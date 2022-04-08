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网信办开展算法综合治理

2022-04-08 10:08 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月8日 消息:今日，国家网信办宣布开展“清朗· 2022 年算法综合治理”专项行动。聚焦网民关切，解决算法难题，维护网民合法权益。深入排查整改互联网企业平台算法安全问题，评估算法安全能力，重点检查具有较强舆论属性或社会动员能力的大型网站、平台及产品，督促企业利用算法加大正能量传播、处置违法和不良信息、整治算法滥用乱象、积极开展算法备案，推动算法综合治理工作的常态化和规范化，营造风清气正的网络空间。

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网信办表示，此次专项行动开展时间为即日起至 2022 年 12 月初，主要包括以下五个方面工作。

（一）组织自查自纠。指导互联网企业对照《管理规定》有关要求，全面梳理算法应用情况，深入开展算法安全能力评估，积极采取有效措施，整改算法应用问题，消除算法安全隐患，维护网民合法权益。

（二）开展现场检查。中央网信办牵头会同有关部门和各地网信部门组成联合检查组，对部分互联网企业开展现场检查，各地网信部门可结合当地实际自行对属地其他企业开展检查，重点检查企业算法合规情况和算法安全能力。

（三）督促算法备案。向企业宣传解读《管理规定》中互联网信息服务算法备案的总体原则、备案范围、填报要求和咨询途径等，督促企业尽快完成算法应用情况梳理，并及时开展算法备案信息填报工作。

（四）压实主体责任。督促企业配备与业务规模相适应的算法安全治理机构和专门人员，建立完善算法安全相关规章制度，积极利用算法服务正能量传播、处置违法和不良信息等工作，监测算法滥用乱象，防范算法安全风险。

（五）限期问题整改。对检查中发现的措施不健全、执行不到位、效果不理想等问题，向企业及时反馈并督促限期整改，对存在违法违规行为的企业，将依据《管理规定》严肃问责处罚、责令改正。

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