字节跳动元宇宙公司Pico接盘脸萌北京100%股权

站长之家（ChinaZ.com）4月15日 消息:企查查APP显示，4月13日，脸萌（北京）信息技术有限公司发生工商变更，原股东脸萌技术(香港)有限公司退出，新增Pico关联公司上海屏可科技有限公司为股东，持股100%。
企查查信息显示，该公司成立于2015年，法定代表人为王奉坤，注册资本34.74万元人民币，经营范围包含:销售自行开发的产品;经济贸易咨询;企业管理咨询;投资咨询等。2月24日，张利东退出该公司法定代表人、经理及执行董事职务。
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成都聚沙成塔科技有限公司于4月6日成立，法定代表人为李飞，注册资本1000万人民币，经营范围包括技术服务、技术开发、技术推广；软件开发；互联网信息服务等...
从他们背后站着的资方来看，有字节跳动、元气森林、百度风投等产业资本，也有 IDG 资本、红杉中国、梅花创投和天图投资等一线风投机构...也有的项目在一年内多次获投，比如主打粥类的方便速食品牌黄小猪在2021年接连完成种子轮、Pre-A 轮和战略融资;珍味小梅园在2021年完成了 A、B 两轮融资...至今「惣菜半製品」（熟食半成品）已经是日本餐饮行业不可缺少的一部分，其市场渗透率或达60%...2021年第三季度财报显示，味知香实现营收5.7亿元，那么从营收来测算，味知香品牌在 C 端的市场占有率不足1%......
但被告既未及时删除侵权视频，也未采取任何必要措施，导致侵权账号仍在持续发布侵权视频...法院经审理认为，被告运营的某视频平台（以下简称“A平台”），在应知用户利用其所提供信息存储空间，实施侵害两原告视听作品信息网络传播权行为的情况下，虽然采取了通知-删除措施，但未能“有效制止侵权”，应对A平台用户提供 38 条被控侵权视频的行为承担立即停止侵权、赔偿经济损失及维权合理开支共计 30 万元的民事责任......
文书显示，原告字节跳动称，爱奇艺公司网站中存在大量《玛莎与熊》的完整剧集内容或剧集片段，多次向其发送侵权通知函后，网站仍然存在大量侵权内容，侵害了字节跳动享有的信息网络传播权...法院审理认为，涉案侵权视频中存在合集，并配有合集封面和简介，故相关视频显然经过归类和整理，爱奇艺对网络用户的侵权行为构成明知和应知，构成帮助侵权，最终判处爱奇艺公司赔偿字节跳动公司共计33.92万元...
针对网传“字节跳动 2021 年广告收入 2800 亿，超全国电视台总和”消息...2022 年 1 月，路透社曾推测字节跳动全年收入约为 580 亿美元，但并未提及广告收入及占比...抖音还表示，该谣言的传播轨迹上，也发现了明显的黑公关推动痕迹...
企查查APP显示，3月25日，广州魔爆网络科技有限公司发生工商变更，原股东均退出，新增B站关联公司上海哔哩哔哩科技有限公司为股东，持股100%...该公司成立于2022年1月，法定代表人为郑彬炜，注册资本107.4万元人民币，经营范围包含：动漫游戏开发；软件开发；网络文化经营；互联网信息服务；第二类增值电信业务等...
3 月 29 日，数字产业智慧零售领域独角兽企业来酷科技隆重召开 2022 来酷宇宙生态发布会，在宣布布局元宇宙赛道的来酷也成为数码行业首个元宇宙数字藏品发布者...在本次发布会上，来酷科技CEO周铭正式发布来酷元宇宙战略，并与多位行业专家畅谈元宇宙未来...未来，来酷将携手更多合作伙伴不断创新拓展数字藏品的品类和玩法，并以此为契机，进一步两来酷零售元宇宙“来酷星球”中的人货场从生态化的角度，诠释出全新的链接赋能，并对来酷原有OMO体系中的产品进行功能延伸，在平行宇宙中相互呼应...
如果物理世界的人类以国家、种族、皮肤颜色来划分，那元宇宙中的数字人的划分又是另外一种形式，比如有身份的虚拟人——虚拟化身和虚拟IP，没有身份的虚拟人——各式各样、承担不同角色和功能的“NPC”虚拟人...2021 年国内虚拟人赛道最大的两个融资都来自于社交领域...比如跟相芯合作的车企，在上汽荣威RX5 MAX、荣威ERX5 MAX两款车型上，用户可以借助APP创建虚拟人物，并可以手动调整脸型、肤色、发型、装扮和其他变量，打造独元宇宙中独属于自己的数字化身......
