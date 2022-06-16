父亲节祝福怎么送？图夫设计来教你，原创正版可免费商用！

父亲节将至，祝每一位可爱又伟大的父亲，节日快乐，您辛苦啦!

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l全世界都在催我长大，你却心疼我的小翅膀。

l从小都在与他较劲，结果我赢得了成长，而他却输给了时光。

l有你为我撑起一片天，再坏的情绪都能被治愈。

l从来不许你骄傲，却从来不掩饰你是他的骄傲。

l我可以装作还很小，你可不可以不要变老。

l长达后才知道，能遮风挡雨的不止房子，还有父亲。

l你从不说爱，却是我心底最长的光与热。

l岁月蹉跎，时光婉转，他始终站在那里守望着你。

l父爱如山，有他在，就永远有避风的港湾。

l有一天我会找到我的王子，但你永远是我的国王。

l每个女儿都是父亲的"掌上明珠"。

l悠悠父爱，恩重如山，父亲节快乐!

l曾经害怕你用胡茬划过我脸庞，如今岁月已让他们悄悄发生了变化。

l祝福每一位曾经的少年，父亲节快乐。

l谁说世上没有超人，是他双手托举我飞翔。

l与母爱的直白不同，父亲总喜欢“藏着掖着”。

l赶不上时间的脚步，但想抹平你脸上的印迹。

l当有一天，你老成一个小孩子，请让我像大人一样照顾你。

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