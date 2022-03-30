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东方甄选与有赞达成合作 正式上线小程序商城并接入视频号

2022-03-30 15:36 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月30日 消息:新东方在线的老师团队转型主播后，东方甄选宣布与有赞达成合作，正式上线小程序商城并接入视频号

在视频号初始运营阶段，东方甄选团队看重的是视频号、小程序商城、公众号、社群四大场景的配合，以及对选品的把控。

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目前，东方甄选视频号的直播频次设定为一周一次举办“会员日”直播。在视频号直播过程中，东方甄选也针对视频号生态的会员，提供了差异化的服务。

除了周三会员日外，东方甄选还推出半价专区、商品品质排行等活动，更加多样地为用户提供服务。

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