站长之家(ChinaZ.com) 3月30日 消息:新东方在线的老师团队转型主播后，东方甄选宣布与有赞达成合作，正式上线小程序商城并接入视频号。
在视频号初始运营阶段，东方甄选团队看重的是视频号、小程序商城、公众号、社群四大场景的配合，以及对选品的把控。
目前，东方甄选视频号的直播频次设定为一周一次举办“会员日”直播。在视频号直播过程中，东方甄选也针对视频号生态的会员，提供了差异化的服务。
除了周三会员日外，东方甄选还推出半价专区、商品品质排行等活动，更加多样地为用户提供服务。
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2022 年 3 月 2 日，新东方创始人俞敏洪首次现身“东方甄选会员”视频号直播间，与两位主播一起卖力带货，这场以“储存阳光，必有芬芳”为主题的三八节专场活动，最终场观突破 10 万...作为农产品带货为主的直播团队，东方甄选如何在视频号生态内找到更好的服务模式?...从水果西红柿、冷冻榴莲肉、到春见耙耙柑等农产品，俞敏洪在每个带货环节见缝插针普及产品知识、健康理念，再现网友也口中的“文化人的直播间”...决定进入视频号生态后，东方甄选与有赞达成合作，正式上线小程序商城并接入视频号......
继前不久微页面图片广告支持直接跳转至视频号之后，有赞分销员功能正式接入视频号...视频号与有赞分销员打通后，意味着分销员可通过分享直播间为视频号引流，同时获得销售返佣...具体来说，商家只需在有赞后台将分销员添加为分享员，在分销员接受后，其即可将视频号直播间分享至微信社群、朋友圈...
视频号与有赞分销员打通后，商家只需在有赞后台将分销员添加为分享员，在分销员接受后，其即可将视频号直播间分享至微信社群、朋友圈...2022年微信“视频号直播-商家激励计划”指出：“商家引导视频号外自有粉丝进入视频号直播间，平台将会按最低1:1比例的流量激励实时给到商家直播间...
罗永浩宣布，交个朋友“会员中心”小程序正式上线...在订单换积分方面，仅支持使用同一抖音账号下单的订单号，订单号需是近90天内从交个朋友系列直播间直接下单购买的订单;订单转换完成后会先进入积分冻结期，系统识别订单进入“交易完成”状态一段时间后（具体时间以实际情况为准），冻结期结束，被冻结积分将自动计为可使用积分;若因系统数据延迟发生订单转换失败，请于48小时后重试......
2 月 17 日下午，魔筷科技与微信视频号知名主播恩恩爱爱爸爸完成战略合作签约...魔筷科技创始人兼CEO王玉林出席仪式并与恩恩爱爱爸爸共同签署相关合作协议...恩恩爱爱爸爸也表示，自己从单场直播仅有几百元的销售额，成长到现在在线人数达到平均 5000 人，单场直播带货近百万的销售额，离不开魔筷的帮助与扶持...魔筷科技作为微信视频号的合作伙伴之一，已陆续服务了数万视频号内容创作者...
接着又在视频号的后台“视频号助手”里，可在视频号主页中的“服务菜单栏”，直接添加小程序和微信客服...具体是如何操作一起来往下看看吧:...1、进入视频号助手，找到“设置”后，点击“服务菜单”...2、进入“服务菜单设置”，目前只能添加小程序和微信客服...这要提醒各位一下，上述的直接跳转小程序功能仅限已认证的企业视频号主页新增服务菜单...有了新增了这个功能，相比之前在“商品”菜单栏中只能浏览少量的商品，这回在主页上可一键跳到小程序，不仅是方便用户去购买/查看产品，也能在此页面为小程序增加一波流量......
这是站长之家Z周刊发布的最新一期内容，主要帮助大家了解最近与抖音、快手、小红书、淘宝等短视频&电商平台最新动向，挖掘有价值的信息...根据企业视频号可以在资料页上添加服务菜单，用户点击菜单项可以打开对应的页面，如：小程序、微信客服等...快手发布了快手新知播第二季战报...京东发布商家成长扶持计划 提供超 10 亿流量资源扶持......
继此前有赞分销员功能接入视频号，支持分销员分享直播间赚佣金之后，微盟也上线导购分享视频号直播间带参能力...微盟商家可通过微商城或智慧零售后台生成“邀请分享员”的小程序码，定向邀约导购、微客扫码绑定，随后导购成为该品牌视频号直播间分享员，分享员可以将商家视频号直播间分享到朋友圈、社群，引导用户交易转化，交易后导购可获得提成，微客可获得佣金......
有赞在和商家的沟通中，发现旧有的店铺装修操作流程繁琐，且没法在发布到线上前进行手机端真实性预览...卖家需先发布到线上，然后小红书APP搜索自己账号，从账号主页进入店铺，然后从店铺内找到目标页面预览...为解决这个问题，有赞小程序版本升级至1.2. 5 及以上，即可支持商家直接在PC端生成小程序页面链接，手机扫码预览，确认完善后再发布至线上，简化步骤的同时还提高了装修效率...
今天，黑鲨游戏手机官方宣布，与中国航天神州传媒”达成合作，推出联名新品...而在这条官宣博文上，手机标识显示为：黑鲨5 Pro 中国航天版，说明黑鲨5 Pro会推出中国航天联名版本...除了黑鲨手机外，黑鲨外设官微也发布了数条与中国航天联名的微博，这或许说明此次联名将包含手机之外的产品...而黑鲨5 Pro正面搭载6.67英寸OLED中孔屏，拥有24001080分辨率，144Hz刷新率；核心搭载高通新一代骁龙8处理器，搭配16GB内存，机身内置4650mAh电池，支持120W快充......
有人认为，油价接连上涨，定会让加油站赚得盆满钵满，然而事实却恰恰相反，油价的飙升给加油站带来了巨大的利润危机...首先，以颜值吸引消费者，向..
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在近几个季度的财报分析师问答会议上，CEO魏哲家、CFO黄仁昭在内的多位台积电高管都有出席，14日的财报分析师问答会议，预计他们也会继续出席...对..
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