特斯拉2022年第一季度在美国电动汽车市场份额达75%

站长之家(ChinaZ.com) 4月26日 消息:根据凯利蓝皮书（KKB）的数据，特斯拉在2022年第一季度主导了美国电动汽车市场。特斯拉汽车销量占 2022 年 1 月至 2022 年 3 月期间销售的所有电动汽车的 75%。

特斯拉的 Model 3 和 Model Y 车辆在 2022 年第一季度占美国电动汽车市场销量的68%。Model S 和 Model X 车辆在上一季度占特斯拉汽车销量的 7%。

特斯拉 Model Y 在 2022 年第一季度成为最畅销的电动汽车，位居第一，其次是Model 3，第三位是福特Mustang Mach-E。 Model X 和 Model S在 KKB 第一季度最畅销电动汽车榜单中也分别排名第四和第七位。

Model 3和福特 Mustang Mach-E 销量之间的巨大差距凸显了特斯拉在美国电动汽车市场的主导地位。特斯拉在第一季度售出了 43707 辆 Model 3，而福特在同一时间段内售出了 6734 辆 Mustang Mach-E。

特斯拉在 2022 年第一季度交付了 310048 辆汽车，刷新了第一季度的记录。虽然电动汽车销量增长，但整体汽车行业报告显示新车销量下降15.3%，暗示市场正在转向可再生能源汽车。

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