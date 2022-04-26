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马斯克440亿美元收购推特 ;字节跳动来了一位女CFO ;抖音发起“全民健身计划”

2022-04-26 09:40 · 稿源：站长之家

高德地图宣布推出Apple Watch版本iPhone用户升级至高德地图最新版，就能将骑行、步行导航信息同步到手表上。用户需将手表升级到Apple watchOS 8. 0 以上，目前已支持Apple Watch Series3/4/5/6/7，以及Apple Watch SE等设备。

丁磊卸任网易传媒董事 4 月 25 日，北京网易传媒有限公司发生工商变更，丁磊退出法定代表人及总经理、董事职务，由网易传媒CEO李黎接任。

荣耀回应 2022 年上市并筹资 450 亿美元传闻 此前有报道称，荣耀考虑 2022 年在国内上市，筹资 450 亿美元。荣耀回应：为不实消息。

五一档首日预售票房仅 5 万 受疫情影响，从今年 3 月 21 日开始，全国电影院营业率始终徘徊在50%上下，多个“票仓”城市影院关停，多地电影院面临着停业危机。 本次五一撤档的影片中，出品方涉及万达影业、阿里影业、爱奇艺影业、优酷等，这让正“缺钱”的长视频平台雪上加霜。

蔚来第 20 万台量产车下线 蔚来今日宣布，第 20 万台量产车在江淮蔚来合肥先进制造基地下线。蔚来表示，从 2018 年到 2021 年，用了三年时间实现了高端智能电动汽车从 1 到 10 万台的跨越。今天，仅用时一年达成了第二个 10 万台，再度刷新行业速度。

华为再面向全球招募天才少年 华为“天才少年”最受关注的是高薪酬，分为三档，最高档为 182 万- 201 万元，第二档为140. 5 万-156. 5 万元；第三档为89. 6 万-100. 8 万元。

抖音&快手抢跑 2022 年 618 大促 先后推出“快手 616 实在购物节”和“抖音 618 好物节”的活动指南。其中，抖音 618 好物节活动时间为 6 月 1 日-6 月 18 日，玩法主要有好物直播间、巅峰任务赛、店铺新人礼金等。活动期间抖音将为商家和带货主播提供大量的流量补贴、红包补贴，以及数据支持。快手活动时间为 5 月 20 日-6 月 18 日，最高可获得价值 10 万元电商官方流量曝光及 15 万元磁力金牛激励。原文链接

这款产品在抖音卖爆了! 如果你仔细观察，可以发现创意打火机在抖音卖爆了。有个做得好的账号几个点值得大家借鉴：1、性感女性拍摄；2、巨长火焰酷炫视觉呈现；3、热门DJ音乐；4、新奇特的产品等这些都能吸引用户注意。大家还可以进行生财思路延展，比如在小红书、微博、快手等多平台销售，建立矩阵账号销售等等。原文链接

视频号新规则:一个账号仅限绑定一个店铺 视频号平台宣布，视频号绑定店铺的规则将逐步调整为“一个视频号仅限绑定一个店铺”。自5月6日起，已绑定一个店铺的视频号，将停止绑定新增店铺，但不影响视频号橱窗商家/达人更换绑定关系。

马斯克440亿美元收购推特 推特表示同意马斯克将以每股54.2美元，总计约440亿美元的价格收购推特。交易完成后，Twitter将成为一家私人控股公司。

vivo X80系列发布 X80系列均搭载自研V1+芯片，支持80W有线快充。vivoX80搭载天玑9000处理器，售价3699元起，X80Pro有天玑9000、骁龙8两种处理器版本可选，售价分别5999元、5499元起。原文链接

抖音发起“全民健身计划” 4月25日-4月30日，抖音将联合世界冠军、演艺明星、健身博主等为群众呈现一系列健身直播课程。武大靖、苏炳添、吕小军、唐佳丽等运动员将亮相“冠军健身课”直播。

苹果智能水壶卖568元 目前苹果中国官网上架了一款HidrateSpark STEEL水壶，容量为620毫升 （21盎司），售价人民币568元。该水壶底部的LED小球可以记录摄水量，并将其同步到健康应用中。

字节跳动来了一位女CFO 全球顶尖律所世达国际律师事务所高级合伙人高准（Julie Gao）将加入字节跳动，接替周受资出任CFO，其主要办公地点在香港和新加坡。

市监总局回应知网涉嫌垄断问题 国家市场监督管理总局在4月25日表示:已关注到各方面反映的知网涉嫌垄断问题，正在依法开展相关工作。

趣头条“网赚”模式失灵 随着近几年快手、抖音等平台崛起，用户获取消息的习惯已经从图文转换到了短视频，自媒体平台的生存空间被不断挤压。以“看新闻赚钱”模式杀入下沉市场的趣头条，如今持续扩大的亏损和内容平台停运等实际表现，显然与原本定下的“减少烧钱投入、补足内容短板”战略背道而驰。原文链接

爱奇艺将开发“网暴信息”识别模型为积极响应中央网信办“清朗·网络暴力专项治理行动”的相关要求，爱奇艺表示，将开发“网暴信息”识别模型，健全网络暴力内容的识别预警机制，细化网络暴力有害信息分级分类处置标准，建立长效治理工作机制;

电子烟企业境外上市需经审查 国家烟草专卖局发布关于促进电子烟产业法治化规范化的若干政策措施（试行）称，应建立对电子烟企业境内外首次公开发行股票并上市申请进行前置性审查制度。国务院烟草专卖行政主管部门履行前置审查职责，拟上市电子烟企业经审查同意后方可履行后续上市程序。

最后一次巴菲特慈善午餐将拍卖 巴菲特计划举办其第21届也是最后一次慈善午餐拍卖活动，拍卖将于6月12日在eBay上开始，并将于6月17日结束。

网易云音乐灰度测试Hi-Res音质 网易云音乐开启Hi-Res音质灰度测试，仅支持VIP会员开启。据介绍，Hi-Res音质单首音乐体积超过30MB，比无损音质解析度更高。

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    为了顺应用户的健身热潮，今天，抖音正式发起“全民健身计划”， 4 月 25 日- 4 月 30 日，抖音将联合世界冠军、演艺明星、健身博主等为群众呈现一系列健身直播课程...武大靖、苏炳添、吕小军、唐佳丽等运动员将亮相“冠军健身课”直播，为大家带来健身操、腿部训练、搏击等健身课程...抖音 3 月 31 日发布的《抖音运动健身报告》显示， 2021 年，抖音运动健身视频数量同比增长134%，创作者数同比增长39%；健身类主播涨粉同比增加208% ，直播收入同比增加141%...

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