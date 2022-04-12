绝地求生4月13日维护到几点 4.13吃鸡更新维护公告

2022年4月13日，这天绝地求生的正式服即将开启新一轮的更新维护，此次的维护时间非常长，是九个小时，主要是更新第17赛季第一轮的更新内容，下面就来为大家分享一下此次绝地求生的更新维护公告。

【绝地求生正式服维护公告】

各位玩家大家好，我们将在北京时间4月13日8点30分开始正式服的停机维护。

- 维护开始时间:北京时间4月13日（星期三）8:30(预计维护时长9小时)

- 维护内容:

1. 优化服务器，更新【PC】第17赛季第1轮更新公告中提到的各项内容

维护结束后，请各位玩家重新启动steam客户端获取更新。

注:开服时间可能会根据具体情况进行调整。如果开服时间发生变化的话，我们将会及时进行公告。由此带来的不便还请大家谅解。

第17赛季第1轮更新内容汇总:

正式服维护时间

4月13日（具体时间我们会在之后更新）

※ 此公告中提到的各项新功能和更新事项可能会由于BUG、游戏内问题、社区论坛反馈等原因进行修改或取消。如果更新内容出现变动的话，我们将会及时通知大家。

萨诺回归

看过2022年开发计划的玩家们应该已经知晓，在本次更新后PUBG萨诺将会变回最初推出时的样子。这段时间以来，为了保证公平且稳定的游戏性并对地图主题进行优化，我们一直在持续对萨诺进行各种大大小小的改动。但在不断听取玩家们的反馈意见后，我们逐渐意识到我们所期待的积极正向的游戏性在当前版本的萨诺中是无法找到的。

为此，我们决定遗憾地告别陪伴了我们很长一段时间的新版萨诺，并带着刚出发时的初心迎回原版萨诺地图。而且我们也在考虑在原版萨诺上为大家带来后续更新。

那么话不多说，一起来重新认识一下原版自闭城（Bootcamp）的Y字型建筑和Docks、Ruins、Quarry等老地标性区域，感受这绿色雨林主题的风采吧!

主要变更事项

Bootcamp

在这个萨诺人气最高的热门跳点中，那座代表性的Y字型建筑已经重新伫立在了空旷的训练设施中。

Ruins

平整开阔的密室房顶又回来了!

Docks（之前的Getaway）

该区域中已拆除了观光度假村，并重新建起了停满货船的港口。

Quarry

浸水的石灰岩采石场也已改建成了原来的样子。

Bhan

该区域中的无名房区已变回了原本的模样。

如上图所示，Mongnai（之前的Airfield）、Cave、Mountain、River、Pai Nan、Khao、Sahmee和Kampong等区域也都变回了最初的样子。

建筑物墙壁和掩体等部分材质将会应用新版萨诺的贴图。

随着原版萨诺的回归，下列功能将会被移除: 电波干扰背包 诱饵弹 物资运输车

下列道具则仍会在原版萨诺中刷新: 武器 M79 40毫米烟雾弹 Mk12 铁拳火箭筒 C4 战术装备 无人机 应急处理装备 观测镜 战术背包 其他 山地自行车



新枪械:ACE32

7.62毫米口径突击步枪一向以强大的火力闻名，但要想熟练使用它们的话就需要具备较高的压枪技巧。在本期更新中，我们将为大家带来一把与众不同的新款7.62毫米口径突击步枪 - ACE32。这把枪械拥有较小的后坐力和较高的稳定性，因此对压枪技巧的要求相对较低。

与现有的7.62毫米口径枪械Beryl M762相比，ACE32要更容易上手，而且没有配件类型的限制。目前在PUBG中，可以使用全自动射击模式的7.62毫米口径枪械与5.56毫米口径枪械相比数量较少，我们希望ACE32的到来可以改善这种局面。

ACE32将在所有地图中刷新。

武器栏:主武器

添加该枪械的模式: 普通比赛、竞技比赛、自定义比赛、沙盒模式（PC）、训练场 自定义比赛 – 电竞模式中不会刷新该武器。



事项 说明 枪械类型 突击步枪 使用弹药 7.62毫米弹药 射击模式 单发、全自动 伤害量 43 有效射程 400 子弹速度 720米/秒 射速（全自动射击间隔） 680发/分钟 瞄准镜配件 最高支持6倍瞄准镜 枪口配件 所有突击步枪枪口配件 握把配件 所有突击步枪握把配件 弹匣配件 所有突击步枪弹匣配件 枪托配件 战术枪托

竞技比赛 – 第17赛季

在本次更新后，竞技比赛将会迎来新的赛季。而随着新赛季的来临，我们也将根据玩家们上个赛季的最终段位来发放赛季奖励。更新结束后可别忘了去确认一下自己在第16赛季中取得的奖励喔!

