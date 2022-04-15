字节跳动元宇宙公司Pico接盘脸萌北京100%股权

3 月 29 日，数字产业智慧零售领域独角兽企业来酷科技隆重召开 2022 来酷宇宙生态发布会，在宣布布局元宇宙赛道的来酷也成为数码行业首个元宇宙数字藏品发布者...在本次发布会上，来酷科技CEO周铭正式发布来酷元宇宙战略，并与多位行业专家畅谈元宇宙未来...未来，来酷将携手更多合作伙伴不断创新拓展数字藏品的品类和玩法，并以此为契机，进一步两来酷零售元宇宙“来酷星球”中的人货场从生态化的角度，诠释出全新的链接赋能，并对来酷原有OMO体系中的产品进行功能延伸，在平行宇宙中相互呼应...