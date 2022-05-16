国家邮政局：4月份全国快递服务企业业务量完成74.8亿件 同比下降11.9%

滴滴全面下架9个月后，终于迎来了2021年第四季度及全年财报。财报显示，滴滴第四季度总收入407.8亿元，同比下滑12.7%；经营亏损81.3亿元，同比收窄5.07%；净亏损1.71亿元，环比收窄近99.4%，较上年同期的72.31亿元净亏损也大幅减少。值得一提的是，滴滴第四季度净亏损收窄主要在于确认了一笔83亿元的投资收益。根据财报，滴滴投资的东南亚网约车和送餐平台Grab于2021年第四季度在美国上市，估值大幅溢价。2021年全年，滴滴总收入1738.3亿元，同比增长22.68%；经营亏损484.42亿元，同比扩大251.3%；净亏损493.34亿元，同比扩大369.3%。2021