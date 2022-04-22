不到一个月，已有近50万淘宝商家开通“顺手买一件”功能

站长之家(ChinaZ.com) 4月22日 消息:今年 3 月，淘宝天猫“顺手买一件”新增“跨店”功能，内测商家报名的商品可通过“跨店顺手买一件”推荐给从未购买过该品类的新客户。开通“顺手买一件”的商家在没有额外费用投入情况下，能带来新增交易。
数据显示，不到一个月的时间，已有近 50 万淘宝商家开通“顺手买一件”功能，带给淘宝中小商家近 750 万个新增订单。
一位经营美妆护肤品代购的淘宝商家透露，在使用这项新功能一周后，其新店的订单从 600 多件增长到 4000 多单。
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据澎湃新闻报道，外卖骑手赵某接到家住长宁区的朱女士的一个外卖订单，在超市购买270元左右的物资后，他向朱女士索要了330元的跑腿费...调查查明，外卖骑手赵某4月以来，通过平台接单、小区蹲点、朋友介绍等方式接单，在为客户代买、配送蔬菜、水果等商品的过程中，不仅私下联系客户提高跑腿费，还在将代购物资送抵目的地后，现场恶意加价，非法牟利2万余元......
淘宝联盟发布了关于高收入淘宝客升级企业通知，平台要求连续 12 个自然月总收入达到￥ 50 万元的淘宝客需升级为企业主体...淘宝联盟表示，为了构建更良性循环的淘宝客经营生态，同时调研年度收入超过 50 万元以上的淘宝客，通常存在团队/公司化运作的经营现状，故淘宝联盟平台将要求连续 12 个自然月总收入达到￥ 50 万元的淘宝客推广者，需注册认证支付宝企业账号，并将淘宝联盟账号更新为企业主体进行淘宝客推广经营.......
去年我关注了 500 多个同行，年底还有 300 多个在更新的，前几天又看了一眼，还在坚持的，不超过 100 个了，至于原因，要么是不赚钱，只会写作不会搞流量也不行，要么是思路枯竭，主动思考是一件反人性的事情，坚持一天还行，天天搞谁都吃不消...你生命中所有的遇见都是你的过去、现在以及你的未来所呈的像...这是不是就意味着主宰你的思想，你的身体和行动的人，其实就是你自己，你完全可以不被世俗的观念所束缚，也可以不被那些贪嗔痴的念头所控制，就像你可以随时把手机关掉，那一刻，全世界就只有你自己是真实不虚的......
以鲁迅的“呐喊”为例，论斤卖，一本才7. 5 元，而在京东当当上去单独的搜，价格都要 16 元左右，整整贵了一倍...这个商品销量就达到了8. 7 万件，即便一单只有 2 元收益，也能获利 17 万，而相似的商品在该店铺内还有十几个，销量少的几百单，最多的达到了 10 万+，算总利润的话非常惊人......
结合新榜旗下数据工具和吴未介绍，刚刚过去的这个 3 月，“这不科学啊”全网涨粉约 88 万，其中抖音 34 万，快手 29 万，小红书近 15 万，视频号 10 万，目前全网粉丝量近 2400 万...到现在，账号视频有了成熟的制作方式，参与人员也逐渐稳定：共6- 8 人服务于该账号，包括大学教授、短视频编导、视频制作人员和出镜演员等...他们会将视频分发到全网 10 个左右的平台，抖音、快手、视频号和小红书是主要阵地，且抖音账号视频的完播率能达到45%以上......
用户开始咨询之后，客服的工作只是引导用户预约服务，期间可能会涉及一些医院介绍以及近期活动的介绍；用户到店之后，前台会帮助用户登记信息，引导用户关注公众号、视频号等；医生和护士在这个过程中都只是一些常规的医疗建议指导...俞胜：在用户下单之后会立刻安排手术，医生助理会第一时间添加用户的微信，做一些术前术后的跟踪，以及活动的提醒；手术完成后会有一个1- 3 天的住院时间，这期间治疗室的护士会给他做一些术后的护理工作......
故事的转折发生在成成一次休假之后，成成休假期间回了上海，去了一家私人影院，他感觉这是一次愉快的体验，并且通过他的观察，私人影院生意十分火爆，他有预感私人影院正处于一片蓝海，创业的念头开始在心里萌芽...首先私人影院的私密性介于很私密和半私密之间，人们会选择去电影院看新上映的电影，如果追求更私密的话，也会选择在家上网看，导致私人影院的需求不会很大，有可能只是一个伪需求...我们都知道，私人影院会提供过夜服务，而国家有规定，像网吧酒店等提供过夜服务必须要做身份登记，但是私人影院一般是不登记的，也不跟公安联
目前iQOO Neo6已在官方网站接受预约，截至19点，iQOO Neo6在官网预约人数将近50万人，人气火爆...具体来说，它采用6.62英寸OLED中置挖孔直屏，搭载高通骁龙8旗舰处理器，后置主摄为6400万像素，支持OIS光学防抖...iQOO Neo6加入了叠瀑稀土散热系统，充分解放了顶级旗舰芯片的性能实力...续航充电方面，iQOO Neo6将带来双电芯80W闪充，搭配4700mAh超大电池，至快充电5分钟可满足126分钟《王者荣耀》的运行，堪称是续航焦虑”用户的最佳解决方案...
淘宝宣布账号名可以修改，入口在我的淘宝>设置>账号与安全>淘宝账号...淘宝公布数据称，自公布改名之后，有300万人连夜修改淘宝名...
2016年，蜜雪冰城门店数量达到2500家;2021年，这个数字突破2万家，有媒体形容它“用一年多时间完成之前20年的开店总量”...蜜雪冰城号称“每年卖出13亿杯奶茶”，折算下来，平均一天能卖350万杯...蜜雪冰城官网显示，县级城市、地级城市、省会城市每年加盟费分别为7000元、9000元和11000元，除加盟费外，开店还需要合同履约保证金、品牌管理费、茶饮制作设备等其他费用...10月，蜜雪冰城宣布正在接受广发证券辅导，拟于近期在A股上市，估值约200亿元......
本月，基于快节奏时代人们的阅读需求，抖音围绕读书日发起了活动...俞敏洪在读书的时候习惯做笔记，读完回头再看笔记，所以现在读书越来越快，读书..
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2022 年 4 月 22 日，由上海艺赛旗软件股份有限公司联合RPA中国共同举办的《透视全业务 精进全流程—艺赛旗iS-RPM产品（机器人流程挖掘）发布会》..
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但这里在告诉大家如何选购还是要先提醒各位，市面上那些号称一周可以快速美白，清洁效果强的产品，一定要留心规避，这种震动频率过高的电动牙刷，..
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