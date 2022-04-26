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京东发布618主题活动招商规则 报名可获得专属流量倾斜

2022-04-26 15:54 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月26日 消息:近日，京东发布 2022 年京东开放平台 618 主题活动招商规则。本次618，商家只需在京麦商家中心报名【 2022 年京东开放平台 618 主题活动】即可参与。报名时间为 2022 年 4 月 22 日09:00:00- 2022 年 5 月 18 日23:59:59。活动时间为 2022 年 5 月 23 日20:00:00- 2022 年 6 月 20 日23:59:59。

招商规则（不同类目有所区别，具体见下表）

（1）商品 180 天内有动销；

（2）店铺风向标排名率＞20%；

（3）店铺交易纠纷因子排名率＞20%；

（4）好评率：80%/75%/70%（见下表）；

（5）新品规则：商家须满足店铺风向标排名率＞30%、店铺交易纠纷率＞20%、店铺违规积分＜ 25 分的规则要求；商品须满足商品质量指数不为D级、商品未下架、商品具备黑标新品及绿标新品的标签以及新品下标时间晚于 2022 年京东 618 主题活动结束时间的规则要求。

同时，为了保障消费者在 618 期间的购物体验，针对参与 618 商品打标的商家将在 2022 年 5 月 23 日20:00:00- 2022 年 6 月 20 日23:59: 59 统一为所有商品开通 30 天价保服务；参加活动的店铺，将在活动期间统一开通运费险服务，活动结束后服务自动关闭。

在专属权益方面，京东将为商家提供流量扶持、视觉包装、店铺权益。

（一）流量扶持

满足招商规则并成功报名【 2022 年京东 618 主题活动】的商品将打上“618”标签，并有机会获得专属流量倾斜，具体位置包括搜索列表页、首页推荐位、大促会场等。

（二）视觉包装

成功报名【 2022 年京东 618 主题活动】的商品享有 618 大促全时期专属氛围包装，标签覆盖APP、PC、小程序、手Q的搜索、推荐、商详、购物车等场景。鼓励商品同时设置“优惠指引”标签，完成“优惠指引”设置的商品，可自动享有“商详大促到手价腰带”视觉展示，为消费者提供更直观的价格信息。

（三）店铺权益

参与【 2022 年京东 618 主题活动】的商家可享有店铺承接页智能搭建权益， 618 活动期间APP店铺内自动上线大促店铺承接页（店铺承接页是大促会场和商家店铺的连接纽带，是站内外流量引入店铺的重要载体，对店铺的流量转化至关重要。消费者可通过店铺承接页直接浏览店铺内核心大促信息，帮助商家节省运营成本，同时提升店铺内促销转化）。

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