抖音电商调整《【商家—虚假交易】实施细则》 新增虚假交易场景

在“苗家圆圆”相关矩阵直播间里，售价5.9元的6枚装鸡蛋是福利款，179元的贵州五黑乌骨鸡是利润款，59元30枚装的高山散养土鸡蛋是直播间爆款...抖音电商贵州合作服务商孵化出的“黔东农仓”、“古村乐乐”的账号定位是新农人，主要创作三农话题的内容，且通过了官方“乡村守护人”认证...为了让商品从原产地顺利抵达消费者手中，“山货上头条”还与贵州邮政达成合作，为当地商家提供优于市场水平的快递价格和履约时效保障，主要体现在产地产品运输、包装打包、快递揽收分拣和末端送货保障等方面.........