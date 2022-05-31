抖音直播规范网络直播打赏 禁止以打赏消费额度为唯一依据排名

站长之家(ChinaZ.com) 5月31日 消息:今日，抖音官方发布了《抖音直播关于规范网络直播打赏、加强未成年人保护的公告》。

抖音表示，为加强未成年人权益保护，建设更加健康、多元、优质的网络生态，即日起，抖音直播将进一步强化平台主体责任，加强主播教育及正向引导，规范打赏失范行为。

在规范直播打赏，加强未成年人保护方面，抖音直播将重点实施以下举措：

一、禁止未成年人参与直播打赏

抖音直播禁止0-18岁的未成年人参与直播充值打赏消费， 并严厉打击违规诱导未成年人用户使用打赏服务，对明知或应知用户是未成年人仍以任何形式欺骗、诱导、胁迫未成年人充值消费的主播和经纪机构，一经发现将秉承“零容忍”态度从严处罚。

二、严控未成年人从事主播

抖音直播禁止0-18岁的未成年人开通直播权限，主播在开播认证环节需设置实名认证，防止未成年人入驻成为主播，并明确未成年人不能开播、不能和成年人一起同时出镜;16-18岁的未成年人如遇特殊情况需开播，平台需获得其监护人书面同意并向相关部门报备。

三、优化升级“青少年模式”

抖音直播主动向未成年人用户提供“青少年模式”，在该模式下，未成年人无法观看直播、无法进行充值打赏，防范未成年人沉迷网络直播。

四、建立专门服务团队

抖音直播建立了全链路预防未成年人打赏及退款处理流程，如遇未及时开启青少年模式，或使用成年人手机进行打赏消费的情况，平台开通了7*24小时青少年守护热线:400-9922-556，由专人专线指引「未成年人消费充值返还」操作。一经核实，平台将于24小时内发起全额退款，并对用户进行回访建联，保障退款完成返还。

五、规范重点功能应用

抖音直播全面整改榜单功能，禁止以打赏消费额度为唯一依据对主播和用户进行排名;同时加强对“礼物”名称、外观规范设计，全面自查站内礼物，下线并调整可能带来非正确导向的礼物，禁止通过夸大展示、渲染特效等诱导用户。

六、加强高峰时段管理

自2022年6月7日起，抖音直播将取消“PK惩罚”功能，每日20时至22时单个账号直播间“连麦PK”次数不得超过2次。此外，抖音直播将持续从严整治在直播PK中刻意制造低俗 PK氛围进行刺激性互动游戏，或故意发起易引发性联想、以重口味猎奇主题为噱头的低级趣味惩罚等行为，一经发现，将根据违规情节严重程度给予梯度处罚，对于反复违规的主播将无限期回收直播权限并视情况上报相关部门。

七、加强网络素养教育

抖音直播将持续严厉打击各类涉青少年群体不良文化、不良导向信息，对网民举报和自身巡查发现的涉未成年人有害信息及时清理，对发现的违规账号及时处置;通过加强对主播、经纪机构的培训和正向引导，提升直播参与主体的网络素养;此外，平台号召监护人主动帮助未成年人开启“青少年模式”，引导未成年人正确合理使用网络，与平台一起共同建立平台、社会、监护人相互配合的全方位防控体系，为未成年人打造健康绿色的网络环境。

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