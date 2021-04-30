苹果 iPhone 15 或将换用 USB-C 接口

前两天，苹果知名分析师郭明錤发文称，预计苹果将在2023年为iPhone 15换装USB-C数据接口。此消息引发热议，有不少业内人士认为这不可能，因为苹果靠着MFI认证每年能拿下巨额授权费。不过今天又有全新的消息证实了这件事。据@新浪科技 报道，有海外的消息人士表示，苹果公司在测试未来iPhone机型的过程中转用了USB-C接口（Type-C接口），取代原本的Lightning接口。同时他还补充称，苹果还在开发一种充电器，能与能兼容新旧iPhone配套使用。不过消息指出，采用Type-C接口的iPhone至少要到2023年才会公布，在此之前的手机仍将采用Lightning接