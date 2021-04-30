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苹果 iPhone 15 或将换用 USB-C 接口

2022-05-12 17:25 · 稿源：站长之家

天风国际分析师郭明錤最新研究认为，苹果将在 2023 年下半年抛弃Lightning接口，换用USB-C接口。这意味着iPhone15 系列将成为首批采用USB-C接口的iPhone机型。

郭明錤表示，USB-C接口将在硬件层面提高iPhone的数据传输和充电速度。而最初的猜测是苹果将保留Lightning接口，直到它准备好完全无接口化，仅仅依靠MagSafe来充电和传输文件。

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