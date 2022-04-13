WatchOS 9可能会加入低功耗模式和新的心房颤动功能

站长之家(ChinaZ.com) 4月13日 消息:Apple Watch可能会在即将推出的watchOS 9中加入一直保持的低功耗模式，该模式也有望扩展其现有的健康功能。

苹果预计将在 6月的 WWDC上推出watchOS 9 ，一份新报告称它将包括健康和电池供电功能，以及Apple Watch的外观更新。

据彭博社报道，watchOS 9将引入新的低功耗模式。目前，Apple Watch可以根据用户的选择进入Power Reserve模式，并在电池电量降至10%时自动进入。

Power Reserve会关闭除时间以外的所有Apple Watch功能。然而，彭博社声称，在watchOS 9下，低功耗模式将允许苹果手表继续运行某些应用程序。新模式很可能类似于iPhone上的低功耗功能，除此之外，它会降低屏幕亮度。

据报道，watchOS 9还可能扩展当前有关心房颤动的健康功能。虽然不确定此版本是否发布，但如果它发布时，它将用于监测一个人在特定时期内处于心房颤动状态的频率。

目前的爆料消息称，苹果暂时不会加入有期待已久的血压监测功能。不过，新报告还声称，苹果将在Apple Watch中添加更多锻炼类型，以及额外的跑步指标。

（举报）