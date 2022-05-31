小米平板6系列将配备144Hz LTPO屏幕 支持120W快充

站长之家(ChinaZ.com) 5月31日 消息:去年，小米推出了小米平板5。作为多年后小米重返安卓平板的产品，获得了不少的关注度，现在传闻小米会推出下一代型号小米平板6。

（小米平板5 Pro，图源小米官网）

EEC 列表显示，小米正在开发一款可能属于小米平板6系列的新平板电脑。现在，91mobiles的一份报告显示，下一代将推出四款平板电脑。这些平板将有四个型号：L81、L81A、L82 和L83，分别对应小米平板 6、小米平板6 Pro和小米平板6 Pro 5G，以及一款红米平板。

小米平板6系列将专注于中端到旗舰市场，而该公司将推出价格实惠的红米平板电脑。该报告提到，这些平板电脑将采用联发科和高通的两种处理器。有传言称，高端型号小米平板6 Pro 5G配备骁龙8 Gen1+和天玑9000 SoC。

除此之外，报告指出，即将推出的小米平板6的快速充电能力将从当前的67W增加到有线连接的120W。小米平板6系列还有望配备144Hz LTPO显示屏、强大的扬声器和更新版本的平板电脑MIUI。如果这些传言属实，那么即将推出的平板电脑可能会成为中端和旗舰级别中性价比很高的产品。

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