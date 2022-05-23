微信支持群消息置顶 ;周杰伦线上演唱会近1亿人次观看；联发科发布天玑1050

京东方回应网传苹果取消订单据外媒报道京东方因擅改iPhone OLED面板的设计被苹果发现而取消订单。京东方表示，公司对于媒体基于市场传闻的报道不予置评。京东方一直致力于客户至上，品质优先，与全球客户始终保持紧密合作。目前，公司在OLED领域的年度目标没有变化，相关业务发展有序推进。

宁德时代向中创新航索赔5.1亿 据悉由于涉诉产品价值金额巨大，宁德时代已向法院申请提升赔偿金额，要求竞争对手中创新航赔偿超过5.1亿元。宁德时代此前要求的赔偿金额为1.85亿元。

拼多多618开启5月23日，拼多多618年中大促全面开启，即日起至6月20日，平台将通过平台红包、百亿补贴、满300返50、大牌直降、买一送一等多重福利直接让利消费者。

京东航空拟获颁公共航空运输企业经营许可证 公示内容显示，江苏京东货运航空有限公司（筹）2021年8月经民航局批准筹建，目前筹建工作已基本完成，申请颁发公共航空运输企业经营许可证。

国家开放大学终身教育平台正式上线 终身教育平台（le.ouchn.cn）是国家开放大学为推进教育公平、减少“数字鸿沟”，在现有“一路一网一平台”基础上打造的全新学习平台， 面向社会免费开放。

新加坡法院禁止出售无聊猿NFT 新加坡法院发布一份冻结禁令，在一起案件中冻结“无聊猿”NFT（Bored Ape NFT）并禁止出售。因为之前还没有过类似的判决，此案可能会给数字资产带来影响。

榜一大哥骗走6名女主播90多万元 近日，“榜一大哥骗走6名女主播90多万元”的事件引发网友关注。据武汉东湖高新区法院披露，在这起“特殊”的诈骗案件中，被告人肖峰虚构事实诈骗多名女主播90余万元，被依法判处有期徒刑11年6个月，并处罚金10万元。

小米与徕卡达成影像战略合作 小米宣布与徕卡达成全球影像战略合作，首款作品将于7月发布。

余额宝跌跌不休 5月23日，天弘余额宝货币基金最新7日年化收益只有1.737%，创2020年9月以来新低。

微信支持群消息置顶 有用户发现，微信iOS版8.0.22版本新增群消息置顶功能，微信群的群主或管理员在长按消息之后，点击菜单中的“置顶”选项，即可将消息置顶在聊天界面顶部。置顶之后，所有群成员均可看到这条消息，点击即可自动定位跳转至消息的原位置。

中国Android品牌手机再度砍单约1亿部 目前起对小米 / OPPO / vivo / 传音 / 荣耀的2022年智能手机出货量预估分别约1.6亿 /1.6亿 /1.15亿 /7，000万 /5，500万 （部）。

苹果供应链一个季度损失535亿 知情人士称，苹果公司已经告诉一些代工商，希望扩大在中国以外的生产。知情人士称，苹果正在更仔细地研究哪些国家可以顶替中国的部分生产，印度和越南就是备选之一。苹果此前披露，供应链限制将导致本季度营收损失40亿美元至80亿美元。

饿了么启动“共振计划” 将投入5亿元专项激励补贴，全力支持上海商家复苏。其中，3亿元将通过发放消费红包券、提供专项会员优惠等方式发放。

周杰伦演唱会搬线上近1亿人次观看5月20日/21日晚八点，周杰伦的地表最强、魔天伦两场演唱会在QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐、全民K歌、视频号等平台重映。据相关平台统计，这两场线上演唱会总观看量近1亿，创造了线上演唱会观看人数的新纪录。

联发科发布天玑1050联发科宣布，推出首款支持5G毫米波频段的移动处理器天玑1050，采用台积电6nm工艺，搭载八核心 CPU，主频最高2.5GHz，GPU集成Mali G610，相关手机预计三季度陆续登场。

vivo T2发布会延期 vivo官方微博发布通知称，受不可抗力影响，原定于5月23日的vivo T2新品发布会，时间调整为6月6日19:00。

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