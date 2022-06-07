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苹果iOS 16增加了对任天堂Switch的Joy-Cons和Pro手柄的支持

2022-06-07 15:51 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月7日消息:据MacRumors报道，虽然苹果网站上没有宣传，但人们发现，iOS16增加了对任天堂Switch的Joy-Cons和Pro Controller的支持。iOS视频游戏模拟器Delta背后的开发者Riley Testut在Twitter上分享了这一发现。

ios16-logo.png

图片来自 Apple

Testut在一系列推文中说，iOS16支持单一的左或右Joy-Cons，或同时支持单一的控制器。Testut补充说，通过按住屏幕截图和主页按钮几秒钟，可以在单独使用Joy-Cons或作为一个组合控制器之间动态切换。Testut还证实，iOS16支持任天堂Switch的Pro Controller

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这些手柄可以在iOS16的设置应用的蓝牙菜单中进行设备，iOS16从今天开始为开发者提供测试版。苹果公司表示，iOS16的公开测试版将在7月推出，软件更新将在秋季发布。

自2021年4月发布iOS14.5以来，iPhone也支持PlayStation5 DualSense和Xbox Series X手柄。现在在iOS16中，苹果为 iPhone 带来了游戏主机手柄三大主机厂商的全部支持。

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