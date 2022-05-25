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京东618活动攻略 京东618京享红包在哪领？618京享红包领取入口

2022-05-25 16:07 · 稿源：站长之家

5月23日，京东618活动正式全面开启。活动期间，京东为消费者带来了不少品质好礼、新品爆品、惊喜福利，美妆国际大牌、国货好物不止买1赠1。

除了亿元补贴、限时秒杀等活动外，还有京享红包等着大家。

618京享红包领取入口

一、什么是京享红包

京享受红包是一种现金红包，可用于京东平台购物现金抵消（无现金提取），无门槛全平台实物商品，订单可与任何折扣(如东券、京券、京豆等)叠加，订单可同时叠加多个红包。

热门会场：

会场优惠力度
主会场每日一个主题、疯抢优惠神券
京东超市部分食品定金膨胀 50 倍
爆款清单官方内部放价清单
万券齐发618 早鸟券包 1 分抢
家电预售预售单单补贴、领 50 元立减金
手机预售爆款预售定金膨胀 1.5 倍起
电脑数码京东 1 元抵 618 元、价保 30 天
京东服饰预售抢免定金
家居家装定金膨胀至高 100 倍
运动户外限时抢免定金
图书文娱自营好书预售买 1 赠 2

二、2022年京东618京享红包攻略

红包发放时间

第一轮时间:5月30日中午12点-6月8日

第二轮时间:6月9日-6月18日

请牢记5月30日、6月9日两个阶段首发日必中大红包

提示:最好在6月18日前使用，因为平台大力促销活动在18号前基本就要结束了。

每天1个大额锦鲤红包，19618元!

部分常规抽奖&红包加码场景领取的红包，使用时间为领取后2个自然日内，如2022年6月1日领取的红包，使用时间截止至2022年6月3日23:59:59;

京东618红包加码时间

5月31日、6月9日、6月15日、6月17日、6月18日

红包是可以每天领取的，这5天开出大额红包的概率会加大。

特殊点段:5月30日中午12点，率先开启亿级红包池，首抽C端加码，不定时加码加频次，还有大额锦鲤品类神券。

所以，5月30日中午12点开始就可以蹲守在京东app，随时领取红包神券。

邀请好友得额外红包

京东用户每人每天有3次领取红包的机会，领取完这3个红包之后，可以邀请好友助力再开启额外的2给红包，最高可获得6元红包。

同时京东618期间还会有每日任务，持续完成每日任务可再领取6.18元助力红包。

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