国家邮政局：4月份全国快递服务企业业务量完成74.8亿件 同比下降11.9%

站长之家（ChinaZ.com）5月16日 消息:今日，国家邮政局公布2022年4月邮政行业运行情况。1-4月，邮政行业业务收入（不包括邮政储蓄银行直接营业收入）累计完成4219.7亿元，同比增长6.3%;业务总量累计完成4344.5亿元，同比增长6.0%。
4月份，全行业业务收入完成950.9亿元，同比下降4.9%;业务总量完成990.2亿元，同比下降7.4%。
1-4月，全国快递服务企业业务量累计完成317.1亿件，同比增长4.2%;业务收入累计完成3133.3亿元，同比增长2.3%。其中，同城业务量累计完成38.5亿件，同比下降0.5%;异地业务量累计完成273.1亿件，同比增长5.7%;国际/港澳台业务量累计完成5.6亿件，同比下降23.4%。
4月份，全国快递服务企业业务量完成74.8亿件，同比下降11.9%;业务收入完成740.5亿元，同比下降10.1%。
1-4月，同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的12.1%、86.1%和1.8%;业务收入分别占全部快递业务收入的6.6%、48.7%和11%。与去年同期相比，同城快递业务量的比重下降0.6个百分点，异地快递业务量的比重上升1.2个百分点，国际/港澳台业务量的比重下降0.6个百分点。
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