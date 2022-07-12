手残党福音！支持中文的AI生成绘画工具来了

站长之家（ChinaZ.com）7月12日 消息:最近，面包多上线了一款支持中文的AI生成绘画作品工具6pen.art。这款工具使用方法十分简单，用户无需内测，直接打开网址，在文本框中输入自己想要描绘画面的文字描述，点击生成即可。

从官方晒出的效果图来看，这款工具跑出的画面都非常唯美，堪比大师画作。据了解，6pen 支持图像尺寸，参考图，随机种子等核心功能。

同时，6pen支持中文，而且汇总了不同的绘画风格，用户在输入文字描述的同时，还可以选择水墨画、油画、素描等风格，同时还可以选择仙境、赛博朋克、超现实等风格修饰。

更重要的是，6pen声明不保留版权，生成的图片版权都归属生成者，可随意自用商用。这对于不会画画又总是有各种天马行空想法的用户来说非常友好，简直是手残党福音!

小编引用最近周杰伦新歌的歌词测试了一番，效果还是不错的，画面基本符合文字描述，就是生成的时间还是蛮长的。感兴趣的可以点此体验

不过，小编的另一个测试文案“悬浮的孤岛，折翼的天使在跪拜祈祷”生成的效果则没那么理想。

由此可见，如果想要生成比较正常的画面，描述的文案可能要尽量长且具象，如果词汇太过抽象，生成的画面可能就没那么理想了。

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