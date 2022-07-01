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网络主播范思峰偷逃税被罚649.5万；Soul向港交所提交上市申请书；麦趣尔发布声明

2022-07-01 08:24 · 稿源：站长之家
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网络主播范思峰偷逃税被罚649.5万

昨日，国家税务总局发文称，厦门市税务局稽查局通过税收大数据分析，发现网络主播范思峰涉嫌偷逃税款，经查，范思峰在2017年7月至2021年12月期间，以直播带货方式取得销售收入，未依法办理纳税申报少缴个人所得税167.89万元，少缴其他税费100.56万元。

国家税务总局称，依据《中华人民共和国个人所得税法》《中华人民共和国税收征收管理法》《中华人民共和国行政处罚法》等相关法律法规规定，对范思峰追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计649.5万元。

日前，厦门市税务局稽查局已依法向范思峰送达税务行政处理处罚决定书。

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Soul向港交所提交上市申请书

昨日晚间，陌生人社交APP Soul向港交所提交上市申请书，招股书显示，2019年至2021年，Soul营收分别为7070万元、4.98亿元、12.81亿元;净亏损为3.53亿元、5.79亿元、13.24亿元。

2019年至2021年，Soul日活用户分别为330万、590万及930万，月活用户分别为1150万、2080万及3160万。

2021年，每名日活跃用户在 Soul的移动应用程序的日均花费时长约为45.3分钟。

招股书还显示，Soul在2019年至2021年的每名付费用户的月均收入分别为为21.9元、43.5元及60.5元。

QQ截图20220701080722.jpg

麦趣尔声明

昨日，针对“两批次纯牛奶抽检不合格”的情况，麦趣尔回应称，对以上两个批次的产品已进行下架、封存，并积极受理消费者诉求。

同时，当地监管部门已进驻公司，检测机构对相关产品开展全面的抽样检测工作，检测结果将第一时间向社会予以公布。

QQ截图20220701081352.jpg

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  • 荣耀 X40是曲面屏吗？

    不是荣耀 X40使用的是直屏屏幕，并不是曲面屏屏幕。荣耀 X40使用的是LCD材质的屏幕，支持120Hz的刷新率，挖孔设计，屏幕分辨率是1080P，前置单摄像头，没有屏下指纹解锁功能。从屏幕参数来看，荣耀X40的参数在千元机中算是不错的，提供了高刷新率，但缺少了屏下指纹识别，它使用了侧面指纹识别方式。

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  • 佳能EOS 850D存储卡读取速度？

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    EF卡口佳能EOS850D是一款半画幅单反相机，卡口类型使用EF卡口，镜头可以使用可以使用EF镜头、EF-S镜头。EF系列镜头为佳能标准卡口的镜头，佳能的EF镜头可以适用所有的佳能EOS系列的机身。EF-S镜头系列镜头为佳能为APS-C幅数码单反生产的，EF-S镜头不能用在全幅机子上。

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    直屏荣耀 X40的屏幕是一块直屏LCD屏幕，2400× 1080 分辨率，居中挖孔， 1670 万色，DC调光，最高120Hz动态刷新率，240Hz触控采样率，前置为 1600 万像素摄像头，没有屏下指纹解锁。在千元机市场中，荣耀X40的配置还是十分不错，尤其是支持了120Hz的刷新率，可以在玩游戏和看电影的时候获得更好的体验。

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  • 佳能EOS 850D可实现多角度拍摄吗？

    可以佳能EOS850D可以进行多角度拍摄，因为850D配备了可旋转液晶监视器，便于进行自拍、低角度和高角度等非常规角度的拍摄。在相机上安装三脚架上时，也能从侧面确认画面。而且携带相机时可以把液晶监视器朝向内侧收纳，以防屏幕损伤。

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  • 荣耀 X40有哪些拍照模式？

    延时摄影、夜景模式、人像模式等荣耀 X40可以提供的拍照模式有：高像素模式、延时摄影、大光圈、双景录像、夜景模式、人像模式(含美肤)、录像、微电影、专业拍照、全景、HDR、滤镜、水印、超级微距，笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、AI摄影等;前置摄像头：人像模式、夜景模式、延时摄影、水印、滤镜、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照、手势拍照等

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    主要参数如下:传感器:22.3×14.9mm有效像素:2410万显示屏尺寸:3英寸显示屏像素:104万像素液晶屏连拍速度:支持（最高约7张/秒）快门速度:1/4000至30秒电池类型:锂电池续航能力:约1200张外观:机身面板绝大部分是1块3英寸，大的可翻转的104万像素，LCD触摸显示屏，正上方为一块可实现0.82倍率放大的光学取景器。相机机身四周分别置有内置的麦克风和扬声器，方便实时拍摄和预览。一块LP-E17充电锂电池，正常状态下可支持1240张照片的拍摄。对焦:采用了45个十字型自动对焦感应器，对焦速度快且精准，连拍速度达到了7张每秒，搭配上快速的眼部检测对焦能力，可以捕捉运动中的宠物、人像。还支持3957个手动自动对焦点的选择。照片:使用了2，410万像素的APS-C画幅传感器搭配上佳能的DIGIC8图像处理器，在拍摄大尺寸照片时，可以将动物的毛发，植物的细节表现的清晰可见。视频:佳能支持4K24p Full hd60P视频的拍摄，搭配上双核全像素对焦系统可以实时稳定的手持拍摄视频，并得到较为清晰的画质。

