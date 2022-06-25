字节跳动 CEO 梁汝波内部信：字节更新价值观

站长之家（ChinaZ.com）6月25日 消息:据《晚点LatePost》报道，6月22日晚上8点，字节跳动 CEO 梁汝波发布内部信更新了“字节范”，这也是时隔近两年，字节跳动新增 “多元兼容” 后对企业文化的首次更新。

具体来看，“始终创业”从字节范第五位调整到第一位。梁汝波表示，要始终保持创业心态，“像一个状态好的创业公司那样做事情”。不管公司层面，还是员工层面，都要保持谦逊，ego要小，这样才能发现自身问题，不断进步。

同时，“多元兼容”的重要性也在提高，从字节范最后一位提高到第二位。“敢为”和“追求极致”合并成“敢为极致”。梁汝波提醒团队不能单纯地追求极致，这样员工可能会陷入到抠不重要的细节中去，而是要敢于突破边界，在最大范围找最优解。

此外，字节范中新增“求真”，保留“务实”，共同组成“求真务实”。“每个人都应该保持好奇心，对事情刨根问底”，梁汝波在内部信中写到，在工作中不要害怕问“愚蠢”的问题，敢于追问，也不要介意被提问。

值得注意的是，新增一个完全的字节范是“共同成长”。梁汝波解释:“此前绩效考核中的“投入度”会让员工误以为指工作时间要长，但实际上并不是。公司层面是希望与员工共同成长，一起做有价值的事。”

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