Q1越南智能手机出货量同比下降3% 小米20.6%份额位居第二

站长之家(ChinaZ.com) 5月27日消息:根据 Counterpoint Research 发布的月度越南市场份额追踪报告，越南的智能手机出货量在2022年第一季度同比下降3% 。

其中三星在2022年第一季度以30.8% 的市场份额保持领先地位，这得益于其 Galaxy A 系列和 Galaxy S22系列的成功，尤其是 Galaxy S22Ultra 的普及。越南消费者更青睐于高端智能手机，Galaxy S22 Ultra 和苹果 iPhone13 Pro Max 是高端产品中畅销的机型。小米以 20.6% 的份额位居第二。它的成功是由红米9系列和最近推出的红米 Note11系列推动的。OPPO 和 vivo 分别以14.4% 和11% 的份额位居第三第四。

研究分析师 Akash Jatwala 表示：「本季度初，大量新品的发布随着农历新年假期的到来，这些均复苏了消费者对手机的需求。而在新品的促销方面，品牌提供了各种优惠。小米的 Mi12系列预购免费赠送 Mi Pad5和小米空气净化器，OPPO 的 Reno7系列预购附送蓝牙音箱和颈部按摩仪。由于越南是一个主要的手机游戏市场，品牌正在赞助各种活动和游戏以精准利用这一消费者心理。目前三星已成为 SEA Games 的官方 PUBG Mobile 赞助商。」

（举报）