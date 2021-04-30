苹果 iPhone 14 概念图曝光 与前代差别不大

预计苹果将于今年 9 月份召开发布会，推出iPhone14 系列手机等新品，但是目前从供应链等方面传出的消息已经基本将新品的信息完全曝光，尤其是iPhone 14。日前就有爆料者综合传闻制作了iPhone 14/Max的概念渲染图。
根据分析师 Jeff Pu 的报告，iPhone14 已经正式进入工程验证阶段，这意味着 iPhone14 的主要功能已经确定，不会增加新功能了。
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虽然苹果在9月份才会召开发布会，推出iPhone 14系列手机等新品，但是目前从供应链等方面传出的消息已经基本将新品的信息完全曝光，尤其是iPhone 14。据悉，iPhone 14系列今年依然分为4款产品，不过标准版的产品规划有些变动，mini版的小尺寸机型被一款大尺寸的Max取代，配置和设计上与iPhone 14完全保持一致。近日，有海外爆料者综合传闻制作了iPhone 14/Max的概念渲染图，从图片上可以明显看出，iPhone 14系列相较于iPhone 13系列标准版没有任何的改变。iPhone 14系列正面依然是小刘海造型，直角边框，背部造型布局也完全一致，左上角的?
最明显的就是产品线上的变化，延续了两代的mini机型将被取消，iPhone 14的两款入门机型将分别是6.1和6.7英寸机型，新增了大屏幕的iPhone 14 Max，作为低价的大屏版本，这两款新机都将维持小刘海方案...另外需要注意的是，除了外观设计上完全没有任何变化，近期还有很多消息表明iPhone 14系列很大概率会维持当前的A15芯片，新一代的A16芯片将会是iPhone 14 Pro系列的专属配置......
此前一直有消息称，今年iPhone 14 Pro系列将带来更大的变化，其中之一就包括会升级为打孔屏，彻底消灭掉刘海...首先在外观上最显眼的部分就是屏幕上方，iPhone 14 Pro系列将彻底摒弃备受吐槽的刘海屏，终于在2022年追上了安卓已经沿用了多年的挖孔屏方案...至于其他方面，iPhone 14 Pro则与前代没有什么明显的变化，依然是直角边框，按键、开孔的方式和布局也基本一致......
不出意外的话，苹果会在今年9月推出全新一代的iPhone 14系列新机，从目前曝光的一些信息来看，该系列会存在一些比较大产品线变化。首先最明显的就是mini机型取消，iPhone 14的两款入门机型将分别是6.1和6.7英寸机型，将新增大屏幕的iPhone 14 Max，作为低价的大屏版本，这两款新机都将维持小刘海方案。日前，有海外爆料者在社交平台上公布了全新机型iPhone 14 Max的概念图，提前展示了该机的一些外观设计。网曝iPhone 14 Max概念图根据图片显示，iPhone 14 Max整体设计上与iPhone 14，或者说iPhone 13完全相同，均是延续了当代产品的方案?
根据目前多方爆料显示，将在今年9月秋季发布会上登场的iPhone 14 Pro将带来巨大改变，终于抛弃多年刘海屏，改用挖孔屏，屏占比明显提升。今晚，海外博主@Volodymyr 就带来了关于iPhone 14 Pro的最新外观，通过渲染画面展示了该机的全方位设计。根据截图显示，iPhone 14 Pro整体设计基本完全与前代相同，依然是直角边框加上后置三摄的方案，机身材质应该依然是亮面不锈钢，每一代传承下来的白色版本也不会缺席。值得注意的是，此次曝光的图片中感叹号”挖孔与往常不太一致，整个挖孔的面积非常巨大，其实与目前iPhone 13系列的小刘海并没有
根据分析师 Jeff Pu 的报告，iPhone14已经正式进入工程验证阶段，这意味着 iPhone14的主要功能已经确定，不会增加新功能了...预计 iPhone14Pro 和 iPhone14Pro Max 将搭载 A16芯片，A16芯片的尺寸比 A15更大，而且会使用台积电4nm 工艺...
本应该在iPhone 14上出现或者说消费者极为期待的一些升级，推迟了。今天下午我们报道了A16处理器大概率将采用4nm工艺，而3nm要等到A17上马。不仅如此，传言了有段时间的潜望式多倍变焦镜头，似乎也难以在iPhone 14这一代上出现。The elec报道称，本周三，韩国公司Jahwa Electronics表示将投资1910亿韩元（约合9.92亿人民币）建设一座生产新型OIS光学稳定器器件的工厂。有趣的是，苹果被曝在去年上半年造访了Jahwa Electronics，洽谈合作。外界很容易将两者联系起来，并认为新工厂将独家为苹果供应iPhone所需的前往式变焦头所用模块，2023?
据外媒最新消息称，苹果正在秘密准备屏下人脸识别功能，而iPhone 16首发，如此说来的话，你是不是很期待？...针对DSCC分析师罗斯-杨3月30日发布的一条推文，预测iPhone 16将采用显示屏下的Face ID，郭明錤在周六上午提出，他的预测是一样的:显示屏下的Face ID将在2024年到来（iPhone 16）...至于为什么这个概念会在那个特定的机型中出现，郭明錤补充说这个时间安排与其说是技术问题，不如说是营销目的......
今天上午就有博主@豆子发了芽 曝光出了一份iPhone 14 Pro详细尺寸说明图，其中显示iPhone 14 Pro的整体设计上与前代类似，但是厚度达到了7.85mm，相比当前iPhone 13 Pro系列的7.65mm要厚了2mm...但需要注意的是，此次尺寸图上显示iPhone 14 Pro的感叹号挖孔占地面积非常巨大，其实整体上来看与iPhone 13 Pro的小刘海差别并不是很大，最终效果可能会有些不如人意，没有之前大家想象的效果震撼......
行业人士推测iPhone 14和iPhone 14 Pro可能配备6.1英寸（或 6.06 英寸）OLED面板，分辨率为1170 x 2532，而iPhone 14 Max 和 iPhone 14 Pro Max可能配备6.7 英寸（或 6.68 英寸）1284 x 2778 OLED屏幕...据报道，iPhone 14基础款将售价799美元，iPhone 14 Max将售价899美元......
去年9月，全球首款搭载HarmonyOS的激光打印机华为PixLab X1正式发布，打印机支持靠近配网、一碰打印、远程打印、身份证智能复印等一系列功能...@华..
据新抖数据统计，2021年12月19日-2022年2月17日期间，刘畊宏共开播9场，累计带货665.42万元...2022年2月18日，刘畊宏放下带货，开始做起了健身直播..
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