三星下半年或下调存储芯片价格 2022下半年市场或掀起价格战

番茄钟是指番茄工作法。番茄工作法（英语:Pomodoro Technique）是一种时间管理方法，在1980年代由Francesco Cirillo创立。该方法使用一个定时器来分割出一个一般为25分钟的工作时间和5分钟的休息时间，而那些时间段被称为pomodoros，为意大利语单词 pomodoro(中文:番茄)之复数，哪怕工作没有完成，也要定时休息。番茄工作法有五个步骤:决定需要先完成的任务。设定番茄工作法定时器至 n 分钟（通常为25分钟）。持续工作直至定时器提示，记下一个番茄。短暂休息3-5分钟。每四个番茄，休息15-30分。番茄时意指每个工作时段的时长。当任务完成后，所有番茄计时器剩下的时间会被用于过度学习。短休息时间可以辅助达到心理学上的同化作用，3-5分钟的短休息间隔开每个番茄工作时段。四个番茄工作时组成一组。一个15-50分钟的长休息间隔开每组作业。