段位 第16赛季奖励列表 青铜 PUBG ID卡青铜徽章 白银 PUBG ID卡白银徽章 黄金 PUBG ID卡黄金徽章 竞技降落伞皮肤 铂金 PUBG ID卡铂金动态徽章 竞技降落伞皮肤 钻石 PUBG ID卡钻石动态徽章 竞技降落伞皮肤 大师 PUBG ID卡大师动态徽章 PUBG ID卡大师动态名牌 竞技降落伞皮肤 前500名 前500名额外奖励: PUBG ID卡前500名动态徽章 PUBG ID卡前500名动态名牌

在第16赛季奖励中，除了永久性收藏道具 - 降落伞皮肤外，其他的奖励都将采用“解锁”机制。解锁型奖励只能在解锁后的一个赛季内进行使用。

在新赛季开始时，解锁型奖励会自动发放到玩家们的物品栏中。

在竞技赛季结束后，服务器将开始维护。系统会在维护期间将除降落伞之外的所有赛季奖励从各位玩家们的物品栏中回收。

加入新道具

在本次更新后，竞技比赛中将会刷新下列道具。

地图中刷新 ACE32 山地自行车 M79

补给箱中刷新 P90



排行榜入榜条件变更

今后在所有地区，进入竞技比赛排行榜所需的最低段位将变为黄金5。

战术装备

在对最近推出的战术背包和观测镜的反馈意见和指标数据进行分析后，我们发现与原本的策划意图相比，这些战术装备的性能有些太过强力了。我们虽然很乐于看到大家喜欢这些新功能，但为了游戏平衡性考虑，我们还是决定对其进行改动。

说到观测镜，这件道具较为安全的自动索敌功能有些过于强大了。经过判断，我们认为这种低风险、高回报的功能无法通过单纯的平衡性调整来优化，而是需要投入更多时间对其进行追加设计和开发。因此在本次更新中，我们暂时不会对观测镜进行改动;相关改动事项将在之后的第17赛季第2轮更新中与大家见面。

战术背包

今后战术背包中将无法装入其他的战术装备（无人机、应急处理装备、观测镜）。

地图轮换

在本次更新后，原版萨诺将代替卡拉金成为普通比赛的轮换地图。而竞技比赛的地图阵容则依旧由艾伦格、米拉玛和泰戈这三位固定成员组成。

普通比赛 艾伦格、米拉玛、泰戈、褐湾、萨诺

竞技比赛 艾伦格、米拉玛、泰戈



场景

艾伦格 荣誉殿堂中新增了PGC2021冠军战队NewHappy的战队LOGO、夺冠照片和奖杯等物品。 部分区域（出生点、Shooting Range、Quarry、Georgopol、Pochinki）中新增了用来传达各种PUBG消息的电子屏幕。 5周年纪念装饰已被移除。 建筑物上移除了暗示原版萨诺回归的涂鸦。

米拉玛 建筑物上移除了暗示原版萨诺回归的涂鸦。



训练场

训练小助手功能中新增了ACE32。

经过观察，我们发现某些道具在训练场中经常会被玩家用来妨碍他人练习。为此我们决定在训练场中禁用下列道具，将其从训练小助手功能中移除。 燃烧瓶 蓝圈手榴弹 C4 粘性炸弹



街机模式 – 团队淘汰竞赛

团队淘汰竞赛中新增了ACE32起始套装。 组成物品:ACE32、红点瞄准镜、枪口补偿器（突击步枪、精确射手步枪、S12K）、扩容弹匣(突击步枪、精确射手步枪、S12K)、垂直握把、枪托、背包(3级)、头盔(1级)、防弹衣(1级)、平底锅、手榴弹、沙漠之鹰、全息瞄准镜、.45口径子弹30发、7.62毫米弹药150发、2倍瞄准镜、3倍瞄准镜、4倍瞄准镜、6倍瞄准镜、半截式握把、直角前握把、拇指握把、轻型握把、消焰器 (突击步枪、精确射手步枪、S12K)、消音器 (突击步枪、精确射手步枪、S12K)

起始套装优化 VSS套装中增加了60发9毫米弹药和侧面瞄具。 在除VSS套装之外的精确射手步枪套装中，每种弹药的数量都增加了30发。 可以装备4倍瞄准镜的冲锋枪套装中增加了4倍瞄准镜。

团队淘汰竞赛中移除了新版萨诺地图。我们会在今后的更新中重新为其添加原版萨诺地图。

在团队淘汰竞赛移除新版萨诺地图的同时，我们也对团队淘汰竞赛中各地图的匹配概率进行了如下调整: 艾伦格25%、米拉玛15%、萨诺0%、维寒迪20%、泰戈40%



自定义比赛

自定义比赛的团队淘汰竞赛中移除了萨诺地图。我们会在今后的更新中重新为其添加原版萨诺地图。 已知问题:目前在比赛设置中，玩家依然可以选择萨诺地图，但游戏将无法正常进行。只有等团队淘汰竞赛中添加原版萨诺后，玩家们才能重新使用该地图。

