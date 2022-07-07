IDC：Meta低价推广VR硬件不可持续 市场目光聚焦苹果

站长之家（ChinaZ.com）7月7日消息:据市场研究公司 IDC 日前发布的一份报告称，Facebook 母公司 Meta 不可能永远亏本销售虚拟现实设备。其认为 Meta 目前在虚拟现实领域的策略「不可持续」，而「所有的目光都将聚焦苹果」。

报告预测，如果 Facebook 母公司 Meta 销售虚拟现实设备硬件的策略不变，从长远角度来看，可能无法在混合现实领域与其他公司相中竞争。IDC 研究经理Jitesh Ubrani表示，「虽然 Meta 继续投入大量资金开发元宇宙业务，但从长远来看，以牺牲盈利能力为代价推广低价硬件的策略是不可持续的。」

上月底，郭明錤预测2022年Meta VR/耳机出货量下调25-35%（此前为40%）到700万-800万。郭明錤表示，订单削减主要在2022年下半年，由于Meta降低了硬件投资以及经济衰退的风险，将Meta VR/头显出货量的预测降低40-50%，并预测原定于2024年及之后的Meta头显发货将推迟。

根据 IDC 发布的数据，目前，Meta 在虚拟现实头戴设备市场占有90% 的市场份额。排在第二位的是字节跳动旗下的 Pico，市场份额只有4.5%。

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