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  • 荣耀 X40可以微信分身吗？

    可以荣耀 X40可以使用微信分身功能。具体的开启方法是：打开手机内的【设置】——【应用】——【应用分身】——【微信】——开启即可。应用分身功能基本上在安卓手机中比较普遍，可以双开微信、QQ、微博等社交账号，让用户可以在同一台手机内就操作两个账号，而不用来回切换账号。

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  • 佳能EOS 850D拍照时能检测到人物面部吗？

    可以佳能EOS850D采用了约22万像素 RGB+红外 测光感应器以及高性能的DIGIC8数字影像处理器，导入以往专业机型才有的“EOS iTR AF（面部优先）”功能，在使用光学取景器拍摄时可检测人物面部，提高了清晰拍摄人物面部的可能性与拍摄便捷性。

    佳能EOS 850D

  • 荣耀 X40可以用鸿蒙系统吗？

    不能荣耀 X40不可以升级到鸿蒙系统，目前鸿蒙系统仅支持华为旗下的手机、平板、智能家居设备、车载系统等，或者是和华为合作的品牌，荣耀已经从华为独立出来，使用的是基于安卓定制的系统，无法升级到鸿蒙系统。如果真的想要使用鸿蒙系统，那么只能购买华为手机才可以。

    荣耀 X40

  • 佳能EOS 850D多重？

    仅机身约471克佳能EOS850D重量仅机身约471克;含电池、存储卡重量约515克。EOS850D的机身以入门机来说不算大也不算小，但机身上有一些以往高阶机才会见到的操作按钮和转盘。首先是机背新增的速控转盘，可快速调整拍摄设定并在播放时快速转动浏览相片。这转盘可说是 EOS 单反的招牌，用料及手感当然不能跟 EOS5D、7D 系列等高阶机相提并论，但用起来还是挺方便的。

    佳能EOS 850D

  • 荣耀 X40可以设置门禁卡吗？

    不可以荣耀X40不可以设置门禁卡，因为它没有NFC功能，无法通过NFC设置门禁。NFC功能还可以用来支持公交地铁卡、银行卡、支付等功能，目前在很多中高端智能手机中均有这一功能，但入门级的智能手机可能支持NFC的很少。但现在有不少的家用智能设备和门，也可以通过APP或其他的智能功能来控制，因此NFC并不是唯一可以配合门禁卡的方式。

    荣耀 X40

  • 荣耀 X40是什么屏幕？

    LCD荣耀 X40预计会继续使用LCD屏幕，它的屏幕预计是一块6.78英寸LCD直面屏，支持P3 广色域，2400× 1080 分辨率，居中挖孔， 1670 万色，DC调光，最高120Hz动态刷新率，240Hz触控采样率。荣耀X40的屏幕虽然是LCD材质，但好处不会出现烧屏现象，也不用担心闪屏的问题，这也是LCD的优点之一。

    荣耀 X40

  • 佳能EOS 850D是全画幅还是半画幅？

    半画幅佳能EOS850D是半画幅相机，佳能EOS850D是一款单反相机功能丰富，与之前的相比，在性能方面有了大幅的提升。佳能的全画幅单反为单位数:旗舰机全画幅为1D系列，中端全画幅为5D系列，入门全画幅单反为6D系列。这款佳能EOS850D是APS-C画幅高端入门单反。

    佳能EOS 850D

  • 荣耀 X40可以插内存卡吗？

    不可以荣耀 X40不支持插入内存卡，它没有内存扩展插槽，无法使用扩展内存。荣耀 X40提供了6GB、8GB和12GB三种内存选项，但是该系列手机支持智慧运存扩展技术，该技术可以调用2G存储内存作为运行内存，从而达到在原来运存的基础上再扩展2G运存。

    荣耀 X40

  • 苹果A14是三星还是台积电代工？

    台积电。根据外媒报道相较于三星的5纳米工艺，台积电的良品率更高，所以苹果会选择台积电作为代工的原因就是这个。苹果A14Bionic由苹果公司推出并搭载于iPad Air（第四代）和iPhone12系列手机 ，采用台积电 5nm工艺，集成了118亿晶体管。相对上一代的改进是神经网络引擎:全新的16核架构，相比A13的8核心数直接翻倍，能够提供高达11Tops的算力。另外，这次苹果也为A14Bionic 引入了和A12Z 类似的机器学习加速器结构， 获得了更快的矩阵运算速度。

    苹果A14

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