团队淘汰竞赛模式 – 起始套装优化 VSS套装中增加了60发9毫米弹药和侧面瞄具。 在除VSS套装之外的精确射手步枪套装中，每种弹药的数量都增加了30发。 可以装备4倍瞄准镜的冲锋枪套装中添加了4倍瞄准镜配件。

新增了ACE32的刷新设置。

自定义比赛 – 沙盒模式中新增了ACE32的刷新设置。

动作

我们为倒地状态下的角色添加了从建筑物或绝壁上掉落时的掉落动作。

UI/UX

仓库的武器分页中新增了ACE32和Mk12项目。

BUG修复

游戏性

修复了玩家无法在高度较高的位置提前打开降落伞，而且开伞的互动图标也不会显示出来的问题。

修复了在瞄准训练场中，如果玩家在剩余时间显示为0秒时开枪的话，结算界面中的射击命中率将会超过100%的问题。

修复了地图中刷新的载具有时会陷入地下的问题。

修复了AI无法识别和穿过无人机的问题。

修复了在淘汰画面中，角色在特定时间点使用的表情不会显示出来的问题。

修复了比赛胜利后队友无法加入团队表情的问题。

修复了玩家在室内射击训练场中可以看到其他玩家的问题。

修复了当玩家在特定位置处血量降为0时，角色将不会进入倒地状态并直接被淘汰的问题。

修复了有时进入训练场后地图会显得灰蒙蒙的问题。

修复了当玩家投掷手榴弹时，在其他玩家的视角中会显示出不一样的投掷动作的问题。

修复了首次使用自动售货机后不会听到音效的问题。

场景

对艾伦格地图的碰撞体、贴图、稳定性等问题进行了整体修复。

修复了使用DirectX11Enhanced选项时，调低材质质量会导致泰戈地图中的贴图显示不正常的问题。

UX/UI

修复了在自定义比赛房间的创建界面中，如果玩家在输入密码后变更设置的话，之前输入的密码将会被重置的问题。

修复了在北美服务器的“随机地图”界面中，“褐湾（Haven）”一词的所有字母都会显示为大写的问题。

修复了将语言设为阿拉伯语时，训练场中的顶部标题文本会超出对应区域的问题。

修复了将语言设为阿拉伯语时，训练小助手中的详细列表会显示为空栏的问题。

修复了在四排模式中获得第2名时比赛结算画面会出现2次的问题。

修复了在商店中预览道具后移动至大厅时玩家角色会消失不见的问题。

修复了在大厅中变更语言后玩家角色和背景会消失不见的问题。

修复了无论玩家选择的是哪种语言，使用生存通行证升级道具时“该商品无法退款”的提示信息始终会显示为韩语的问题。

修复了使用生存通行证升级道具时，升级的提示信息会显示2遍以上的问题。

修复了当画面比例为21:9时，进行瞄准/听力训练时得分UI的位置会显示不正常的问题。

修复了当画面比例为21:9时，系统菜单会排列不正常的问题。

修复了在“比赛报告”的交战记录中，AI玩家的名牌里不会显示出昵称的问题。

修复了点击“队伍寻找器”按键后玩家不会立刻进入队伍寻找器界面的问题。

修复了在训练场中放大小地图时，小地图会与训练小助手UI相互重叠的问题。

道具与皮肤

※ 穿模BUG:两个物体相交时一个物体会被另一个物体所遮挡的问题

修复了当女性角色同时穿着BLACKPINK JISOO的短裤和其他大部分上衣道具时，角色的腰部会变透明的问题。

修复了同时穿着BLACKPINK JENNIE 的丝袜短靴和甜蜜梦境制服时，裙子部分会发生穿模的问题。

修复了当女性角色同时穿着小兔叽上衣和PGC2019战斗长裤时，裤子部分会发生穿模的问题。

修复了当女性角色穿着北极熊连身衣时，服装的色调在阴影处会显得比较暗的问题。

修复了将稀有度为“活动”的武器皮肤锁定后，该皮肤上不会出现锁状图标的问题。

修复了将婕翎的Mk47Mutant丢到地上后，该枪械的特定部位将会发光的问题。

修复了同时佩戴骸骨面具并穿着野猫连帽卫衣时，两者会相互穿模的问题。

修复了同时穿着瑞恩狮的拖鞋和潜水大师连身衣时，瑞恩狮的拖鞋会变透明的问题。

修复了同时穿着NieR Replicant ver.1.22- 凯妮的裙子并佩戴历战骑士手套时，角色的手腕会变透明的问题。

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