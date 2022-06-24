微博国际版APP更名为“微博轻享版” 功能、设计不变

站长之家（ChinaZ.com）6月24日 消息:日前，微博国际版小助理发布公告称，微博国际版APP中文区更名为“微博轻享版”，继续专注于轻便、舒适的产品体验，努力打造一款年轻、清爽、朝气的社交产品。
本次更名仅针对中文区应用市场，其产品功能、设计不变。海外英文区应用市场名称“Weibo Intl.”保持不变。
官方强调，“微博轻享版”会持续优化产品功能，以及打造特色服务。
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由于界面简单，体积小，能够按时间轴排列微博等特点，微博国际版一直颇受用户的欢迎；但在今天的更新中，微博国际版将进行更名，将后缀改为轻享版”...经测试，新版本除了修改名称外，在具体的功能上与此前的国际版并没有什么区别...除了主页没有变化，在其他小页面上，微博轻享版也与国际版保持了一致，不去注意发布微博后的后缀，甚至不会发现更新了版本...也有用户担心，随着更名，微博将逐步砍掉原国际版的独有功能，这就需要看后续官方的更新计划了...
可以躺着赚钱是我一直以来的梦想，等着天上掉馅饼...这个钱可以提现到支付宝，也能充话费，但并不是赚了多少就可以提现多少，而是按照它的额度来（1元、5元、15元、30元），一天只能够提现一次...通过完成各种任务获取相应的金币，金币会在第二天凌晨变为现金，金币兑换钱的比例是要看每天的广告收益来定，大概为33000:1...看到这，相信大家已经对极速版APP的赚钱方法有所了解了...极速版薅羊毛究竟是薅谁了谁？我认为是要看时间成本...
大家好，这里是设计夹，今天为大家分享的是「折叠菜单」...折叠菜单（Accordion），又称手风琴菜单，是在页面中垂直堆叠的菜单列表，通过展开/折叠来显示或隐藏更多菜单内容...接下里通过讲解折叠菜单的构成、样式和设计解析来更进一步了解折叠菜单的运用～...侧边栏:将折叠菜单放在侧边的导航抽屉中，点击左上角的图标来展开菜单项...菜单筛选:将侧边栏与折叠面板配合使用，实现菜单筛选的功能...以上就是折叠菜单的设计解析及设计应用，希望通过这些知识能帮你进一步了解折叠菜单的用法......
但也因为这个模式，iOS 16出现了bug，即普通版本不能运行内测版App...现在仍是第一个测试版本，苹果有望在后续的更新中改善这个问题...
罗永浩微博账号已正式更名为交个朋友直播间”...昨天下午，罗永浩再次发文告别：感谢大家在微博上近十三年的配备，这是一段无穷无尽的黑暗旅程，也是一段充满温暖、喜悦、幸福、由于和真爱的明亮旅程...6月2日，罗永浩”的抖音账号已经改名为交个朋友直播间”，继续由北京交个朋友数码科技有限公司运营...无论是为了尽快还完债务，还是为了给头几年注定赔钱的新公司帮补家用，罗永浩都会继续接广告代言...
有着 66 年专注纯羊奶粉研发经验的羊奶粉品牌宜品蓓康僖，敏锐洞察市场发展趋势，加大力度提升线上渠道布局效率的加速旗下产品多元化、国际化发展布局，隆重推出蓓康僖羊奶粉国际版，成为羊奶粉市场一匹黑马...与此蓓康僖羊奶粉国际版，还不断深化奶粉营养配方研发，奶粉配方中特别采用双SN- 2 结构脂，将原生SN-2+优质OPO结构脂相结合，促进钙和脂肪的吸收，减少钙皂，软化便便，降低便秘发生风险......
iOS16还配备了多个新的API，其中包括一个为第三方应用提供对讲机功能的API...这个新的API被称为「Push to Talk」，它可以让开发者在他们的iOS应用中添加对讲机功能...当有人向你发送消息时，屏幕顶部会显示对讲机通信，iOS 会显示应用程序图标和与你交谈的人的姓名...
