的药膏的施加几率提高[10/20]%。两级天赋。

血肉相连:锁喉和割裂的伤害提高[10/20]%。两级天赋。

内出血:你的肾击还会根据消耗的连击点数，在6秒内造成流血伤害。两级天赋，升级会提高流血伤害。

奇袭第4行

淬毒拳刃:刀扇的伤害提高15%，并且爆击的几率提高5%。

毒刃:使用你的淬毒利刃进行攻击，造成物理伤害，驱散所有激怒效果，并对目标施放浓缩形态的当前所使用的非致命药膏。

萎缩毒液:使用非致命药膏给一件武器浸毒，效果持续1小时。每次攻击都有30%的几率使敌人中毒，使其造成的伤害降低3%，持续10秒。

强化锁喉:锁喉造成的伤害提高50%，在潜行下及结束潜行后的3秒内发动时不触发冷却时间。

杀意已决:对受到你的锁喉影响的目标施放暗影步可使其冷却时间缩短33%。

奇袭第5行

猩红风暴:终结技，挥砍10码范围内的所有敌人，对目标造成即时伤害和额外的流血伤害。目标数量超过8个后造成的伤害降低。根据连击点数决定持续时间。

强化毒刃:现在毒刃还会使你对目标造成的自然伤害提高20%，持续9秒。

刺客大师:在潜行状态下及脱离潜行状态后的3秒内，你的爆击几率提高30%。

抽血:将你的利刃刺入目标的伤口， 使你对其造成的流血效果的生效频率提高100%。

奇袭第6行

匕首飞掷:刀扇的范围扩大至15码，在击中5个或更多的目标时，造成的伤害提高15%。

凶残毒素:对至少受到你的一种药膏影响的目标发动时，毁伤和自动攻击造成伤害的[25/50]%为自然伤害。两级天赋。

死亡印记:为一名敌人刻下死亡印记，在15秒内造成流血伤害。带有印记时，你对目标施放的锁喉、割裂和致命药膏将被复制。2分钟冷却时间。

致命剂量:你在目标身上每有一个中毒和流血效果，对其造成的伤害就提高[1/2]%。两级天赋。

铁线:使锁喉的沉默效果延长3秒。

奇袭第7行

残毁裂伤:锁喉会使你的毁伤对目标的伤害提高30%。

增效药膏:使用致命药膏给一件武器浸毒，效果持续1小时。每次攻击都有30%的几率使敌人中毒，造成自然伤害并对其施加增效，持续10秒。毒伤可以消耗15层增效以额外造成30%的伤害。最多叠加20层。

利刃扭转:毒伤的持续时间延长3秒。

末日之刃:毁伤会在8秒内额外造成30%的流血伤害

奇袭第8行

侧袭:伏击和毁伤有20%的几率使你的下一个伏击无消耗且无需潜行也可使用。当目标生命值低于30%时，该几率提高至40%。

药膏专家:对中毒的目标使用毁伤时，返还8点能量。

毒液炸弹:施放毒伤和割裂时，每消耗一个连击点数就有4%的几率向目标位置投掷一瓶剧毒，形成一滩致命酸液，在2秒内对其中的所有敌人造成自然伤害。

剧毒创伤:每当你的锁喉，割裂或内出血对一个中毒的目标造成流血伤害时，都可以恢复5点能量。

败血刃伤:使目标的血液感染，在10秒内造成自然伤害。如果目标在持续时间结束后存活，将会承受额外伤害，且你在之后的5秒内可以使用1次任意潜行技能。如果败血刃伤在持续时间结束前消失，则冷却时间缩短30秒。奖励1个连击点数。

