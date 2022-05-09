打击哄抬物价！京东对违规设置商品价格行为开展专项治理

站长之家（ChinaZ.com）5月9日 消息:近日，京东发布《2022年商品价格违规专项治理及合规经营倡导公告》，公告宣布京东将集中对违规设置商品价格行为开展专项治理工作，包括但不限于价格虚高/虚低、极端频繁变价、运费虚高等场景，并要求商家依法依规对所有商品价格信息进行自检自查。

违规场景如:

1.价格虚高:某店铺西红柿每斤售价近百元，其售价与实际进销成本严重不符，与一般同类商品的市场售价相比虚高。

2.极端频繁变价:疫情期间，某标注【上海保供】字样蔬菜包短时间内价格大幅抬升，三日内日涨幅连续超过100%。

3.运费虚高:某商家消毒液500ML单价21元，运费为180元，运费显著高于同类商品的一般市场运费价格。

自2022年5月1日起，京东会持续对销售商家所售商品进行巡查监控，并运用系统巡查和人工抽检这两种方式开展排查。

如发现销售商家出现商品价格违规情形的，京东有权依据《京东开放平台商家违规积分管理规则》、《京东开放平台商品价格违规细则》等相关规则条例，对商家违规行为进行治理，具体标准如下:

轻微违规的，商家将被扣2分，并下架违规商品;严重违规的，商家将被扣4分，商品搜索降权20%（7日）、限制营销活动(7日)，并下架违规商品;违规程度特别严重的，商家将被扣8分，商品搜索降权50%(14日)、限制营销活动(14日)，并下架违规商品。

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