老师可以充分发挥创造力，设置更吸引孩子的打卡活动，孩子完成任务会自动生成打卡日签，可以分享展示自己的成就...老师可以自由选择时间创建新的打卡任务，支持图文、音视频等多种打卡形式，配置好的打卡活动可以编辑修改内容，也可以一键复制生成新的活动...老师设置好的打卡活动除了可以点对点分享给家长，还会自动同步到微校的打卡任务中，很好地提升了活动的曝光量，除了在读老生之外，能覆盖更多潜在学员...打卡活动支持查看每位学员的打卡情况，便于识别高活跃学员，而且及时复盘可以为之后的活动沉淀经验......
新鲜发布的iOS 16对于很多用户来说好像存在感不强，只有锁屏界面给人比较惊艳的感受，不过新的消息称，iOS 16 进一步扩大了可删除的预装应用数量...最初数量很少，但随着不断的增加，到了iOS 16这儿，已经有多款预装app可以删除了，包括“查找”、“健康”和“时钟”等，在iPadOS 16上面也是一样...
5月29日消息，今日17:00，由茅台与蒙牛联名出品，蒙牛马鞍山工厂生产的三款茅台冰淇淋将于贵阳首先上市，同时上线i茅台。从i茅台App获悉，目前茅台冰淇淋宣传界面已正式上线，号称冰醇之爱，只为你”。据悉，三款茅台冰淇淋拥有青梅煮酒、经典原味和香草口味，每份价格分别为59、66、66元。目前已有微博网友在贵阳抢先打卡尝鲜，除茅台冰淇淋外，茅台冰淇淋旗舰店还将提供现制冰淇淋和冰淇淋甜点等多款产品。需要注意的是，网友晒出的价格表上有一条提示，提示称，以上所售产品均添加了贵州茅台酒，具有一定酒精含量”，目前暂不清楚现制?
不会华为Mate 50系列不会推出合约机版本。安卓合约机的版本已经很少推出，Mate50系列更是不太可能，原因之一就是现在Mate50系列的产量比较少，正常非合约机的版本已经是货源紧张的状态，基本上没有可能推出合约机的版本。目前大多数的运营商也很少推出合约机手机，主要原因是三大运营商都开始推广5G，且用户可以比较方便的换运营商，因此合约机的市场已经很小。
目前市面上手游都可以玩。联发科天玑 1100 率先采用先进的 6nm 制程工艺及旗舰级的八核 CPU 架构，包括 4 颗高性能的 Arm Cortex-A78 核心。集成 5G 调制调节器，为您带来不凡的 5G 表现。MediaTek 天玑 1100 采用旗舰级的八核 CPU 架构，包括四颗主频高达 2.6GHz 的 Arm Cortex-A78 高性能核心，为您提供不凡的应用运行体验。MediaTek HyperEngine 3.0 游戏优化引擎为玩家带来更加可靠、稳定的游戏网络连接，多点触控技术可进一步提升手机用户的游戏跟手性，升级的游戏优化引擎可降低游戏功耗、让终端更加省电。
四摄vivo X90采用了后置四摄的影像系统，后置四摄设计在手机背部左上角的位置，并且集成在一个“圆角矩形”模块里面，加上较为方正的机身设计以及全新的机身配色，因此整个手机看起来非常好看。据悉该机采用了2亿像素主摄+5000万像素超广角+1200万像素长焦镜头以及TOF镜头组成+500万像素辅助镜头的后置四摄组合，同时该机还采用了新一代“微云台”OIS光学防抖技术。
可能不会华为Mate 50系列还是会有四个型号，分别是mate50，mate50 Pro、mate50 Pro+，还有最高端的保时捷版本，但使用屏下摄像头的可能性还是比较小。目前从爆料的信息来看，Mate 50系列使用还是挖孔屏的设计，基本款Mate50是单摄像头，Pro和Pro+都是前置双摄像头，但它们都会有屏下指纹解锁以及人脸解锁。