奇袭第9行

佐迪克配方:你的药膏和流血效果对生命值在30%以下的目标造成的伤害提高[10/20/30]%。三级天赋。

冲动恶徒:毒伤还会使你的药膏的爆击几率提高[5/10/15]%，药膏爆击时还会生成1点能量。三级天赋。

血之气息:割裂使你的敏捷提高，效果由角色等级决定。每个受到你的割裂影响的敌人都能使你获得该效果。三级天赋，升级可提高获得的敏捷。

奇袭第10行

细齿淬毒之刃:毒刃造成的伤害提高500%，且不再消耗能量。

龙淬之锋:你可以为武器额外涂抹1种致命药膏和非致命药膏。

连环屠戮:你的下一个锁喉和下一个割裂还会对目标周围10码范围内的所有敌人施加效果，目标数量超过8个后造成的伤害降低。1.5分钟冷却时间。

狂徒盗贼天赋

狂徒盗贼基础技能

强化影袭[名称暂定]:影袭的能量消耗降低5点。

斩击（替代刺骨）:终结技，斩击敌人，根据连击点数决定造成的伤害。

SQ射击:从隐蔽处抽出一把SQ，迅速射击一名敌人，造成物理伤害，并使其移动速度降低30%，持续6秒。奖励1个连击点数。

狂徒第1行

可乘之机:影袭有35%几率额外击中一次，使你的下一次SQ射击的消耗减半，且造成双倍的伤害。

剑刃乱舞:打击附近最多5个目标，造成物理伤害，并使你的单目标攻击还会对附近最多4名敌人造成相当于正常情况60%的伤害，持续12秒。

狂徒第2行

抓钩:发射一枚抓钩，将你牵引向目标位置。

冲动:使你的能量恢复速度提高60%，最大能量值提升50点，攻击速度提高20%，持续20秒。

正中眉心:终结技，用SQ造成伤害，使你对目标的爆击几率提高20%。

狂徒第3行

伸缩钩:抓钩的冷却时间缩短15秒，并且回收速度更快。

强化闪避[名称暂定]:在闪避激活时成功躲闪攻击，会触发精通:左右开弓。

武器大师:影袭触发额外攻击次数的几率额外提高10%。

命运骨骰:摇动命运之骰，获得随机的战斗增益效果，持续30秒。

双手精通:在剑刃乱舞激活时，左右开弓的发动几率提高5%。

袖里乾坤:正中眉心每消耗一个连击点数，便有4%几率获得4个连击点数。

移形换位:移动速度提高15%。

狂徒第4行

致盲粉:致盲的冷却时间缩短30秒，射程扩大5码。

无情:终结技每消耗一个连击点数，便有20%几率获得一个额外的连击点数。

灌铅骰子:使用冲动后的下一次命运骨骰将至少获得两种增益。

无休锋刃:终结技会使许多盗贼技能的剩余冷却时间缩短，每消耗一个连击点数可缩短1秒。影响技能:冲动、正中眉心、剑刃乱舞、抓钩、时运继延、命运骨骰、败血刃伤、暗影之舞、疾跑和消失。

手法娴熟:命运骨骰获得额外增益的几率提高10%。

快速拔枪:因影袭而使消耗减半的SQ射击现在会额外产生1个连击点数，且造成50%的额外伤害。

邪恶计谋:偷袭、凿击和闷棍不再消耗能量。

狂徒第5行

重击者:伏击会使1个连击点超载，持续45秒。终结技消耗与你超载相等的连击点数时，可以造成相当于消耗7个连击点数的效果。

鬼魅攻击:攻击敌人，造成物理伤害并使你的技能对目标造成的伤害提高10%，持续10秒。

强化切割[名称暂定]:切割每消耗一个连击点数，攻击速度就额外提高3%。

翩跹蝶舞:无休锋刃现在还会缩短闪避和佯攻的冷却时间，每消耗一个连击点数缩短0.5秒。

作战耐力:耐力提高10%。

恐惧之刃:打击一名敌人，造成物理伤害并强化你的武器，持续10秒，使你的影袭、伏击和SQ射击可以补满你的连击点数，但你的终结技将会消耗你当前生命值的5%。

只手遮天:剑刃乱舞激活时，所有近战攻击的范围扩大3码。

狂徒第6行

武勇不谋:消耗减半的SQ射击有35%的几率使你的下一个伏击无需潜行便可使用。该效果的触发几率与影袭触发额外攻击的几率相同。

深邃诡计:额外获得1个最大连击点数。终结技消耗超过5个连击点数时可以增强效果。

作战潜能:使你的能量值恢复速度提高30%。

索命强能:你的副手武器攻击时有75%的几率产生10点能量。

钢铁之舞:剑刃乱舞可以额外击中3名敌人，持续时间延长3秒。

狂徒第7行

三重威胁:影袭在额外施加一次打击后，有[10/20]%的几率使你用两把武器一同施展攻击。两级天赋。

潜伏胜机:伏击和斩击有[10/20]%几率为你提供一种你目前没有的命运骨骰战斗增益效果，持续5秒。在潜行状态下时，持续时间和触发几率为原来的三倍。两级天赋。

强化左右开弓:左右开弓的发动几率提高5%/10%。精通提高[5/10]%。两级天赋。

狂徒第8行

败血刃伤:使目标的血液感染，在10秒内造成自然伤害。如果目标在持续时间结束后存活，将会承受额外伤害，且你在之后的5秒内可以使用1次任意潜行技能。如果败血刃伤在持续时间结束前消失，则冷却时间缩短30秒。奖励1个连击点数。

