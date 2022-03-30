微信团队回应封禁数字藏品平台公众号、小程序：整治炒作、二次售卖

站长之家（ChinaZ.com）3月30日 消息:据界面新闻报道，腾讯微信开始打击无牌照数字藏品账号。3月29日，微信客户端中多家与数字藏品相关的公众号突然被封禁，涉及的平台超十个，均为中小型数字藏品平台，腾讯幻核等头部平台未受影响。

据不完全统计，被封禁的公众号有一点数藏、归藏元宇宙、Art Meta 元艺数、画生 Meta、元本空间、神达数藏、One Meta、零号地球、iBox 和诺坊体等公众号。除直接封禁外，微信官方已向部分数字藏品平台发送资质审核提醒，要求平台提供从事相关经营活动的资质证明，提交期限为4月1日，否则也将面临公众号封禁风险。

对此，今日晚间，@腾讯微信团队 官微对此回应称，根据国家相关法规，为防范虚拟货币交易炒作风险，微信公众平台近日对炒作、二次售卖数字藏品的公众号及小程序进行规范化整治。

具体措施包括:公众号对于仅提供数字藏品展示和一级交易的公众号，要求提供和国家网信办已备案认可的区块链公司的合作证明作为资质证明，不支持提供二级交易;

小程序目前则只支持数字藏品展示和一级赠送，数字藏品交易和多级流转属于未开放范围，如有发现绕过等对抗行为，会根据违规程度封禁能力或下架处理。

后续平台，平台将密切关注行业动向和相关规定，进一步完善与调整规则。