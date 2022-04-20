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异度之刃3什么时候发售 2022异度神剑3发售时间

2022-04-20 17:33 · 稿源：站长之家

异度之刃3在2022年发售大家都知道了，但是很多玩家还不清楚在几月份发售，下面就来为大家详细的介绍一下异度之刃3什么时候发售。

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异度之刃3发售日期:

2022年7月29日。

任天堂于今年2月首次发表的《异度之刃》系列最新作 Nintendo Switch 角色扮演游戏《异度之刃3（Xenoblade3）》，于4/19公开了第二波宣传影片，并且宣布将于7月29日提前上市。

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本作的游戏舞台，是由科维斯（ケヴェス）和安格努斯(アグヌス)，两个互相敌对的国家所构成的世界「艾欧尼翁(アイオニオン)」。6名分属两国的少年少女，将为了寻找「真正的敌人」以及这个世界的真相而携手，连结过去与未来，生命的故事就此展开。

虽说官方最早在2月的 Nintendo Direct 发表会上宣布《异度之刃3》将于9月发售，但是今日公开的宣传影片则确认游戏将提前至7月29日发售，在宣传影片中也可以见识到这次3代的战斗系统部分面貌。

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随着发售日的确定以及第二波宣传影片的公开，官方也宣布了《异度之刃3》Collector's Edition 的消息。这次的 Collector's Edition 除了游戏本体外，还包含了游戏原创美术集以及游戏卡片收纳盒在内。

《异度之刃3》目前预定于7月29日正式发售，一般版建议售价8778日圆（下载版8700日圆）、Collector's Edition 建议售价12078日圆(下载版12000日圆)。

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