屏幕、摄像头等屏幕：Mate 50 Pro屏幕是6. 8 英寸，2K 分辨率屏幕和 120Hz 自适应刷新率，Pro+的屏幕是6. 79英寸、2K级别分辨率、120Hz刷新率、LTPO自适应刷新率技术、1920 高频PWM调光，提供超声波屏下指纹识别摄像头：Mate 50 Pro和Pro+最大的区别是在摄像头，Mate 50 Pro可能是后置四摄，主摄是6400万像素，Pro+则是5000万像素大底主摄、4000 万像素超广角、6400 万像素超级潜望镜头、3D Tof镜头的后置四摄组合，主摄和长焦镜头均加入了OIS技术充电：Mate50 Pro预计提供66W快充，Pro+则是提供100W的快充，它们都支持50W无线充电和反向无线充电
6纳米。天玑1100是由联发科发行的一款5G手机芯片。MediaTek 天玑1100率先采用先进的6nm 制程工艺及旗舰级的八核 CPU 架构，包括4颗高性能的 Arm Cortex-A78核心。集成5G 调制调节器，为您带来不凡的5G 表现。MediaTek 天玑1100采用旗舰级的八核 CPU 架构，包括四颗主频高达2.6GHz 的 Arm Cortex-A78高性能核心，为您提供不凡的应用运行体验。天玑1100支持16GB 的强大四通道内存，以及双通道 UFS3.1闪存，可提供更快的读写与响应速度。
有华为Mate 50 Pro屏幕将提供120Hz的高刷新率屏幕，预计是一块6.78英寸OLED瀑布屏，支持1300P分辨率与120Hz自适应高刷新率，应用1920Hz高频PWM调光。Mate50系列应该都会有高刷新率屏幕，而且这也逐渐成为了安卓阵营中高端型号标配的功能。甚至不少2000元价位的手机也提供了高刷新屏幕。
单核得分为863，多核得分为2929。天玑1100在Geekbench5上的表现结果，单核得分为863，多核得分为2929。在安兔兔上的跑分结果为668279，其中中央处理器为175383，图形处理器为231154，记忆118538，用户体验140457，整体表现上和骁龙780G是差不多的。
支持vivo X90是支持北斗导航、GPS导航，Galileo导航，GLONASS导航，QZSS，NavIC。目前北斗导航是国内导航定位的主流之一，采用三频定位的卫星定位系统，三个不同频率的信号能够有效消除误差，从而带来更高的卫星定位精度。北斗+5G的天然契合，强强联手大大的提升了用户的体验。同时vivo手机是率先支持北斗系统。
能玩，但是画质需要开低。正如大多数原神玩家所知道的那样，这是一款对手机图形要求很高的游戏，但是天玑1100还是可以玩玩原神的，但是你的画质特效不能开到很高，不然的话会有点掉帧，玩久了也会有点卡顿。MediaTek 天玑 1100 率先采用先进的 6nm 制程工艺及旗舰级的八核 CPU 架构，包括 4 颗高性能的 Arm Cortex-A78 核心。MediaTek HyperEngine 3.0 游戏优化引擎为玩家带来更加可靠、稳定的游戏网络连接，多点触控技术可进一步提升手机用户的游戏跟手性，升级的游戏优化引擎可降低游戏功耗、让终端更加省电。
鸿蒙3.0华为Mate 50 Pro在出厂的时候将会预装鸿蒙3.0系统，如果之后华为发布鸿蒙4.0的话，预计也会在之后更新鸿蒙4.0。鸿蒙3.0系统预计在2022年7月、8月开始推送更新，支持的机型包括华为P50、P50 Pro、P50 Pocket 、Mate 40、Mate 40 Pro、Mate 40 Pro 4G、Mate 40 Pro+、Mate 40 RS 保时捷设计。华为平板：MatePad Pro 12. 6 英寸2021 款等等。
16+512Gvivo X90的存储版本最高16+512G，最高运存不再是上代的12G了。骁龙8Gen Plus、16+512G存储组合，vivo X90这一点就很值得期待，最大的运行内存带来的是更高的流畅度。此外还有线性双扬声器、X线性电机和IP68防水防尘功能。