刀锋冲刺:手持利刃向目标发动冲锋，对目标造成物理伤害，并对附近所有其他敌人造成较低的物理伤害。当剑刃乱舞激活时，对非首要目标造成的伤害提高100%。在5秒内产生25点能量。

无休部众:无休锋刃还会影响40码范围内的小队成员，每消耗一个连击点数可使一个主要攻击技能的剩余冷却时间缩短0.2秒。

影舞步:传送至10码范围内的一名敌人身旁，用两把武器向其发动攻击，在2秒内造成物理伤害。当剑刃乱舞激活时，同时攻击附近最多4名敌人，造成100%的伤害。

精准斩裂:剑刃乱舞的目标数量未达上限时，每少一个目标使造成伤害提高3%。

狂徒第9行

攻其不备:在潜行时和离开潜行状态后的12秒内，急速提高[10/20]%。两级天赋。

连斩大师:当你的斩击消耗了5个及以上的连击点数时，斩击造成的伤害提高5%，能量消耗降低5点，持续6秒。最多叠加[3/6]层。两级天赋。

迅疾连射:影袭触发额外攻击次数的几率额外提高5%。触发额外攻击时，你会额外获得[1/2]层使SQ射击消耗减半的增益效果。最多叠加6层。两级天赋。

狂徒第10行

藏锋寻时:使影袭触发额外攻击次数的几率提高的效果也会对伏击生效。

时运继延:使激活的命运骨骰战斗增益效果的剩余持续时间延长30秒。5分钟冷却时间。

绿皮船长的柳枝:正中眉心每消耗一个连击点数，就有20%几率使你的下一次SQ射击造成的伤害提高300%。

敏锐盗贼天赋

敏锐盗贼基础技能

背刺（替代影袭）:猛刺目标，造成物理伤害。当你在目标背后时，造成的伤害提高20%。奖励1个连击点数。

暗影打击（替代伏击）:攻击目标，造成物理伤害。在潜行状态下，你发动攻击时可以穿越阴影，来到最远25码外的一名目标身后，且此技能造成25%的额外伤害。奖励2个连击点数。

