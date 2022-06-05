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抖音电商专项治理滥用直播间评论管理功能 将进行警告、扣除信用分

2022-06-05 10:54 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月5日 消息:近日，抖音电商发布公告称， 近期，平台发现有部分创作者存在滥用直播间管理功能的行为，对消费者合理言论进行禁言、拉黑操作，涉嫌侵犯消费者合法权益，扰乱了平台正常的经营秩序。

为保障消费者合法权益，规范平台秩序，维护平台良好的生态环境，平台将对滥用直播间评论禁言/拉黑功能的行为进行专项治理。

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官方提醒各位创作者自查自纠，约束自身行为，经发现违规的，将按照《电商创作者违规与信用分管理规则》《电商创作者帐号管理规则》采取警告、扣除信用分等处罚措施。

【直播间评论管理功能】使用规范:

直播间评论禁言/拉黑功能，是当直播间用户发表违法违规、不友善内容等恶意言论，影响直播间生态时，主播及管理员可依照具体情况对用户执行的操作。

针对消费者在直播间的合理消费咨询及反馈，创作者应在直播中予以回复，不得通过禁言、拉黑用户方式消极回应。消费者合理咨询及反馈包括但不限于:

咨询当前直播间所售商品详细信息及售卖规则

咨询所购商品物流状态、反馈所购商品质量问题等

【消费者交易相关问题】服务建议:

针对消费者在直播间咨询或反馈的交易相关问题，如您无法在直播中快速准确回复，应引导消费者通过抖音个人主页-私信向您反馈，并积极了解和协调消费者问题的解决。

引导消费者私信沟通时需说明使用私信的合理原因，相关要求可参考:《「引导私下交易」实施细则》第二节相关内容。

如消费者咨询或反馈的物流、售后等您无法直接解决的问题，应引导消费者通过抖音-我的订单，向产生交易的商家反馈问题，并积极与商家协调消费者问题的解决;

如消费者咨询或反馈的交易相关问题无法与商家协商解决，您也可引导消费者通过抖音我的订单-订单详情-官方客服向平台官方客服协调问题的解决。

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  • 小米手环7和6有什么区别？

    屏幕、续航、健康功能等多个不同1、屏幕:小米手环7屏幕是1.62英寸的AMOLED屏幕，小米手环6是1.56英寸屏幕，屏幕的可视面积提升约25%2、健康:小米手环7支持全天血氧监测，小米手环6不支持全天血氧监测3、运动:小米手环7支持120种运动模式，小米手环6支持30种运动模式4、小米手环7支持蓝牙5.2BLE，支持息屏显示，小米手环6支持蓝牙5.0BLE，不支持息屏显示

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  • 小米手环7电池容量是多少？

    180mAh小米手环 7 电池容量是180mAh，大约2小时可以充满电，续航时间可以达到数天以上。上一代的小米手环 6 系列是125mAh，现在小米手环 7增加了55mAh，续航也提升了不少，这对于很多用户来说使用也更便捷。

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  • 小米手环7有GPS定位功能吗？

    没有小米手环7自身不具备GPS定位功能，如果想要定位的话需要和手机配合，用手机上的定位功能才可以。具体操作是，小米手环连接Zepp生活APP/小米运动健康/小米穿戴APP并绑定后才能定位。

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  • 小米手环7表盘怎么设置？

    通过手机可进行设置手环的表盘1、手机上打开小米运动，选择我的——小米手环2、进入表盘商城3、向上滑动到底部，在照片表盘中，选择需要使用的样式4、选择文字颜色及背景5、选择照片或者拍摄6、截取图片7、同步，即可完成表盘的设置

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  • 小米手环7怎么听音乐？

    需使用手机连接后听音乐1、手机上打开小米运动，连接小米手环2、点击手机内的音乐播放应用APP，如QQ音乐、网易云音乐3、选择歌曲，进入歌曲播放界面4、点亮手环屏幕，向左侧滑动5、点击中间的图标，即可播放/暂停等控制音乐

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