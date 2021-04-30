苹果 iPhone 15 或将换用 USB-C 接口

天风国际分析师郭明錤最新研究认为，苹果将在 2023 年下半年抛弃Lightning接口，换用USB-C接口。这意味着iPhone15 系列将成为首批采用USB-C接口的iPhone机型。
郭明錤表示，USB-C接口将在硬件层面提高iPhone的数据传输和充电速度。而最初的猜测是苹果将保留Lightning接口，直到它准备好完全无接口化，仅仅依靠MagSafe来充电和传输文件。
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苹果知名分析师郭明錤最新爆料称，预计苹果将在2023年为iPhone 15换装USB-C数据接口...相反，MacBook、iPad等大量产品已经换用USB-C，且支持了雷电3甚至雷电4，不仅有着极高的传输速率，还兼容快充以及DP信号视频输出...按照郭明錤的说法，苹果之所以对Lightning闪电接口情有独钟，原因在于切换USB-C会破坏如今的MFi配件体系，同时USB-C产品的防水规格较低...但更现实的局面是，欧盟、英国等正在鉴定地推动USB-C接口统一计划，苹果胳膊拧不过大腿”...
分析师郭明錤近日表示，苹果公司将在 2023 年放弃其专有的Lightning接口，可能会将全部或部分iPhone 15换成USB-C接口，而苹果目前仅在iPad部分型号以及Mac电脑上使用USB-C接口...为了可以让电子设备接口更加统一，欧盟目前正在推进法律强迫苹果在所有 iPhone、iPad 和 AirPods 上使用 USB-C 接口...不过如果欧盟在今年下半年通过了该方案，苹果大概率也要更换新的接口...
前两天，苹果知名分析师郭明錤发文称，预计苹果将在2023年为iPhone 15换装USB-C数据接口。此消息引发热议，有不少业内人士认为这不可能，因为苹果靠着MFI认证每年能拿下巨额授权费。不过今天又有全新的消息证实了这件事。据@新浪科技 报道，有海外的消息人士表示，苹果公司在测试未来iPhone机型的过程中转用了USB-C接口（Type-C接口），取代原本的Lightning接口。同时他还补充称，苹果还在开发一种充电器，能与能兼容新旧iPhone配套使用。不过消息指出，采用Type-C接口的iPhone至少要到2023年才会公布，在此之前的手机仍将采用Lightning接
据国外媒体报道，著名苹果分析师郭明錤表示，苹果将于2023年下半年弃用设备专有的手机闪电（Lightning）接口，届时推出的iPhone 15系列所有或部分机型会转用USB-C接口...苹果自推出iPhone 5系列以来一直使用的是闪电接口，而最近郭明錤在发布的推文中表示，最新的供应链调查显示，苹果将在2023年弃用闪电接口，转而使用USB-C接口，可以提高iPhone的数据传输速度和充电速度...作为苹果iPhone高端机型的目标客群，摄影师和摄像师一直认为闪电接口是传输大型视频和照片文件的瓶颈......
天风国际证券分析师郭明錤发布推文称，2H23（2023年下半年）新iPhone将放弃Lightning端口，转而使用USB-C端口，这能让iPhone的传输和充电速度提高，并预计未来1-2年苹果生态系统中现有的USB-C相关供应商将成为市场焦点...
苹果知名分析师郭明錤发文称，预计苹果将在2023年为iPhone 15换装USB-C数据接口...但是十年后的今天，Lightning接口的USB 2.0传输速率、拉胯的快充支持等等，都成了制约iPhone发展的限制...其一是Lightning接口非常小巧，相比USB-C体积上小不少；...其二是Lightning接口寿命更长，目前很少有Lightning接口被损坏的情况，但是USB-C接口却更容易坏，尤其是手机端的小舌头”触点部分，时间就会破损、接触不良......
又一次让广大消费者的心沉到了海底...正因如此，无论苹果决定何时转型，都可确保自己可以通过认证授权赚得盆满钵满 —— 即使广大创作者早已被传输缓慢的 Lighting 接口给憋出一肚子火...欣慰的是，有消息称苹果工程师正在为新一代 iPhone“Pro”智能机开发支持 USB 3.0（5 Gbps+）数据传输的“升级版 Lighitng 连接器”...与此在 MacSafe 实现快速无线数据传输之前，苹果也不大可能在 iPhone 15 系列上就迅速转向无端口方案......
iPhone 14系列将继续采用Lightning闪电接口，对于老用户或者买了一堆扩展的朋友，这当然值得高兴，更难能可贵的是，为方便用户导出高清视频等，接口速率有望提升到USB 3.0水平...报道还指出，苹果似乎放弃了为iPhone换用USB-C这样折衷”的方案，下一步的方向是切换到基于MagSafe全无线的无接口手机，当然，这可能需要相当时间...iPhone上的闪电接口最早可以追溯到2012年的iPhone 5，算算已经10年过去了是该夸苹果念旧，还是吐槽不思进取呢？...
苹果分析师郭明錤今天表示，苹果将放弃其专有的Lightning接口，2023年下半年推出的iPhone15系列的所有型号或可能的部分型号上改用USB-C...自iPhone5以来，苹果一直在iPhone上使用Lightning接口，尽管业界大部分厂商都转向了USB-C...最初的猜测是，苹果将保留iPhone上的Lightning接口，直到它准备好完全无接口化，仅仅依靠MagSafe来充电和传输文件......
不过在iPhone产品线上，苹果依然坚持使用Lightning 闪电接口（iPhone 14全系），不过Pro型号会提升闪电接口的速度...上游供应链透露，闪电接口依然是USB 2.0速度，这并不是技术限制...iPhone 闪电接口的 USB 2.0 技术非常陈旧，速度为480Mbps，USB 3.0 的传输速度可以达到 5Gbps...
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