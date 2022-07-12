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手残党福音！支持中文的AI生成绘画工具来了

2022-07-12 09:13 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月12日 消息:最近，面包多上线了一款支持中文的AI生成绘画作品工具6pen.art。这款工具使用方法十分简单，用户无需内测，直接打开网址，在文本框中输入自己想要描绘画面的文字描述，点击生成即可。

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从官方晒出的效果图来看，这款工具跑出的画面都非常唯美，堪比大师画作。据了解，6pen 支持图像尺寸，参考图，随机种子等核心功能。

同时，6pen支持中文，而且汇总了不同的绘画风格，用户在输入文字描述的同时，还可以选择水墨画、油画、素描等风格，同时还可以选择仙境、赛博朋克、超现实等风格修饰。

更重要的是，6pen声明不保留版权，生成的图片版权都归属生成者，可随意自用商用。这对于不会画画又总是有各种天马行空想法的用户来说非常友好，简直是手残党福音!

小编引用最近周杰伦新歌的歌词测试了一番，效果还是不错的，画面基本符合文字描述，就是生成的时间还是蛮长的。感兴趣的可以点此体验

image.png

不过，小编的另一个测试文案“悬浮的孤岛，折翼的天使在跪拜祈祷”生成的效果则没那么理想。

image.png

由此可见，如果想要生成比较正常的画面，描述的文案可能要尽量长且具象，如果词汇太过抽象，生成的画面可能就没那么理想了。

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  • 4060预计比3060强多少？

    至少50%NVIDIA GeForce RTX4060系列显卡可以同时使用 AD104和 AD106GPU。据说 GPU 的尺寸约为200平方毫米，将采用台积电4N 工艺制程，这是台积电为英伟达设计的5nm （N5） 节点的优化版本。游戏 GPU 的性能，我们只能在这里使用理论数据，因为距离发布时间有点远，但据我们所知，RTX40系列显卡可能是第一款达到100TFLOPs计算马力限制的游戏显卡.鉴于传闻中的核心数量，与 RTX3090相比，带有完整芯片的显卡可以提供多达76% 的性能提升，GeForce RTX4060显卡与其前代显卡相比计算性能提升约54%，这甚至没有考虑到 RT 和 Tensor 核心性能。

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  • iQOO 10 Pro机身背壳是什么材料？

    有素皮和玻璃版本iQOO 10 Pro的机身后壳有多个不同的材料，两个配色是玻璃+素皮和玻璃+有机硅皮革，上半部分的玻璃质感，没有全玻璃机身。iQOO 10 Pro机身厚度 9.46 毫米，重量达到了 216.2 克。从重量来看是目前这一尺寸手机中稍微比较重的机型，但考虑到它的电池容量达到4700mAh，这样的重量也是可以接受的范围。

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  • 4060显卡耗电厉害吗？

    长时间耗电厉害。RTX 4060的功耗据爆料是300W左右，也就是说如果你一天跑满功率的话是7.2度电，但是不可能功率跑满，加上一天时间多的估计也就玩个10个小时，4060 的电脑大概也就700W到800W左右，一个月的电费比起30系显卡其实也不是特别耗电。但是长时间玩电脑的话，自然算是比较耗电了，但是比起空调这样的家用电器，电脑目前还是比不过的。

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  • iQOO 10 Pro是游戏手机吗？

    游戏性能不错iQOO 10 Pro没有明确定位是不是游戏手机，但它的游戏性能不错。处理器方面搭载了骁龙8Gen 1 Plus处理器，这是目前为止高通发布的性能最好的旗舰处理器，采用台积电4nm工艺，功耗对比骁龙8Gen 1有了明显的降低。在屏幕方面，iQOO 10 Pro是6.78 英寸 2K AMOLED 屏幕，120Hz LTPO 自适应刷新率，可以支持多款游戏的高帧率模式，比如王者荣耀、和平精英等游戏可以开高帧率，比较适合游戏时玩。

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  • 4060显卡预计功耗为多少？

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