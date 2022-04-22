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不到一个月，已有近50万淘宝商家开通“顺手买一件”功能

2022-04-22 17:36 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月22日 消息:今年 3 月，淘宝天猫“顺手买一件”新增“跨店”功能，内测商家报名的商品可通过“跨店顺手买一件”推荐给从未购买过该品类的新客户。开通“顺手买一件”的商家在没有额外费用投入情况下，能带来新增交易。

数据显示，不到一个月的时间，已有近 50 万淘宝商家开通“顺手买一件”功能，带给淘宝中小商家近 750 万个新增订单。

一位经营美妆护肤品代购的淘宝商家透露，在使用这项新功能一周后，其新店的订单从 600 多件增长到 4000 多单。

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