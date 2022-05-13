宜家美国计划从2022年秋季开始销售太阳能电池板

站长之家（ChinaZ.com）5月13日 消息:宜家美国公司最近宣布与SunPower Corp. 合作，为客户提供住宅太阳能解决方案。该计划与宜家一起被称为家庭太阳能。预计将于2022年秋季在部分加利福尼亚市场推出。

首席执行官兼首席可持续发展官Javier Quiñones说“与宜家合作推出家用太阳能电池板将使更多人能够更好地控制他们的能源需求，我们的目标是未来在更多宜家地点提供清洁能源服务，”

通过该计划，宜家家庭客户忠诚度计划的成员有机会通过宜家的零售店购买家用太阳能解决方案。此举将使房主更容易获得太阳能解决方案，因为宜家是满足他们家庭需求的热门商店。

据 Grand View Research 报道，2020年美国住宅太阳能光伏市场的估计规模为91亿美元。预计从2021年到2028年，其复合年增长率 （CAGR） 将达到5.6%。加州住宅太阳能光伏市场的复合年增长率为6.1%。

商业内幕人士建议，与宜家在美国的家用太阳能将成为特斯拉能源及其住宅太阳能解决方案的直接竞争对手。据 PV Magazine 报道，特斯拉越来越依赖太阳能装置的分包商。它开始从顶级太阳能解决方案安装商转变为全套技术供应商。

在宜家的案例中，SunPower将安装其太阳能电池板。 SunPower的总部自1985年以来一直位于硅谷。它提供多元化的住宅和太阳能存储解决方案组合。

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