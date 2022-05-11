抖音修订《美妆行业宣传规范》 禁止使用消炎、杀菌等宣传语

站长之家（ChinaZ.com）5月11日 消息:5月10日，抖音发布关于《美妆行业宣传规范》修订的公示通知（2022.5.10），修订后的规则预计于2022年5月17日生效。

规则明确平台商家/创作者在推广美妆商品时禁止对商品功效进行虚假、夸大的宣传或描述，如明示或暗示化妆品具有医疗、医美、保健等功效。

如化妆品中添加了法定允许的中药成分，可以宣传添加的中药材品名，但禁止宣称商品具有该中药成分对应的医疗效果。

此外，美妆商品宣传禁止使用消炎退红、快速止痒、修复细胞再生、杀菌抑菌、提升肌肤免疫力、去眼袋等医疗功效用语。

同时，扁鹊、华佗、张仲景、李时珍、xx三甲医院、xx皮肤科医生推荐等利用医学名人或者医生形象进行背书的宣传行为也被禁止。

抖音还禁止使用超声刀、美白针、水光针、黄金微针、童颜针、营养针、瘦脸针、肉毒素（针）、干细胞等医美项目形容化妆品，暗示化妆品具有医美功效。禁止宣传与产品的特性没有关联、且消费者不易理解的词语，如解码、数码、智能、红外线等。

值得注意的是，抖音禁止使用绝对性用语等广告禁用词进行宣传，包括极限用语和夸大对比词语、滥用权威性和资质类表述、绝对化用语等与实际情况不符的、对消费者造成欺骗或误导的词汇，如全网最低价、全平台销量第一、全网最火等。

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