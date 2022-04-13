苹果Apple Watch体温监测功能或今年推出 血压和血糖监测推迟推出

站长之家(ChinaZ.com) 4月13日消息:据彭博社记者Mark Gurman报道，尽管在血压和血糖监测方面遇到了开发问题，但苹果仍然计划在今年为Apple Watch增加体温监测和新的健康功能，此外，iPhone的健康应用中也有多项新功能。

图片来自 Apple

据报道，苹果公司一直在为Apple Watch开发一个新的传感器，能够确定用户是否有高血压，但在员工身上测试该技术时，准确性一直是个问题。据称，该功能能够告诉用户他们是否可能患有高血压，而不是提供具体的收缩压和舒张压读数。据称，苹果公司在这项功能上至少已经工作了四年，但最早也要到2024年才能准备好，可能会推迟到2025年。

苹果还在研究无创血糖监测，但据信该功能仍需几年时间，该公司还没有确定发布年份。与此同时，苹果公司已经讨论了在Apple Watch和iPhone的健康应用上改进对第三方血糖仪的支持，以帮助糖尿病患者。

作为watchOS9的一部分，苹果正计划改进其现有的心房颤动检测功能，增加新的功能，测量一个人在一定时期内处于心房颤动状态的时间。在Apple Watch的锻炼应用中，可能还会有更多的锻炼类型和额外的跑步锻炼指标。

iOS16可能会对健康应用进行改进，扩大睡眠跟踪功能，并增加新的药品管理和女性健康功能。据称，苹果正在开发一个药品管理工具，允许用户将药片扫描到健康应用中，并提醒用户服药，但定于今年推出的初始版本不太可能包括苹果计划的所有功能。

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