飞镖投掷:向一名敌方目标投掷飞镖，造成物理伤害。奖励1个连击点数。

敏锐第1行

强化背刺[名称暂定]:背刺的爆击几率提高15%。现在当你从背后对目标施放背刺并爆击时，还会看破目标防御中的弱点，对其施加洞悉弱点，持续10秒。

暗影步:获得1层暗影步充能。在阴影中穿行，出现在目标身后，并使你的移动速度提高70%，持续2秒。

袖剑风暴:向10码内的所有敌人投掷袖剑，造成物理伤害。目标数量超过8个后造成的伤害降低。每命中一个目标奖励1个连击点数。

敏锐第2行

武器掌握:暗影打击和背刺造成伤害时，有15%的几率击中目标两次。

暗影集中:潜行激活时，技能的能量消耗降低20%。

刹那抉择:暗影步的冷却时间缩短20%，最大范围提高20%。

虚帷之触:你的技能造成的魔法伤害提高10%。

无情打击:你的终结技每消耗一个连击点数，就产生6点能量。

敏锐第3行

暗算:在进入潜行或暗影之舞以后，你的下一次偷袭不消耗能量。

预谋:进入潜行后，你下一个暗影打击使你获得最多10秒的切割效果，如果切割已经激活，还会额外生成2个连击点数。

暗影之舞:获得1层暗影之舞充能。可以使用所有潜行技能，并获得潜行状态下的所有战斗增益，持续9秒，并且造成的伤害提高10%。受到伤害或攻击时不会打破此效果。

黑火药:终结技，你对附近所有目标掷出会爆炸的黑火药，造成物理伤害。目标数量超过8个后造成的伤害降低。

暗夜恐怖:袖剑风暴使敌人的移动速度降低50%，持续6秒。

敏锐第4行

幽暗之刃（替代背刺）:用灌入暗影能量的武器突刺目标，无视护甲，造成暗影伤害。奖励1个连击点数。

暗影技巧:你的自动攻击有一定几率产生1个连击点数和8点能量。

暗影之刃:吸取周围的暗影能量，强化你的武器，使得你的产生连击点数的技能可额外产生1个连击点数，并额外造成30%的暗影伤害，持续20秒。

强化袖剑风暴[名称暂定]:袖剑风暴的爆击几率提高15%，爆击时会施加洞悉弱点效果，持续6秒。

影分身:终结技，产生数个影分身。你和你的每个影分身会对你目标附近的所有敌人施展穿刺攻击，对主要目标造成物理伤害，对其他目标造成较低的伤害。

敏锐第5行

死亡符记:唤醒古老的力量符记，产生40点能量，并使你造成的伤害提高10%，持续10秒。

暗影大师:进入潜行或激活暗影之舞后，将在3秒内获得25点能量。

侵蚀之影:你的终结技每消耗一个连击点数，就使暗影之舞剩余的冷却时间缩短1秒。

第一支舞:激活暗影之舞可使你获得4个连击点数。

暗影增生:割裂额外造成30%的暗影伤害，并会额外对8码范围内的1名敌人施放。

敏锐第6行

黑暗帷幕:潜伏帷幕使其范围内的所有小队和团队成员的移动速度提高50%。

处决谋划:死亡符记还会使你的爆击几率提高[5/10]%。两级天赋。

短剑断奏:暗影技巧现在还会使暗影之刃的剩余冷却时间缩短[1/2]秒。两级天赋。

影武终结:你对受到你洞悉弱点影响的目标施放刺骨和黑火药会对其额外造成[20/40]%的伤害，并算作暗影伤害。两级天赋。

玄黑秘酿:你的武器上的药膏造成的伤害提高30%。造成自然伤害的盗贼技能现在改为造成暗影伤害。

敏锐第7行

命中注定:背刺和暗影打击使死亡符记的持续时间延长0.5秒。

遁形无迹:消失额外获得1层充能。

隐匿无踪:获得潜行、消失或暗影之舞后，移动速度提高20%，受到的伤害降低10%，持续8秒。

暗影遮蔽:消失使你获得一个护盾，吸收相当于你最大生命值30%的伤害，持续6秒。

深刺匕首:刺骨和黑火药使你造成的暗影伤害提高15%，持续8秒。

敏锐第8行

败血刃伤:使目标的血液感染，在10秒内造成自然伤害。如果目标在持续时间结束后存活，将会承受额外伤害，且你在之后的5秒内可以使用1次任意潜行技能。如果败血刃伤在持续时间结束前消失，则冷却时间缩短30秒。奖励1个连击点数。

血管穿孔:暗影打击会使你的下一个背刺的伤害提高35%，最多可叠加3次。

黑暗之影:暗影之舞使造成的伤害额外提高15%。

深邃诡计:你额外获得1个最大连击点数。你的终结技可以额外消耗1个连击点数，提升它们的效果。

袖剑旋风:全神贯注，在接下来的4秒内，每秒施放一次袖剑风暴。1分钟冷却时间。

敏锐第9行

提神影尘:消失使你的其他盗贼技能的冷却时间缩短[10/20]秒。两级天赋。

纠缠暗影:暗影之舞结束后，背刺额外造成[50/100]%的伤害，视作暗影伤害，效果每秒衰减2%。两级天赋。

终结技:刺骨、割裂和黑火药使你的下一个相同终结技的伤害提高[15/30]%。持续6秒。两级天赋。

敏锐第10行

腐化印记:激活死亡符记后，你的下一个暗影打击或背刺造成的伤害提高50%，额外生成4个连击点数，并且必定爆击。

暗影迷雾:获得潜行、消失或暗影之舞会在附近释放出暗影迷雾。穿过暗影迷雾会刷新暗影步的冷却时间，并为一个连击点数超载。终结技消耗与你超载相等的连击点数时，可以造成相当于消耗7个连击点数的效果。

狂热鞭笞:抽打目标，造成暗影伤害，使12秒内消耗的每个连击点数都能额外抽打并造成伤害。使用狂热鞭笞造成伤害会使你的急速提高1%，在折磨结束后可以持续12秒。

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