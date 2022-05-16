抖音电商调整《【商家—虚假交易】实施细则》 新增虚假交易场景

今日，抖音电商发布公告称，为了保护消费者权益，规范商家经营行为，现修订《【商家—虚假交易】实施细则》。
此规则已于2022年5月7日进行意见征集，现进行规则公示，公示期:2022年5月16日-2022年5月22日。规则预计于2022年5月23日生效， 公示期满平台将另行发布正式生效规则。
本次核心变化包括:
1、新增虚假交易场景，具体为商家在平台，通过商品、IM聊天、直播间、短视频、私信等各种途径，诱导平台消费者进行虚假交易的行为，如通过im发布刷单任务给买家、利用返现退款诱导买家好评、利用返现诱导买家下单支付后退款等;
2、各类情节补充诱导刷单场景;
关于商家—虚假交易情节程度如下:
情节轻微:涉及虚假交易订单、金额较少或诱导刷单影响面（用户数）较少;
情节一般:涉及虚假交易订单、金额较多或诱导刷单影响面（用户数）较多;
情节严重:单次虚假交易违规订单量、金额巨大或诱导刷单影响面（用户数）巨多;
情节特别严重:实施大规模虚假交易或诱导刷单行为，对平台造成交易造成严重影响，或为他人提供虚假交易服务、帮助和便利的;
情节极其严重:三次及以上违规或涉及恶意规避监管、违法行为（包括但不限于洗钱、骗取平台补贴等）。
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