5200 毫安vivo X90 内置了一个5500mAh大容量电池，并且支持120w超级快充，充电速度非常快，续航时间非常长，缓解了用电焦虑的问题。以4000mAh电池为例，120w超级快充， 5 分钟就能充进去50%电量，用时 15 分钟就能充至100%电量。vivo X90 内置的这块5500mAh大容量电池时间上将提升一个档次。
苹果A12。从Geekbench5的分数来看，天玑1100和苹果A12的得分相近，天玑1100的单核分数为863，多核分数为2929，苹果A12的单核得分为1115，多核得分为2843，总体而言，苹果A12的单核性能更强，但是多核的性能是天玑1100比较好一点点。安兔兔的跑分来看，天玑1100的跑分为668279，苹果A12的跑分为532036，安兔兔的跑分天玑1100会好一点，两者相比的话，相差的都不是特别大。
没有 Mate 50 Pro的有线充电是100W，无线充电是50W，还可以支持反向无线充电，电池容量预计是4600mAh。Mate50系列的充电速度在安卓旗舰手机中不算最快的，因为现在已经有120W甚至是200W的有线充电，但是Mate50无线充电达到了50W算是非常快的，同时也支持了反向无线充电，也是安卓阵营中比较少见的。
相当于麒麟9905G。首先来看看Geekbench5的跑分结果，天玑1100的单核分数为863，多核分数为2929，麒麟9905G的跑分结果是单核779分，多核得分为3193，两者的性能差距是不大的。天玑1100采用先进的6nm 制程工艺及旗舰级的八核 CPU，包括4颗高性能的 Arm Cortex-A78核心，CPU架构为4×A782.6GHz+4×A552.0GHz。麒麟9905G是华为推出的全球首款旗舰5G SoC芯片，是业内最小的5G手机芯片方案，面积更小，功耗更低;它可率先支持NSA/SA双架构和TDD/FDD全频段，是业界首个全网通5G SoC，采用2个大核2个中核4个小核的三档能效架构，最高主频可达2.86GHz。
相当于骁龙780G。骁龙780G在Geekbench5的跑分结果，单核为807，多核分数为2888，天玑1100的单核分数为863，多核分数为2929，两者的性能上的差距不是很大。骁龙780G是高通公司旗下的手机处理器，已于2021年3月25日正式发布，小米11青春版全球首发。采用了 三星 5nm 工艺制程。包括一个主频 2.4GHz 的 Cortex-A78核心，三个主频 2.2GHz 的 Cortex-A78核心，以及四个主频1.9GHz 的 Cortex-A55核心。天玑1100采用先进的6nm 制程工艺及旗舰级的八核 CPU，CPU架构为4×A782.6GHz+4×A552.0GHz。
没有华为Mate 50 Pro没有手写笔功能。手写笔功能目前在安卓手机市场中已经逐渐被淘汰，甚至是三星也早早自家的旗舰手机上取消手写笔。使用手写笔的前提是需要一块比较大的屏幕，Mate 50 Pro的屏幕尺寸为6.7英寸左右，不算是特别大的的屏幕，使用手写笔的效果可能不会特别好。而在华为的折叠屏手机Mate Xs系列上屏幕打开后超过8英寸，因此比较适合使用手写笔。
不是vivo X90采用了沉浸式一体直屏的全面屏设计，预计和上一代一样采用了一块6.76英寸的顶级三星AMOLED屏幕，屏幕分辨率为3080*1440，这块屏幕的最高亮度达到了1300尼特，支持120Hz高刷新率技术，同时还加入了新一代LTPO技术。沉浸式一体直屏是指该机不仅采用了极具黑科技的屏下相机技术，同时还采用了直面屏的屏幕封装工艺，再加上极窄的黑边处理，因此整个手机正面的视觉效果沉浸感十足。
2021年1月21日。联发科在2021年1月21日。发布了全新的天玑旗舰5G移动芯片——天玑1200与天玑1100。MediaTek 天玑1100率先采用先进的6nm 制程工艺及旗舰级的八核 CPU 架构，包括4颗高性能的 Arm Cortex-A78核心。集成5G 调制调节器，为您带来不凡的5G 表现。