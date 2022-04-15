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字节跳动元宇宙公司Pico接盘脸萌北京100%股权

2022-04-15 14:34 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）4月15日 消息:企查查APP显示，4月13日，脸萌（北京）信息技术有限公司发生工商变更，原股东脸萌技术(香港)有限公司退出，新增Pico关联公司上海屏可科技有限公司为股东，持股100%。

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企查查信息显示，该公司成立于2015年，法定代表人为王奉坤，注册资本34.74万元人民币，经营范围包含:销售自行开发的产品;经济贸易咨询;企业管理咨询;投资咨询等。2月24日，张利东退出该公司法定代表人、经理及执行董事职务。

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