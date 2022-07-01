网络主播范思峰偷逃税被罚649.5万；Soul向港交所提交上市申请书；麦趣尔发布声明

昨日，国家税务总局发文称，厦门市税务局稽查局通过税收大数据分析，发现网络主播范思峰涉嫌偷逃税款，经查，范思峰在2017年7月至2021年12月期间，以直播带货方式取得销售收入，未依法办理纳税申报少缴个人所得税167.89万元，少缴其他税费100.56万元。

国家税务总局称，依据《中华人民共和国个人所得税法》《中华人民共和国税收征收管理法》《中华人民共和国行政处罚法》等相关法律法规规定，对范思峰追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计649.5万元。

日前，厦门市税务局稽查局已依法向范思峰送达税务行政处理处罚决定书。

Soul向港交所提交上市申请书

昨日晚间，陌生人社交APP Soul向港交所提交上市申请书，招股书显示，2019年至2021年，Soul营收分别为7070万元、4.98亿元、12.81亿元;净亏损为3.53亿元、5.79亿元、13.24亿元。

2019年至2021年，Soul日活用户分别为330万、590万及930万，月活用户分别为1150万、2080万及3160万。

2021年，每名日活跃用户在 Soul的移动应用程序的日均花费时长约为45.3分钟。

招股书还显示，Soul在2019年至2021年的每名付费用户的月均收入分别为为21.9元、43.5元及60.5元。

麦趣尔 声明

昨日，针对“两批次纯牛奶抽检不合格”的情况，麦趣尔回应称，对以上两个批次的产品已进行下架、封存，并积极受理消费者诉求。

同时，当地监管部门已进驻公司，检测机构对相关产品开展全面的抽样检测工作，检测结果将第一时间向社会予以公布。

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