天眼查信息显示，北京字节跳动科技有限公司与北京爱奇艺科技有限公司侵害作品信息网络传播纠纷裁判文书公开...为维护合法权益，原告多次向被告发送侵权通知函，要求被告积极采取措施，删除侵权内容，停止侵权行为...法院审理认为，涉案侵权视频中存在合集，并配有合集封面和简介，故相关视频显然经过归类和整理，爱奇艺对网络用户的侵权行为构成明知和应知，构成帮助侵权，最终判处爱奇艺公司赔偿字节跳动公司共计33. 92 万元...
去年9月，全球首款搭载HarmonyOS的激光打印机华为PixLab X1正式发布，打印机支持靠近配网、一碰打印、远程打印、身份证智能复印等一系列功能...@华..
据新抖数据统计，2021年12月19日-2022年2月17日期间，刘畊宏共开播9场，累计带货665.42万元...2022年2月18日，刘畊宏放下带货，开始做起了健身直播..
小米在日本市场推出Redmi Note 10T新机，4GB+64GB售价34800日元（约合人民币1765元），虽然与在印度市场推出的机型同名，但配置却有差异...Redmi ..
在回复网友有没有勇气再做款手机的提问时，罗永浩回复称：因为要烧投资人的钱，所以我确实没这勇气了...而对于这个显示，老罗也是吐槽称，这么优秀..
据VGChartz的主机销量数据，截至今年3月，微软XSX/S主机自发售以来（第17个月）的全球总销量已达13867499台...作为对比，微软前代主机Xbox One发售..
华为发布MateBook 14非触屏版新款笔记本电脑，与此前发布的MateBook 14不同的是，前者采用了一块非触摸的屏幕，不过价格也减少了300元，售价5399元..
4月16日晚间，滴滴出行公布第四季度财报称，按照美国通用会计准则（GAAP）计算，第四季度总营收为407.77亿元，较上年同期的466.99亿元下降13%，归..
在去年12月3日，滴滴出行就曾发布消息称：“经认真研究，公司即日起启动在纽交所退市的工作，并启动在香港上市的准备工作...根据滴滴最新发布的财..
针对滴滴发布自美退市相关公告一事，证监会回应称，这是企业根据市场和自身情况作出的自主决策...滴滴自主退市这一特定个案，与其他在美上市中概股..
同城业务量累计完成29.2亿件，同比增长5.6%；异地业务量累计完成208.8亿件，同比增长12.0%；国际/港澳台业务量累计完成4.3亿件，同比下降19.1%.....
华为Mate 40 Pro 4G版将在今晚20:00至18日开启限时直降500元的活动，到手价5599元起...核心性能上，华为Mate 40 Pro 4G版搭载麒麟9000旗舰芯片，采..
这又是一个典型的短期多轮融资项目，暗示出投资人对这个项目所处赛道的信心——深维智信定义自己是“销售赋能的 AI-SaaS 企业解决方案服务商”，这..
正如“帅农鸟哥”视频下方的网友评论，“农村生活的流量密码，属实被玩明白了”...在充满风格化的视频中，“帅农鸟哥”用快节奏剪接、专属BGM、招..
据WL，在Windows 11上，微软彻底”封杀了秒针显示，甚至修改注册表的路子也被堵死，相较于Win10，实在是有些不近人情...文章解释，秒针属于强刷新..
2022年4月17日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于近视的，问题是“年轻时近视的人，老了不会得老花眼，这种说法正确吗？”这个自然是错误的，下..
一位YouTuber将MacBook Pro的扬声器跟市场上最好的Windows笔记本电脑进行了比较，结果发现，苹果赢得了这场比赛...MacBook Pro扬声器的频率响应将..
贾净东表示，X80系列依然是最强大的vivo影像科技，无论是最新的自研芯片、蔡司光学镜头、T*镀膜、还是高质感真彩的影像系统，在光学影像和计算影像..
由于美国市场的二手车价格飞涨，特斯拉宣布调整租赁政策，租赁旗下任何电动汽车的客户期满后都不能选择购买相应的电动汽车...而此前早在2019年，特..
2022年4月17日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于驾驶安全知识的，问题是“平时驾车出行，什么地方不能随便停车？”这个问题其实很简单了，下面..
美妆赛道还能怎么突围?有一位16万粉丝的主播凭借一个护肤新概念，1个月带货500万...而就是这样一个粉丝量和视频数据并不算特别亮眼的账号，近30天..