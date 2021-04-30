苹果 iPhone 14 概念图曝光 与前代差别不大

预计苹果将于今年 9 月份召开发布会，推出iPhone14 系列手机等新品，但是目前从供应链等方面传出的消息已经基本将新品的信息完全曝光，尤其是iPhone 14。日前就有爆料者综合传闻制作了iPhone 14/Max的概念渲染图。

根据分析师 Jeff Pu 的报告，iPhone14 已经正式进入工程验证阶段，这意味着 iPhone14 的主要功能已经确定，不会增加新功能了。

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