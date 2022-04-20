2022年3月全球热门移动游戏下载量TOP10：《Merge Master》位居榜首

站长之家(ChinaZ.com) 4月20日 消息:今日，全球领先的移动应用&手游情报平台SensorTower发布了 2022 年 3 月全球热门移动游戏下载量TOP10，其中Homa Games《Merge Master》位居榜首。

数据显示， 2022 年 3 月，全球手游在 App Store 和 Google Play 的下载量为 47 亿次，同比增长2.4%。印度市场以7. 6 亿次下载排名第1，占全球总下载量的16%。美国市场以8.7%的下载量排名第2，其次是巴西市场，占7.6%。

Homa Games《Merge Master》(也被称为《Merge & Fight》)，以 2830 万次下载，位列 3 月全球移动游戏下载榜榜首。印度是该游戏第一大市场，贡献了38%的下载量；其次是巴西，占7.5%。

注：下载量仅统计App Store和Google Play，不包括第三方安卓市场。

Garena《Fre Fire》以 2550 万次下载排名第2，相较去年同期增长41.8%。印度是下载量最大的市场，占35.5%；其次是巴西，占9%。

排名前五的另外 3 款游戏依次SYBO Games《Subway Surfers》、Lion Studios《Army Commander》， Zynga《Fill The Fridge》。

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